Очередная партия новых боевых машин пехоты БМП-3 отправлена в войска

Очередная партия новейших боевых машин пехоты БМП-3 отправлена в войска. Отгрузка бронетехники была произведена на Курганмашзаводе, сообщает пресс-служба предприятия. В ближайшее время часть новых бронемашин поступит на вооружение подразделений в зоне спецоперации.
Новая партия БМП-3 отправлена военным железнодорожным транспортом, количество бронемашин в ней не называется, но подчеркивается, что только за первый квартал завод в рамках гособоронзаказа поставил армии столько же БМП, сколько за весь 2019 год. По словам исполнительного директора Курганмашзавода Петра Тюкова коллектив предприятия девятый месяц по 12 часов 6 дней в неделю.
Кроме того, в два раза возросли объемы производства на волгоградской площадке завода, где производится капитальный ремонт бронетехники ВДВ - БМД-2 и БТР-Д. Новая партия прошедших ремонт машин в этом месяце отправится военным.
Боевая машина пехоты БМП-3М вооружена 100-миллиметровым орудием - пусковой установкой 2А70 с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. БМП предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения мобильности, вооруженности и защищенности военнослужащих на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.
В настоящее время специалисты Курганмашзавода разработали для БМП дополнительную динамическую защиту, которую можно устанавливать в полевых условиях. Новые БМП выпускаются с крепежом для блоков, что значительно ускоряет процесс.