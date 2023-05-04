Сообщается о мощном взрыве на заводе «Арсенал» в Киеве

В ночь на 4 мая на киевском заводе "Арсенал" прогремел мощный взрыв, который, как сообщается, был слышан во всех частях украинской столицы.
Как сообщается, взрывы произошли около двух часов ночи. Один из взрывов был настолько сильным, что практически во всем городе дрожали оконные стекла и срабатывала сигнализация в припаркованных автомобилях. Наиболее вероятно, что удар пришелся по одному из крупнейших киевских предприятий - заводу "Арсенал". Предприятие входит в оборонно-промышленный комплекс Украины и занимается производством головок самонаведения и систем управления для ПТРК, ПТУР и ПЗРК, а также компонентов для ракет "Ольха" и "Нептун".
Также сообщается, что сирены воздушной тревоги в Киеве звучали около 3,5 часов. Украинские источники сообщают о взрывах в Киеве и Киевской области, уже традиционно не уточняя подвергшиеся атакам объекты. По словам главы военной администрации Киева Сергея Попко, интенсивность ударов по украинской столице стала наиболее высокой за период с начала текущего года.
Минувшей ночью сирены воздушной тревоги ревели в большинстве регионов Украины: в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях.
Украинские власти скрывают любую информацию о пораженных ударами ракет и дронами-камикадзе "Герань-2" объектов. По данным российских военкоров, помимо киевского завода "Арсенал", были уничтожены склады боеприпасов и военной техники украинской армии в районе морского порта в Одессе.