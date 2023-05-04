Правительство Австралии предположило, к каким последствиям могло бы привести создание Китаем военной базы на Соломоновых островах

Австралия продолжает рассуждать на тему о том, насколько неблагоприятно бы сложилась ситуация с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), будь у Китая своя военная база на Соломоновых островах. Такие данные следуют из разработанных австралийскими военными нескольких сценариев, имитирующих ведение боевых действий в регионе в соответствии с оборонной стратегией страны.
По данным газеты The Sydney Morning Herald, в этом случае австралийская армия столкнулась бы с целым рядом внешних угроз в южной части Тихого океана со стороны ВС КНР.
Цель же проведения стратегического обзора, выпущенного в прошлом месяце главой австралийского военного ведомства в сфере обороны, заключалась в попытке противодействия доминированию Китая в ИТР.
Стоит отметить, что документ этот, умещающийся на 110 страницах, служит некоей рекомендацией Вооружённым силам Австралии, которые, в свою очередь, должны быть готовы ответить на любые вызовы, исходящие извне.
По данным источников, знакомых с ситуацией, подобный сценарий развития событий разрабатывался ещё при участии бывшего начальника австралийских Сил обороны Ангуса Хьюстона совместно с экс-министром обороны страны Стивеном Смитом. Он (сценарий) также предусматривал и возможное втягивание Австралии в военные действия с целью дестабилизации ситуации в ИТР.
К примеру, специалисты в области безопасности провели глубокий анализ потенциальных исходов в случае конфликта между США и КНР за Тайвань, равно как и последствия для самой Австралии, к которым привело бы усиление Пекином своего военного присутствия на Соломоновых островах, расположенных вблизи этой страны. В то же время, они негативно оценили и вероятное создание Китаем плацдарма из Вануату – небольшого островного государства в южной части Тихого океана, которое также находится в 2 тыс км от материковой части Австралии.
Несмотря на то, что власти Соломоновых островов отвергли инсинуации по поводу подписания совместного с Китаем договора об обеспечении безопасности в Южно-Тихоокеанском регионе, Китай продолжает наращивать там своё влияние, что крайне настораживает Канберру.
Более того, как утверждал ещё в марте глава австралийского оборонного ведомства Ричард Марлес, его страна не гарантирует США, что поддержит своих союзников в любом будущем конфликте с участием Тайваня в обмен на предоставление Вашингтоном своих атомных подводных лодок (АПЛ).
В завершении было бы не лишним упомянуть и о закупке Канберрой многоцелевых АПЛ ВМС США типа «Вирджиния», равно как и её планов по строительству новых субмарин в рамках соглашения AUKUS для «защиты» от Китая. Также австралийское правительство допускает не только приобретение страной высокоточных оперативно-тактических ракет Precision Strike Missile, но и получение ударного оружия с большим радиусом действия, включая РСЗО HIMARS американского производства.
Вместе с тем в планы австралийских властей входит и участие в предстоящем «Саммите четвёрки» (Quad summit) – некоем прообразе азиатского аналога НАТО. Китайское руководство же, в свою очередь, считает, что альянс этот носит крайне антикитайский характер.