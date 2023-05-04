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Мария Захарова: За всё, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его натовские создатели и кураторы

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Мария Захарова: За всё, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его натовские создатели и кураторы

О том, что за действиями украинских властей стоит Запад и в особенности США и их дочерняя организация НАТО ни для кого не секрет. Многие политики на Западе признают, что именно действия западных стран привели к тому, что сегодня происходит на Украине.


По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, за то, что делает режим в Киеве, в первую очередь ответственны «Вашингтон, Лондон и страны НАТО в целом». Об этом российский дипломат написала у себя в телеграм-канале.

За все, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и в целом натовские создатели и кураторы

- подчеркнула Захарова.

Председатель МИД России отметила, что при поддержке Запада была свергнута демократически выбранная власть Украины, на место которой Запад поставил «авантюристов и бандитов», обеспечив их оружием и деньгами. Зная, что за его спиной стоит коллективный Запад, киевский режим считает, что может вести себя вседозволенно и безнаказанно, добавила Захарова.

Ранее об ответственности Вашингтона за действия Москвы заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший, который также отметил, что Запад в 2014 году помог свергнуть законную украинскую власть.
Использованы фотографии:
Официальный сайт МИД РФ
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40 комментариев
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  1. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 12:01
    +11
    при поддержке Запада была свергнута демократически выбранная власть Украины, на место которой Запад поставил «авантюристов и бандитов», обеспечив их оружием и деньгами.

    А мы их просто признали в качестве легитимной власти, подумаешь.

    За всё, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его натовские создатели и кураторы

    А поскольку им мы ничего сделать не ̶х̶о̶т̶и̶м̶ можем, то ответственности никто не понесёт. Картина маслом, занавес.

    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:18
      +5
      А Зеленского мы конечно же опять не тронем.Не гуманно.Эх.Что с вами делать?Небось скоро в ежедневном режиме на Кремль будут сыпаться беспилотники с такой то политикой.
      1. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 12:51
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Небось скоро в ежедневном режиме на Кремль будут сыпаться беспилотники с такой то политикой.


        Может правительству и президенту, сразу переехать на Камчатку ? Ну а что, туда не достанут... а так прыгать придется из одной резиденции в другую, терять время и нервы.
      2. codetalker
        codetalker Сегодня, 12:53
        0
        Ответ на эту атаку очень нужен. Но причём тут Зеленский? Какой-то актеришка... Это США нанесли удар по Москве под политическим прикрытием бывшей Украины. Зеленского ждёт трибунал, или просто толпе отдать...
        Волнует другое, с нами воюет блок НАТО, а мы им вообще не создаём никаких проблем. ВООБЩЕ. Мы их не трогаем, поставляем туда все ресурсы, держим тут их дипломатов-разведчиков и тд. Но эта наглая атака, она ставит ещё более важный вопрос, вопрос о ядерном сдерживании. Если американцы могут вот так безнаказанно нанести удар по центру Москвы, прикрывшись прокладкой-зеленским, почему бы им не нанести по нам превентивный ядерный удар?
        1. Aleksandr21
          Aleksandr21 Сегодня, 13:00
          +1
          Цитата: codetalker
          Но причём тут Зеленский?


          Зеленский главнокомандующий ВСУ, и именно эти формирования, вместе с ГУР и другими силовыми ведомствами Украины проводят диверсии/теракты на территории России. А скидывать ответственность на каких то лиц в США.... это называется размывать ответственность, мол далеко они, ударить по ним мы не можем, а если ударим так Ядерная Война и т.п.

          Но правда в том, что самые радикальные элементы сидят как раз в Киеве, они может быть даже в разы радикальнее тех же генералов Пентагона....хоть и действуют в чужих интересах. И по идее давно уже пора признать Киевский режим - террористическим и начать ликвидировать террористов, но мы видно хотим с ними договориться, поэтому сглаживаем углы даже после атаки на Кремль.

          Ведь после признания террористами Зеленского и его команды, обратного пути уже не будет....

          P.S. А с такой политикой удар ТЯО по Москве вполне реальный сценарии, осталось только дождаться, когда передадут подходящие оружие.... но если даже ТЯО не поставят, то дадут другое дальнобойное оружие с не меньшей разрушительной силой, и "веселая" жизнь нашим городам обеспечена.
          1. Андрей Дибров
            Андрей Дибров Сегодня, 13:09
            0
            Формально, там никаких "терактов" - а банальные "военные действия" по "военным объектам"(руководство, снабжение и пр), "прифронтовой зоной"(хоть в тыщи км) и тд и тп.
            Только аналогичный ответ без всех этих плачей ярославны за "теракты"
            1. Aleksandr21
              Aleksandr21 Сегодня, 13:12
              0
              А как Дарья Дугина и Владлен Татарский вписываются в это "формально" ? Это как раз самые настоящие террористические акты.
      3. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:14
        0
        ...в первую очередь отвечают....
        Маша определила очередность.... Очередь, давно забытое состояние моего советского прошлого... А кто крайний? Не знаю что дают, но займу на всякий случай... smile
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:20
      +5
      Может я что-то пропустил, ответила Польша за наглую выходку с российским посольством или мы ограничились суровой озабоченностью 80-го уровня? та же Захарова грозно насупив брови говорила что ответят поляки и пожалеют о содеянном. Эх одни словеса.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:38
        +2
        Наверно имела ввиду что поляки ответят в следующей жизни.По карме.
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:00
        0
        Эх одни словеса.
        Нет, было же сказано новое слово: "Мы оставляем за собой право...". А это вам не хухры-мухры. От таких слов кровь в жилах стынет. За собой теперь право, а перед собой лево.... обложили со всех сторон! belay
    3. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 12:38
      0
      Цитата: Аль Манах
      А поскольку им мы ничего сделать не ̶х̶о̶т̶и̶м̶ можем

      А такой же дрон над Капитолием отрезвил бы многих.
      1. Serg Koma
        Serg Koma Сегодня, 12:49
        0
        За всё, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его натовские создатели и кураторы
        Не натовские кураторы в первую очередь отвечает/страдает простой люд проживающий на вверенном клоуну пространстве. Кукловоды "во всём белом", в теплом месте, далёком от смертей, ужасов и лишений...
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:54
        +2
        А такой же дрон над Капитолием отрезвил бы многих.
        Так летал же и не один..., или это был китайский шарик? Вы полагаете, что в США протрезвели после этого и ввели сухой закон? wink
        1. Андрей Дибров
          Андрей Дибров Сегодня, 13:11
          0
          Уже один в международных водах завалили. После чего начали взрываться танкеры, в тех же международных.
          Это игра в обои ворота
    4. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:50
      0
      Картина маслом, занавес.
      Ну вот, а я так рассчитывал на антракт в перерыве, а тут сразу занавес после первого акта... winked
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:04
    0
    Ранее об ответственности Вашингтона за действия Москвы заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший, который также отметил, что Запад в 2014 году помог свергнуть законную украинскую власть.


    Жаль будет если Кеннеди-младший доболтается... В их семье мужчины на должностях как-то недолго все живут.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:06
      0
      В их семье мужчины на должностях как-то недолго все живут.
      У них теперь есть полная свобода выбора, достаточно поменять пол или просто объявить себя женщиной и ни один Ли Харви Освальд не тронет... wink
  3. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 12:05
    0
    А не надо было за тридцать серебренников продаваться
    Хотя сомневаюсь что урок пойдёт впрок
    Библейская история
    2000 лет ей, а все шагают и шагают на грабли
    Думают умнее всех.
    пс «гении учатся на чужих ошибках, обычные люди на своих, дураки не когда»
  4. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 12:06
    -6
    Ну, М.Захарова дело говорит, в целом ничего необычного, а еще раз посмотреть на красивую женщину почему бы и нет. Как грица, тов. Захарова выступайте йсчо, а мы на вас полюбуемся :)
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 12:10
      +4
      Не вдаваясь в подробности Вашего комментария .
      Будем снисходительны к женщине.
  5. мазута
    мазута Сегодня, 12:06
    +8
    Вот это "врезала"им Мария!Всё,они в ужасе забились в норы,подняли лапки и откатываются к границам времён Варшавского договора.
  6. Третий район
    Третий район Сегодня, 12:08
    +3
    Мария Захарова: За всё, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его натовские создатели и кураторы

    Поэтому никакой ответки по Банковой , по Зеле и его свите не будет. Всё.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 13:00
      +2
      НАТОвским кураторам и создателям абсолютно пофик, что думает Россия по поводу того, что творит киевский режим, так было, есть и будет, тем более российское руководство пока ещё ни разу не дало повода ожидать чего-то другого... тут даже великий Салтыков-Щедрин отдыхает... начало также было по Михаилу Евграфовичу - ЕМНИП "в каждой луже средь прочих гадов завсегда найдётся один, коий всех иных иройством своим затмевает..."
  7. Oldi
    Oldi Сегодня, 12:17
    +8
    За все, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и в целом натовские создатели и кураторы
    и чем же это западные кураторы в очередной раз отвечают...? Сгинут в Гааге? Прилетит Калибр? Заблокируют счета в Сбербанке?)) Чем? winked И не наши ли власти с готовностью признали эту хунту в Киеве легитимной, дабы западников умаслить? Отвечают они, ага))
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:19
    +4
    Мария Захарова: За всё, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его натовские создатели и кураторы

    И что дальше?! Переоденетесь в костюм полицейского и отхлещите негодяев плёткой?!

    Запад не слушает ваши возмущения и выражения обеспокоенности. Он понимает только физическое уничтожение и непоправимый материальный ущерб.
    Война становится реальностью, а в ЕС до сих пор работают российские посольства...для чего? Что вы хотите добиться от врагов, поставивших целью ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ РОССИИ?
  9. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 12:19
    +6
    говорящая голова МИД опять словоблудием занимается, хотя чего можно ждать от министерства озабоченностей
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:21
    -1
    Просто перешли к называнию вещей своими именами. Еще можно было бы признать режим нелегитимным и марионеточным... Но тут минусы вылезут - скорей всего надо будет заключать мир, оставив бендеровцам Карпаты - вместе с долгами всей Украины, соответственно надо делать вид. что верим в то, что Селянский - типа глава типа государства
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:25
    0
    За все, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и в целом натовские создатели и кураторы
    Кто несет ответственность за действия киевского режима давно известно. А вот, что будем делать дальше? Продолжать торговать с Киевом, платить за прокачку газа (читай на оружие), беречь рассадники бандеровщины...? А как по поводу Запада - спонсора и куратора бандеровцев? Вот, что сегодня волнует большую часть населения нашей страны.
  12. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 12:29
    +3
    Вот только мы ни хрена не делаем, только сотрясаем воздух. А им все по барабану, потому что мы только возмущаемся.
  13. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 12:32
    +3
    Я думал, мы Машу Захарову пару дней не услышим - некогда ей, надо красную краску искать. А оно вон как, нашла время "врезать" по англосаксам. Дима Батут вообще предложил применить ТЯО по наступающим ВСУ. И это чудо руководило у нас космосом..... Что то грустно становится от действительности.
  14. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 12:40
    0
    Да мы поняли уже медведев Песков Захарова изо дня в день трындят одно и то же по кругу. Дальше что ?
  15. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 12:44
    +1
    Слова обесценены,политика в отношении США и ЕС не выработаннаот слова совсем.Все ждем .Ждем от США выборов.Ждем от ЕС развала.Ждем от КНР помощи и поддержки.Ждем от МИРа понимания.И самое главное ждем от Киева сдачи и капитуляции.С такой политикой кто угодно "ноги вытрет".Но мы будем ждать.Вопрос чего или кого?
  16. Amper
    Amper Сегодня, 12:46
    0
    Логично! За все что творится в укропии отвечаею тамошние, за то,что творится в твоей стране -тутошние! fellow И что с этим знанием делать, Мария? what
  17. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:57
    0
    Страдательный залог в нашей упрямо не меняется. Даже такую мелочь, как запрет въезда Пугачевой, самоназначенной примы, за все что она намолола, мы сделать не состоянии?
  18. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 13:00
    0
    Думаю, что весь здраво мыслящий мир уже ждёт, когда ликвидируют зарвавшегося наркомана зеленского!! Лишь несколько европейских стран до сих пор прославляют Зеленского как лидера. например тупые немцы, что неудивительно, учитывая их историю. Нацисты празднуют нацистов! Или голландцы с их наркотиками, вот где Селенский чувствует себя особенно комфортно.
  19. Андрей Дибров
    Андрей Дибров Сегодня, 13:01
    0
    Набиулиной с силуановым приготовиться?
  20. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:03
    0
    К сожалению, не отвечают....., как ни прискорбно это констатировать, не отвечают, а творят...
  21. Андрей Дибров
    Андрей Дибров Сегодня, 13:04
    0
    Цитата: Аль Манах
    при поддержке Запада была свергнута демократически выбранная власть Украины, на место которой Запад поставил «авантюристов и бандитов», обеспечив их оружием и деньгами.

    А мы их просто признали в качестве легитимной власти, подумаешь.

    Так если януковощ там никому и в ус не сдался - ни в крыму, ни на донбасах аж до самого ростова. А страна без руководства не бывает.
  22. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 13:10
    +1
    За всё, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его натовские создатели и кураторы

    А кто спрашивает-то?