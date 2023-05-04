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Лидер нидерландской политической партии демонстративно отказалась от встречи с президентом Украины

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Лидер нидерландской политической партии демонстративно отказалась от встречи с президентом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Нидерландах, которые поддерживают киевский режим с самого начала спецоперации ВС РФ. Однако и здесь далеко не все политические деятели рады украинскому лидеру.


Руководитель политической партии «Гражданско-фермерское движение» Каролина ван дер Плас отказалась принять участие во встрече с Зеленским. Об этом она написала в социальной сети. Для отказа от участия в мероприятии политик использовала «железобетонный» аргумент.

По словам ван дер Плас, для нее 4 мая центральным событием является поминовение голландцев, погибших в годы Второй мировой войны, а не приезд Владимира Зеленского. Такое пренебрежительное отношение к главе киевского режима показывает, что в Европе очень многие политики, особенно находящиеся в оппозиции, склонны оценивать его деятельность если не полностью негативно, то явно не как что-то значимое для европейских государств.

Сам Зеленский направился в Нидерланды из Финляндии, где он 3 мая встречался с президентом страны Саули Ниинисте. В Финляндии Зеленский опять просил дополнительное вооружение и уверял в скором проведении контрнаступления ВСУ.

В Нидерландах Зеленский уже провел встречи с президентом сената Яном Брауном и главой палаты представителей Верой Бергкамп. Затем он собирается встретиться с руководством Международного уголовного суда (МУС). Примечательно, что поездка Зеленского в Европу совпала с попыткой атаковать Кремль двумя беспилотными летательными аппаратами.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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23 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 12:24
    +1
    Лидер нидерландской политической партии демонстративно отказалась от встречи с президентом Украины


    Зачем же так расстраивать клоуна-террориста? Он ведь и беспилотник может послать на обидевшего его нидерландского политика или статуэтку со взрывчаткой прислать. На большее правда у него мозгов не хватит. Прокурил. Но всё таки загадка природы как его до сих пор ещё не прижучили за всё то что он вытворяет?
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 12:39
      0
      Примечательно, что поездка Зеленского в Европу совпала с попыткой атаковать Кремль двумя беспилотными летательными аппаратами.

      Примечательно при этом то, что Зеленский прибыл в Финляндию неофициально по слбственной инициативе, когда его никто не приглашал и никто не жда!!!
      Это больше похоже на бегство Зеленского из Украины от ответственности по случаю террористического акта против Путина в Кремле.
      Иными словами, Зеля пытается создать для себя мнимое АЛИБИ в глазах мировой общественности о якобы не причастности его к покушению на Путина в Кремле.

      Кроме того. Это говорит ещё и о том, что Зеленский просто трусливо сбежал от возможного ответного удара ВС России по местонахождению Зеленского в Киеве.
      Своим бегством из Украины Зеленский хочет сказать всем, что он к абстелу Кремля в Москве не причастен, что он команды никакой на обстел Кремля и физическую ликвидацию Путина сам не давал. Хотя каккое это имеет значение, если команду он прекрасно мог отдать накануне на определённок время суто и число!

      Более того, Поездка Зеленскго в Нидерланды, где он будет находиться несколько дней, т.е. пока что в Укрорейх он возвращаться не собирается, говорит только о том, что, как говорится, на воре и шапка горит. Т.е. только о его прямой ВИНОВНОСТИ!

      ИТОГО. Зеленский напрямую причастен к покушению на жизнь Путина в Кремле!
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:51
        +1
        Я вам больше скажу.На этом сошедший с ума клоун не успокоится и будет снова и снова пытаться сделать то,что у него не получилось сделать при помощи беспилотника. Загнанная в угол крыса кидается и желательно её успокоить раз и навсегда,потому что иначе она не уймётся.Даже в Вашингтоне все офигели от его выходки.Он реально потерял рассудок. Думаете он просто так с пистолетом ходит?Он же трус.Боится что его того и поэтому как бы решил сыграть на опережение.Не получилось и он побежал по Европам на чужих самолётах.Это уже отыгранная карта.Человек не в себе явно и может натворить глупостей.Его надо положить в психушку.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 13:02
          0
          Руководитель политической партии «Гражданско-фермерское движение» Каролина ван дер Плас отказалась принять участие во встрече с Зеленским.

          Не важно, сколько мест в парламенте Нидерландов занимает эта политической партия «Гражданско-фермерское движение» Каролины ван дер Плас.
          Важен сам ПРЕЦЕДЕНТ отказа одного из руководителей политических партий Нидерландов от встречи с РАСПИАРЕННЫМ на Западе фашистом-президентом современного Укрорейха Зеленским!
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 13:17
            0
            Цитата: Orange-Bigg
            Я вам больше скажу.На этом сошедший с ума клоун не успокоится и будет снова и снова пытаться сделать то,что у него не получилось сделать при помощи беспилотника. Загнанная в угол крыса кидается и желательно её успокоить раз и навсегда,потому что иначе она не уймётся. Даже в Вашингтоне все офигели от его выходки. Он реально потерял рассудок. Думаете он просто так с пистолетом ходит? Он же трус. Боится что его того и поэтому как бы решил сыграть на опережение. Не получилось и он побежал по Европам на чужих самолётах. Это уже отыгранная карта.Человек не в себе явно и может натворить глупостей. Его надо положить в психушку.

            Психушки Зеленский не заслуживает! Свои ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ Зеленский совершал ОСОЗНАННО!
            Для ответственности перед судом Зеленский вполне адекватен и заслуживает наказания, как главари Третьего рейха в Нюрнберге в 1945 году! Только среди судий над Зеленским и его проамериканской кликой при этом не должно быть представителей США Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и далее по списку как соучатсников фашистского режима в Укрорейхе 21 века!
      2. Комментарий был удален.
    2. IlgizL
      IlgizL Сегодня, 13:00
      0
      Потому что в настоящее время он нужен. А вообще есть такая поговорка: "- ищите кому выгодно". Думаю пока полностью старье не выгребут западники и не откатают новые средства рано чего-то ждать. Тем более пока добирать людей и оболванивать получается хохлам. А вообще третья и основная задача после того как старое выгребут заработать на производстве нового определенное количество бабла. Там же кризисы сотрясают с 2008 года финансовые, пузыри лопаются экономику надо за чей-то счёт оздоровлять, желательно за счёт туземцев и их купленных вождей.
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 12:24
    +7
    Партия образована в 2019 году.

    В 2021 году участвовала в Парламентских выборах нижнюю Палату представителей Нидерландов набрала 104 тыс. голосов или 1 % и получила 1 место.

    Стесняюсь спросить - а тот шут точно собирался встретиться с госпожой ван дер Плас? feel
    1. Dinamo
      Dinamo Сегодня, 12:30
      +2
      1 место из 150 которые есть в парламенте. Правда на региональных выборах из результат был лучше.
    2. Самолет_Юнкерс
      Самолет_Юнкерс Сегодня, 12:33
      +6
      сразу видно солидная партия, как без них то?
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:25
    +1
    Опаньки, а что ж они так начхали то на "человека года" и президента Шароварии то???
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:28
    +2
    Встреча некой особи с руководством МУС - больше вопросов к непредвзятости судебного органа. Если в качестве участника/фигуранта некоего процесса, то это компетенция определенного состава суда, а ни как не руководства. Походу в ЕС об свои же нормы вытерли ноги...., любой "решала" может зайти к председателю суда......, тьфу, очень дурно пахнет....., и от "решалы" и от МУС....
  5. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:29
    +2
    Не стоит выдавать это за сенсацию или прозрение Запада, просто об этой партии и в Голандии не все знают, с таким же успехом Зе мог попросить встречи с председателем профсоюзов уборщиков улиц Амстердама.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:31
    +1
    То, что демонстративно отказалась присутствовать на встрече зачтено, но все же не забыла на всякий случай подстелить соломки
    для нее 4 мая центральным событием является поминовение голландцев, погибших в годы Второй мировой войны, а не приезд Владимира Зеленского
    А то вдруг обвинят в связях с Москвой и попытке подорвать европейскую солидарность. Не созрела еще в Европе оппозиция до того, чтобы прямо заявить что киевский режим преступный и на Украине процветает фашизм.
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:35
    +1
    дружба дружбой... а каннабис врознь.... winked
  8. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 12:38
    -3
    Чудны дела твои, Господи! С наркоманом не хотят общаться, в наркостране. К чему бы это?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:46
      0
      Потому что шароварные никогда и нигде не станут своими - ни в Европе, ни в НАТО ни даже у наркош в Голландии. Если шароварных содержат - это еще не значит что их принимают за своих-равных.
  9. sergej_84
    sergej_84 Сегодня, 12:38
    +3
    Местные ньюсмейкеры постоянно пытаются с помощью персонажей мировой политической помойки создать некую "картинку" для широкой публики. Выглядит убого.
    И Кэролайн ван дер Плас, и основанное ею "Движение фермеров и граждан" относительно влияния на государственную политику - это примерно то же, что партия "Субтропическая Россия" или "Партия любителей пива". Зачем Зеленскому с ней встречаться, очевидно знает только автор новости.
    1. igork735
      igork735 Сегодня, 13:15
      0
      Мадам отказалась встречаться.Вывод автора статьи потрясает-"...показывает, что в Европе очень многие политики, особенно находящиеся в оппозиции, ...".
      автор пеши исчо!
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:46
    0
    Да есть там нормальные люди в Европе ,не все на сквозь дурни и Финляндии встречал . Тех что открыто говорят,что финнов никто не спрашивал ,Санна Марин приехала и все подписала за страну . За что ее финны и прокатили на выборах,но дело то сделано . Нашли 30 летнюю девку , без мозгов
  11. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:48
    +1
    Гы))) Встреча с представителем страны, демпингующей цены на сельхозпродукция, для главы фермерского движения любой из стран Европы - это все равно что Си, посещающий японское святилище Ясукуни... Ну где захоронены благостно резавшие китайцев герои
  12. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:50
    -1
    Затем он собирается встретиться с руководством Международного уголовного суда (МУС)

    ???????
    Вот сейчас я точно сплю! Поднимите мне веки! Одна из заинтересованных сторон беседует в приватной встрече с председателем МУС???
    Не, в принципе, у меня и так довольно невысокое мнение было об уровне законности и правосудия в ЕС - но вот такой карамболь, это за гранью любого понимания!
  13. Игорь Половодов
    Игорь Половодов Сегодня, 12:51
    -1
    Роль отведенная Зеленскому быть катализатором распада недостраны, и чем дальше тем итог очевиднее, возможно, что он даже сам понимает это...
    Всё остальное лицедейство... не освобождающее его от неминуемой расплаты, если конечно останется жив и предстанет перед трибуналом.
  14. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:00
    0
    Важно какое место/рейтинг занимает эта партия, а то показывают антивоенный митинг - полтора седовласых человека, скромные остатки истинных левых.