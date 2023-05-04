Американский обозреватель: Все решения в Белом доме принимает не президент, а его жена

Держа руку на руле, первая леди не только управляет страной — пугающая мысль, поскольку за нее никто не голосовал, — но она также может гарантировать, что Синдикат Байдена продолжит получать огромную зарплату

Забудьте о других центрах власти в администрации Байдена. Реальная власть — это Джилл Байден, первая неизбранная женщина-президент Америки. И это должно вас сильно напугать

Американский обозреватель онлайн-издания 19FortyFive Брэндон Вайхерт объясняет, кто на самом деле является не просто «серым кардиналом» при престарелом и не всегда адекватном президенте США Джо Байдене, но реально правит страной. По его мнению, таковой является первая леди, жена сорок шестого президента Джилл Байден. Обозреватель назвал ее «первой неизбранной женщиной-президентом Соединенных Штатов».Первая леди старательно избегает публичного показа того, как она влияет на своего мужа и принятие им любых решений. Но при этом она сопровождает его везде и находится в соседней комнате, когда формальный глава государства исполняет свои обязанности. Джилл Байден следит за тем, чтобы президент принимал только согласованные с ней решения. Именно ее амбициями объясняется, почему семья Байдена так упорно поддерживает его стремление не только сохранить кресло в Овальном кабинете, но и занять его повторно на предстоящих в следующем году выборах.Доктор философских наук Джилл Байден сделала невиданную доселе политическую карьеру, став фактически руководителем США. Ранее ни одной жене действующих президентов не удавалось оказывать такое влияние на принятие решений их мужьями, считает Вайхерт. Даже Хиллари Клинтон, которая была публичным советником своего мужа, не имела на него такого влияния, как нынешняя первая леди.Как сообщают источники в Белом доме, Джилл Байден принимает участие во всех совещаниях администрации президента и ни одно решение на них не принимается без ее одобрения. Ее рабочий график в разы насыщеннее, чем у ее мужа, который начинает рабочий день в 10 утра и уже в 16 часов уходит на отдых.Теневым лидером Джилл Байден стала не случайно, объясняет журналист. Дело не только в ее амбициях и прогрессирующей недееспособности президента. Такие полномочия ей делегированы семьей Байденов, члены которой катастрофически бояться потерять власть и доходы, которые благодаря ей они имеют.— объясняет Вайхерт.По его мнению, именно сохранение власти и получение производных от нее выгод Байденами — главный принцип, которым руководствуются при принятии любых, внутренних и внешних, решений в Белом доме.— заключает обозреватель.