Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Нидерландах, которые поддерживают киевский режим с самого начала спецоперации ВС РФ. Однако и здесь далеко не все политические деятели рады украинскому лидеру.Руководитель политической партии «Гражданско-фермерское движение» Каролина ван дер Плас отказалась принять участие во встрече с Зеленским. Об этом она написала в социальной сети. Для отказа от участия в мероприятии политик использовала «железобетонный» аргумент.По словам ван дер Плас, для нее 4 мая центральным событием является поминовение голландцев, погибших в годы Второй мировой войны, а не приезд Владимира Зеленского. Такое пренебрежительное отношение к главе киевского режима показывает, что в Европе очень многие политики, особенно находящиеся в оппозиции, склонны оценивать его деятельность если не полностью негативно, то явно не как что-то значимое для европейских государств.Сам Зеленский направился в Нидерланды из Финляндии, где он 3 мая встречался с президентом страны Саули Ниинисте. В Финляндии Зеленский опять просил дополнительное вооружение и уверял в скором проведении контрнаступления ВСУ.В Нидерландах Зеленский уже провел встречи с президентом сената Яном Брауном и главой палаты представителей Верой Бергкамп. Затем он собирается встретиться с руководством Международного уголовного суда (МУС). Примечательно, что поездка Зеленского в Европу совпала с попыткой атаковать Кремль двумя беспилотными летательными аппаратами.