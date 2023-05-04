«Воздушная тревога на Украине»: Россия нанесла новый массированный ракетный удар

Судя по всему, пошла массированная работа по тылам ВСУ и местам скопления техники

Российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины, о пуске ракет сообщают сразу несколько российских ресурсов. По предварительной информации, атака началась в одиннадцатом часу утра.Примерно в 10:30 появились срочные сообщения о пуске крылатых ракет по территории Украины, первую волну ракет отправили в полет экипажи стратегических ракетоносцев. Предполагается, что цели удара расположены на подконтрольной Киеву территории Запорожской и Херсонской областей, а также в Николаеве и Одессе. Это места дислокации украинских войск и техники, которые должны принять участие в предстоящем контрнаступлении.По данным, поступающим из украинских источников, сирены воздушной тревоги сработали нв Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях. Первые сигналы зазвучали не раньше 11:17 мск. времени, т.е. тогда, когда российские ракеты уже должны были достигнуть территории Украины.- говорится в сообщениях.Между тем некоторые украинские ресурсы пишут, что еще одна атака проведена со стороны моря, по военным объектам работают морские "Калибры".В генштабе ВСУ пока молчат, никак не комментируя начавшуюся ракетную атаку. Примерно час назад спикер Воздушного командования ВСУ Юрий Игнат заявил, что ночью ракет замечено не было, но не исключил ракетную атаку в "ближайшее время". Правда, о ночных прилетах "Гераней" он тоже ничего не рассказал.В российском Минобороны молчание, никаких официальных заявлений нет. Осталось подождать выступления Конашенкова.