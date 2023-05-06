Телепрограмма на 9 мая: что не так с современными фильмами о Великой Отечественной войне

На День Победы уже традиционно большинство отечественных телеканалов будут показывать киноленты о Великой Отечественной войне. В последние годы все чаще показывают новые, современные картины, обходя стороной более предпочитаемое многими нашими согражданами советское кино.
В целом, нет ничего плохого в том, что современные режиссеры снимают фильмы о самой страшной в истории человечества войне, в которой наша страна победила. Ведь такие картины должны прививать чувство патриотизма и гордости за свою Родину у молодого поколения. Но на деле, все выходит не всегда так, как хотелось бы.
Есть целый ряд нюансов, которые делают нынешнее кино куда более «слабым» по сравнению с советскими картинами. Более того, некоторые «произведения» и вовсе кажутся неприемлемыми.
Что не так с современными фильмами о Великой Отечественной войне?
Во-первых, большинство кинолент о войне, снятых в наше время, рассчитаны на привлечение максимального числа зрителей с целью получения максимальной прибыли. В итоге в таких фильмах упор делается не столько на отдельные подвиги, коих нашими соотечественниками было совершено огромное множество, сколько на эпичные спецэффекты и эмоциональную составляющую.
После просмотра подобного кино у молодого поколения не то, что не сформируется чувство патриотизма, а и вовсе возникнет путаница по поводу плохой/хороший.
К слову, о последних. В «нашумевшем» фильме Т-34 в сюжетной линии встречаются эпизоды о «хороших фашистах». Полный абсурд. Впрочем, любителям World of Tanks кино должно «зайти»...
Во-вторых, как бы не старались современные актеры, передать ту атмосферу, которая была присуща в годы Великой Отечественной войны, они этого сделать не смогут. Санитарки с маникюром и макияжем далеко не образца 1940-х... Другое дело советские фильмы, в которых снимались настоящие фронтовики. Там каждый диалог заслуживает внимания, не говоря уже о сюжетах, основанных действительно на реальных событиях.
Конечно, встречаются в современном кинематографе и достойные фильмы о войне. Но гораздо чаще снимаются картины «пустые» в плане исторического наследия, а иногда, к сожалению, и лишенные смысловой нагрузки. Но чем больше попыток, тем больше и вероятность результата.