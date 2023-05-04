Военное обозрение
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Очередная партия новых боевых машин пехоты БМП-3 отправлена в войска

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Очередная партия новых боевых машин пехоты БМП-3 отправлена в войска

Очередная партия новейших боевых машин пехоты БМП-3 отправлена в войска. Отгрузка бронетехники была произведена на Курганмашзаводе, сообщает пресс-служба предприятия. В ближайшее время часть новых бронемашин поступит на вооружение подразделений в зоне спецоперации.


Новая партия БМП-3 отправлена военным железнодорожным транспортом, количество бронемашин в ней не называется, но подчеркивается, что только за первый квартал завод в рамках гособоронзаказа поставил армии столько же БМП, сколько за весь 2019 год. По словам исполнительного директора Курганмашзавода Петра Тюкова коллектив предприятия девятый месяц по 12 часов 6 дней в неделю.

Кроме того, в два раза возросли объемы производства на волгоградской площадке завода, где производится капитальный ремонт бронетехники ВДВ - БМД-2 и БТР-Д. Новая партия прошедших ремонт машин в этом месяце отправится военным.

Боевая машина пехоты БМП-3М вооружена 100-миллиметровым орудием - пусковой установкой 2А70 с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. БМП предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения мобильности, вооруженности и защищенности военнослужащих на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

В настоящее время специалисты Курганмашзавода разработали для БМП дополнительную динамическую защиту, которую можно устанавливать в полевых условиях. Новые БМП выпускаются с крепежом для блоков, что значительно ускоряет процесс.
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30 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:24
    +4
    Новая партия БМП-3 отправлена военным железнодорожным транспортом, количество бронемашин в ней не называется, но подчеркивается, что только за первый квартал завод в рамках гособоронзаказа поставил армии столько же БМП, сколько за весь 2019 год.

    Видим...Похвально...Вероятно, пару батальонов можно обеспечить.
    * * *
    Контракт еще на 168 боевых машин пехоты БМП-3
    November 14th, 2019
    Согласно обнародованной на сайте госзакупок документации, размещенной 31 октября 2019 года, тульское АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова» (АО «КБП», входит в состав АО «НПО «Высокоточные комплексы» в составе Гоcкорпорации «Ростех») заключило договор с единственным поставщиком (которым, как легко понять, выступает ПАО «Курганский машиностроительный завод», ныне также в составе Гоcкорпорации «Ростех») на закупку 168 боевых машин пехоты БМП-3 (в спецификации 688В-сб6-2) в обеспечение Государственного контракта № 1921187312042412241006930 от 29 апреля 2019 года для последующей поставки Министерству обороны Российской Федерации. Из этого числа 53 БМП-3 должны быть поставлены Министерству обороны в 2020 году, а остальные 115 единиц - в 2021 году. Общая стоимость договора составляет 14,251660729 млрд рублей с НДС.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 12:29
      +8
      батальонный комплект БМП-3 это 36 машин, а за 2019 поставили 168
      + если учитывать какое то кол-во БТР-Д
      то можно говорить о 5-6 батальонных комплектах
      темпы впечатляют
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 13:09
        0
        Прочитайте внимательно. 168 - контракт от 29 апреля 2019 года; 53 машины в 2020 + 115 в 2021. В статье говорится, что произведено БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2019 ГОДУ!!!
        По 2019 году данных не нашёл. Есть только:
        За первый квартал текущего года предприятие поставило боевых машин пехоты столько же, сколько за весь 2019 год. Также в два раза выросли объемы производства на волгоградской площадке, говорится в сообщении.

        Мои предположения, что к маю 2023 года (квартал + 1 месяц) произведено порядка 50-70 единиц техники, что примерно два батальона...
        hi
    2. Маз
      Маз Сегодня, 13:03
      +2
      Лучше бы снарядов побольше и танков, заодно и эвакуационную машину на базе танка сделали бы , как у евреев намир и ахзарит. МТЛБ, БТР и БМП пробивается и прошивается насквозь из пулемета и снайперки крупного калибра в бортовую и лобовую проекцию не говоря про РПГ, которыми напичканы окопы укровермахта. А уж из пушки 25-30мм и подавно. А вспомнив дроны камикадзе так это им как конфетку у ребенка отобрать. Я не говорю что они не нужны , но их столько наклепали...и идут без модуля Бережок с Птуром по бокам башни, зачем делать устаревшее , если можно сделать нормальную машину? с учетом СВО?
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 13:18
        0
        по скорее бы уже начали поставки новой экипировки с экзоскелетом,
        с защитой до 2 кв.м. с броней из карбида бора на подложке из титана
        ФСБшный штурмовой костюм Воин-КМ отдыхает
  2. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 12:25
    +4
    Страна и наши люди стоят за спинами защитников Родины. Знайте и помните об этом ребята.
  3. moreman78
    moreman78 Сегодня, 12:29
    +4
    Новая техника в войска - сейчас крайне важна! Нужно и потери восполнять и перевооружение (с БМП-1/2 на трешки) продолжать .
  4. AlexFly
    AlexFly Сегодня, 12:31
    -9
    Могли бы штамповать по 24 часа в сутки..... Но.... Не любят человека с ружьём..
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 12:38
      +4
      Они и штампуют 24часа в сутки. Просто это нужно было делать года за 2 минимум
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 12:46
      +5
      Видимо, людей на три смены не хватает, рабочего класса, менеджеры обэффективили
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 12:51
        +1
        Ну так аукаться 90-е еще долго будут... Тогда же одних юристов готовили, в любой макдональдс зайди, плюнь в продавца - в юриста попадешь
      2. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 13:13
        0
        Цитата: роман66
        Видимо, людей на три смены не хватает, рабочего класса, менеджеры обэффективили

        good Верно подмечено. Специалиста рабочей профессии не так просто подготовить. Его и стимулировать нужно выше административно-технического аппарата. Руководил в стране тьма, а дельных спецов - днём с огнём не сыщешь...
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:32
    +7
    В увеличении выпуска БМП - 3,не только заслуга коллектива Курганмашзавода,не забываем его смежников.Им тоже пришлось увеличить производство.Начнём с болтов ,не китайские на них ставят.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 12:51
      +2
      Начнём с болтов ,не китайские на них ставят.

      Недавно Матвиенко говорила, что гвоздей своих нет, а тут уже научились даже резьбу ̶н̶а̶ ̶н̶и̶х̶ нарезать?! Мне в магазине попадались замки с лейбами разных уральских заводов, но сделанные почему-то в Китае.
  6. Юрий77
    Юрий77 Сегодня, 12:33
    0
    И снова без комплектов дополнительного бронирования!
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:35
      +2
      Да это всё равно особо не решит проблему. Копеечные дроны с неба будут только увеличиваться.
    2. Бодипанчер
      Бодипанчер Сегодня, 12:46
      +2
      Он же отдельно поставляется и навешивается на рембазах. В базе машина им не оснащается.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:56
        +1
        Хоть навешивай хоть не навешивай - если сверху дронами будут долбить....
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:41
    +2
    Где более защищенные машины на основе платформы Курганец ? По парадам ездить ,а война настала и все нет ни хрена.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 12:49
      +1
      Где-то здесь: Не ждите «Армату» на поле боя. Рано
    2. ААК
      ААК Сегодня, 12:49
      +1
      Тем более ездить на параде на всяких "Арматах", "Курганцах", "Бумерангах", "Коалициях" и "Деривациях" будут героические придворные гвардейцы, позорно бежавшие из-под Харькова, Изюма и Красного Лимана, а на фронте - Т-62, Т-55 и БМП-1-2, с Д-20 и Д-30, и где "Мста" и "Гиацинт" с "Пионом" - далеко не в каждом подразделении
  8. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 12:44
    +1
    На Украине наиболее популярны
    БМП-2. И у россиян, и трофейные у ВСУ.
    30 мм вполне достаточна.
    И боекомплект большой.
    Если не набивать машину десантом (броня слабая), то поддержку пехоты она дает приличную.
  9. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 12:45
    +1
    Новость отличная
    Статья не грамотная
  10. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 12:47
    -3
    Ну ведь плохо себя показала машина, зачем её штамповать то? Плавающие способности наша армия использовать не умеет. Броня неочём. Десант ездит на броне, потому что внутри смерть при попадании, зачем тогда эту чушь делать? Можно на базе Урала всё это гораздо дешевле смастерить с тем же уровнем защищённости или что то типа МРАП из Урала сделать, а эта БМП 3 полная шняга , деньги на ветер
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:50
    0
    "...В условиях применения ядерного оружия...": молодец автор, не забыл.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:54
      0
      и это тоже надо "зарин, зоман, ве-газы"
  12. maksbazhin
    maksbazhin Сегодня, 12:54
    0
    Комментарий ради комментария. А то голосовать не дают :(
    Администрация его ещё и коротким считает. (Тут должен быть смайлик ст учащийся об стену).
  13. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 12:58
    +4
    Некоторым товарищам-злопыхателям здесь хотелось бы напомнить слова Александра Ходаковского-ни одна бронемашина не способна создать плотность огня сравнимую с БМП 3.
    1. Бодипанчер
      Бодипанчер Сегодня, 13:13
      +1
      + подвижность и маневренность недоступная ОБТ. В войсках БМП 3 любят.
  14. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 13:04
    +1
    Одно из немногих предприятий в ВПК, которое справляется с ГОЗ и держит производство на уровне. Но для перевозки солдат неудобна...