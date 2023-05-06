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Телепрограмма на 9 мая: что не так с современными фильмами о Великой Отечественной войне

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Телепрограмма на 9 мая: что не так с современными фильмами о Великой Отечественной войне

На День Победы уже традиционно большинство отечественных телеканалов будут показывать киноленты о Великой Отечественной войне. В последние годы все чаще показывают новые, современные картины, обходя стороной более предпочитаемое многими нашими согражданами советское кино.


В целом, нет ничего плохого в том, что современные режиссеры снимают фильмы о самой страшной в истории человечества войне, в которой наша страна победила. Ведь такие картины должны прививать чувство патриотизма и гордости за свою Родину у молодого поколения. Но на деле, все выходит не всегда так, как хотелось бы.

Есть целый ряд нюансов, которые делают нынешнее кино куда более «слабым» по сравнению с советскими картинами. Более того, некоторые «произведения» и вовсе кажутся неприемлемыми.

Что не так с современными фильмами о Великой Отечественной войне?

Во-первых, большинство кинолент о войне, снятых в наше время, рассчитаны на привлечение максимального числа зрителей с целью получения максимальной прибыли. В итоге в таких фильмах упор делается не столько на отдельные подвиги, коих нашими соотечественниками было совершено огромное множество, сколько на эпичные спецэффекты и эмоциональную составляющую.

После просмотра подобного кино у молодого поколения не то, что не сформируется чувство патриотизма, а и вовсе возникнет путаница по поводу плохой/хороший.

К слову, о последних. В «нашумевшем» фильме Т-34 в сюжетной линии встречаются эпизоды о «хороших фашистах». Полный абсурд. Впрочем, любителям World of Tanks кино должно «зайти»...

Во-вторых, как бы не старались современные актеры, передать ту атмосферу, которая была присуща в годы Великой Отечественной войны, они этого сделать не смогут. Санитарки с маникюром и макияжем далеко не образца 1940-х... Другое дело советские фильмы, в которых снимались настоящие фронтовики. Там каждый диалог заслуживает внимания, не говоря уже о сюжетах, основанных действительно на реальных событиях.

Конечно, встречаются в современном кинематографе и достойные фильмы о войне. Но гораздо чаще снимаются картины «пустые» в плане исторического наследия, а иногда, к сожалению, и лишенные смысловой нагрузки. Но чем больше попыток, тем больше и вероятность результата.

Автор:
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5 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 08:55
    0
    Штрафбат по каналу Золотая коллекция крутят.
    Наверное, это для того, чтобы над Вагнером постебаться. Лучше бы снаряды подвезли.
  2. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 08:56
    0
    Не смотрю. Откормленные бойцы в новой форме санитарки фотомодели это ннрравда.
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 08:57
    0
    В нашем советском детстве фантазия работала гораздо лучше чем у сегодняшнего ребёнка (если чего, я дед) время такое......хотя думаю, что у западных детей такая же история. ""Телевизор им природу заменил ""......
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 08:58
    +1
    В «нашумевшем» фильме Т-34 в сюжетной линии встречаются эпизоды о «хороших фашистах». Полный абсурд.

    Нет, не полный.
    В те времена враги ещё сохраняли остатки благородства в отношении друг друга.
    Были случаи, когда нацисты по человечески относились у пленными и сами хоронили павших генералов и бойцов РККА с почестями.
    В целом статья - ни о чем и тема не раскрыта.
    Двойка за сочинение.
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 08:58
    0
    В нашем советском детстве фантазия работала гораздо лучше чем у сегодняшнего ребёнка (если чего, я дед) время такое......хотя думаю, что у западных детей такая же история. ""Телевизор им природу заменил ""......