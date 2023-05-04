Военное обозрение
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Сообщается о мощном взрыве на заводе «Арсенал» в Киеве

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Сообщается о мощном взрыве на заводе «Арсенал» в Киеве

В ночь на 4 мая на киевском заводе "Арсенал" прогремел мощный взрыв, который, как сообщается, был слышан во всех частях украинской столицы.


Как сообщается, взрывы произошли около двух часов ночи. Один из взрывов был настолько сильным, что практически во всем городе дрожали оконные стекла и срабатывала сигнализация в припаркованных автомобилях. Наиболее вероятно, что удар пришелся по одному из крупнейших киевских предприятий - заводу "Арсенал". Предприятие входит в оборонно-промышленный комплекс Украины и занимается производством головок самонаведения и систем управления для ПТРК, ПТУР и ПЗРК, а также компонентов для ракет "Ольха" и "Нептун".

Также сообщается, что сирены воздушной тревоги в Киеве звучали около 3,5 часов. Украинские источники сообщают о взрывах в Киеве и Киевской области, уже традиционно не уточняя подвергшиеся атакам объекты. По словам главы военной администрации Киева Сергея Попко, интенсивность ударов по украинской столице стала наиболее высокой за период с начала текущего года.

Минувшей ночью сирены воздушной тревоги ревели в большинстве регионов Украины: в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях.

Украинские власти скрывают любую информацию о пораженных ударами ракет и дронами-камикадзе "Герань-2" объектов. По данным российских военкоров, помимо киевского завода "Арсенал", были уничтожены склады боеприпасов и военной техники украинской армии в районе морского порта в Одессе.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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11 комментариев
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  1. ААК
    ААК Сегодня, 13:06
    +2
    Нихрена не понял, причём тут 4 марта? Или это уставший редактор проляпил?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:09
      +4
      Наиболее вероятно, что удар пришелся по одному из крупнейших киевских предприятий - заводу "Арсенал". Предприятие входит в оборонно-промышленный комплекс Украины и занимается производством головок самонаведения и систем управления для ПТРК, ПТУР и ПЗРК, а также компонентов для ракет "Ольха" и "Нептун".


      Шёл второй год СВО,а предприятие преспокойно себе работало на ВСУ. Офигеть можно.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:25
        0
        Шёл второй год СВО,а предприятие преспокойно себе работало на ВСУ.
        Там же в три смены гражданские люди работают... Кто-нибудь из них ждёт прихода наших, как можно? Теперь за эту акцию против мирного населения, МУС объявит в розыск Шойгу, а там и до Конашенкова доберется... belay
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:06
    0
    Похоже Гераньками ночью вскрывали ПВО на Украине.А Кинжалы будут по Пэтриотам.
  3. monetam
    monetam Сегодня, 13:06
    +2
    Вот и правильно - наш ответ Зеленскому " Вместо шутовских "атак на Кремль" - настоящие боевые цели для русских ракет.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:08
    0
    Идет плановая работа по уничтожению военной инфраструктуры , складов ГСМ ,складов БП и резервов противника и это не может не радовать .
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:12
    0
    Походу, на заводе третью смену накрыло...., сокращение штата, первая и вторая в отпуск без содержания.... Не пекарня, не фиг......
  6. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 13:12
    0
    Нет достоверной информации, сколько реально поражено, а сколько восстановлено. Или не поражено вовсе. Почти 1,5 года прошло, а ВПК на Украине держится, это помимо поставок из-за рубежа...
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:14
    +2
    Наиболее вероятно, что удар пришелся по одному из крупнейших киевских предприятий - заводу "Арсенал".
    Все же интересно вероятно или действительно по нему? А до этого "Арсенал" находился и работал в другом месте не известном нам? Вот уж точно пока жаренный петух не клюнет...
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 13:19
      0
      Ладно банковая цела, про взятые дартаньяном самоограничения мы уже поняли. Но почему военный завод до сих пор стоял? Хорошая вроде новость но впечатления двойственное. Вообще на такую махину нужно что-то околоядерное сбрасывать
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:23
    0
    Красииииво ты вошла в "Арсенал" .....