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Комбриг Ходаковский написал о попытках ВСУ прощупать и проколоть российскую оборону в Запорожской области

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Комбриг Ходаковский написал о попытках ВСУ прощупать и проколоть российскую оборону в Запорожской области

Боевики киевского режима провели разведку боем на Ореховском направлении Запорожской области. В результате профессиональных действий российской армии атака была отбита.


Противник понес потери в живой силе и военной технике при попытке прощупать и проколоть линию оборону российских войск и отступил на исходные позиции.



Заместитель начальника управления Росгвардии по ДНР, командир бригады "Восток" Александр Ходаковский сообщил о шестерых раненых в результате атаки боевиков российских военнослужащих. По информации Ходаковского, двоих бойцов, получивших тяжелые ранения, удалось эвакуировать с поля боя, несмотря на плотный огонь противника. Завершить процесс эвакуации удалось лишь третьей эвакуационной группе - две первые не смогли добраться до раненых из-за обстрелов боевиков киевского режима.

По мере высыхания почвы, противник все чаще совершает попытки атаковать оборонительные позиции российских войск. По мнению Ходаковского, ситуация приближается к широкомасштабному наступлению, которое начали прогнозировать еще в конце прошлого года.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, противник скопил достаточные для начала широкомасштабного наступления на Южном направлении силы в оккупированной части Запорожской области. Боевики периодически проводят разведки боем, пытаясь пробить брешь в первой линии российской обороны, в случае успеха рассчитывая направить в образовавшийся прорыв основные силы для начала широкомасштабного наступления. Одним из возможных направлений удара украинской армии может стать населенный пункт Токмак.
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3 комментария
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  1. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 11:51
    +2
    Желаю Нашим раненым Бойцам , скорейшего выздоровления, вы молодцы МУЖИКИ, мы гордимся Вами !

    Салопитекам земля стекловатой, всех к бандере !
  2. Розмари
    Розмари Сегодня, 12:21
    +2
    командир бригады "Восток" Александр Ходаковский сообщил

    Больше нет бригады "Восток".
    На базе бригады "Восток" в марте 2023 года была создана 114-я отдельная гвардейская мотострелковая Енакиевско-Дунайская бригада Сухопутных войск Российской Федерации (в/ч 08818), и Ходаковский не является её командиром.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 13:00
      0
      Ходаковский теперь заместитель начальника Управления Росгвардии по ДНР, как правильно указано в статье.