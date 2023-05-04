За все, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и в целом натовские создатели и кураторы

О том, что за действиями украинских властей стоит Запад и в особенности США и их дочерняя организация НАТО ни для кого не секрет. Многие политики на Западе признают, что именно действия западных стран привели к тому, что сегодня происходит на Украине.По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, за то, что делает режим в Киеве, в первую очередь ответственны «Вашингтон, Лондон и страны НАТО в целом». Об этом российский дипломат написала у себя в телеграм-канале.- подчеркнула Захарова.Председатель МИД России отметила, что при поддержке Запада была свергнута демократически выбранная власть Украины, на место которой Запад поставил «авантюристов и бандитов», обеспечив их оружием и деньгами. Зная, что за его спиной стоит коллективный Запад, киевский режим считает, что может вести себя вседозволенно и безнаказанно, добавила Захарова.Ранее об ответственности Вашингтона за действия Москвы заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший, который также отметил, что Запад в 2014 году помог свергнуть законную украинскую власть.