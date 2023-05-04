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«Воздушная тревога на Украине»: Россия нанесла новый массированный ракетный удар

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«Воздушная тревога на Украине»: Россия нанесла новый массированный ракетный удар

Российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины, о пуске ракет сообщают сразу несколько российских ресурсов. По предварительной информации, атака началась в одиннадцатом часу утра.


Примерно в 10:30 появились срочные сообщения о пуске крылатых ракет по территории Украины, первую волну ракет отправили в полет экипажи стратегических ракетоносцев. Предполагается, что цели удара расположены на подконтрольной Киеву территории Запорожской и Херсонской областей, а также в Николаеве и Одессе. Это места дислокации украинских войск и техники, которые должны принять участие в предстоящем контрнаступлении.

По данным, поступающим из украинских источников, сирены воздушной тревоги сработали нв Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях. Первые сигналы зазвучали не раньше 11:17 мск. времени, т.е. тогда, когда российские ракеты уже должны были достигнуть территории Украины.

Судя по всему, пошла массированная работа по тылам ВСУ и местам скопления техники

- говорится в сообщениях.

Между тем некоторые украинские ресурсы пишут, что еще одна атака проведена со стороны моря, по военным объектам работают морские "Калибры".

В генштабе ВСУ пока молчат, никак не комментируя начавшуюся ракетную атаку. Примерно час назад спикер Воздушного командования ВСУ Юрий Игнат заявил, что ночью ракет замечено не было, но не исключил ракетную атаку в "ближайшее время". Правда, о ночных прилетах "Гераней" он тоже ничего не рассказал.

В российском Минобороны молчание, никаких официальных заявлений нет. Осталось подождать выступления Конашенкова.
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15 комментариев
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:59
    +2
    Долбануть уже надо по партнерским системам предупреждения ударов.
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 13:05
      -2
      Цитата: ИванИванов
      Долбануть уже надо по партнерским системам предупреждения ударов.

      А по центрам принятия решений когда ? Или даже ударом по Кремлю ещё не перешли очередную красную линию ?! Так называемое МО молчит ?
      1. SwR9
        SwR9 Сегодня, 13:11
        +1
        Успокойтесь! Все будет, ожидайте.
      2. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 13:11
        0
        А по центрам принятия решений когда ?

        ждём,
        когда верховная рада украины соберётся на шабаш по очередному новому русофобскому законопроекту
        чтобы разом сложить украинскую верховную раду с недалёкими
        комбинированным ударом: парой Кинжалов и парой Искандеров
        как раз будет котлован под новое здание гос.думы Новороссии
  2. Маз
    Маз Сегодня, 12:59
    0
    Ответка за атаку на Кремль с дроном? Вполне ожидаемо и справедливо. Жаль зеля свалил.
    1. GRIGORIY76
      GRIGORIY76 Сегодня, 13:16
      0
      Ну да за сутки подготовили, ага. Такие обстрелы готовятся намного дольше
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:00
    -1
    С учетом ожидаемого большого кипиша, очень надеюсь, что били не по трансформаторам. Есть там достойные цели.....
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 13:00
    +1
    За атаку на Москву надо сравнять с землей куев!
    Сколько такое может продолжаться? У меня нет слов (кроме мата), чтобы выразить свое возмущение!
  5. Сергей_Моряк
    Сергей_Моряк Сегодня, 13:01
    +1
    По Банковой бить надо, туда!! Где сидят все эти недолюди!!
    1. Ратибор_А
      Ратибор_А Сегодня, 13:05
      +2
      Вы наивно полагаете что они там сидят? Тем более после вчерашнего покушения на Путина.... Это даже не Крымский мост уже....
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:04
    0
    НАТО мониторит ЧФ,в море утром находилось только надводных носителей обеспечивающих залп 32 Калибрами.
  7. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 13:05
    +2
    Редакция, вы хотя бы указывали источники новостей, а то прошёлся по окраинским сайтам, ни о какой сегодняшней утренней ракетной атаке там не знают, только о ночной. Понятно, что сайтов много, но Лига, Цензор и УНИАН обычно немного в курсе дел.
  8. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 13:06
    +1
    все хорошо, важные военные объекты были поражены, а еще лучше уничтожены? Может быть, вам следует сначала стрелять тренировочными боеприпасами, а только потом стрелять боевыми ракетами.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:10
    +2
    пошла массированная работа по тылам ВСУ и местам скопления техники
    Осталось дождаться объявления результатов ударов. Судя по всему они должны быть значительными. В хвост и в гриву, в хвост и в гриву.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 13:15
      0
      Салофаги жалуются на удары по энергетической инфраструктуре: "Прошедшие сутки были тяжелыми для энергосистемы, более всего повреждены сети в прифронтовых областях, - "Укрэнерго""