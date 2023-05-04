Комбриг Ходаковский написал о попытках ВСУ прощупать и проколоть российскую оборону в Запорожской области

Боевики киевского режима провели разведку боем на Ореховском направлении Запорожской области. В результате профессиональных действий российской армии атака была отбита.
Противник понес потери в живой силе и военной технике при попытке прощупать и проколоть линию оборону российских войск и отступил на исходные позиции.
Заместитель начальника управления Росгвардии по ДНР, командир бригады "Восток" Александр Ходаковский сообщил о шестерых раненых в результате атаки боевиков российских военнослужащих. По информации Ходаковского, двоих бойцов, получивших тяжелые ранения, удалось эвакуировать с поля боя, несмотря на плотный огонь противника. Завершить процесс эвакуации удалось лишь третьей эвакуационной группе - две первые не смогли добраться до раненых из-за обстрелов боевиков киевского режима.
По мере высыхания почвы, противник все чаще совершает попытки атаковать оборонительные позиции российских войск. По мнению Ходаковского, ситуация приближается к широкомасштабному наступлению, которое начали прогнозировать еще в конце прошлого года.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, противник скопил достаточные для начала широкомасштабного наступления на Южном направлении силы в оккупированной части Запорожской области. Боевики периодически проводят разведки боем, пытаясь пробить брешь в первой линии российской обороны, в случае успеха рассчитывая направить в образовавшийся прорыв основные силы для начала широкомасштабного наступления. Одним из возможных направлений удара украинской армии может стать населенный пункт Токмак.