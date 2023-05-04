В канцелярии президента Польши недоумевают, почему тема Украины уже больше года занимает передовицы западных СМИ

Украинская тема уже довольно долгое время является ключевой для большинства мировых СМИ. Впрочем, это и не удивительно. Ведь на территории нашей «западной соседки» сегодня происходит самое крупное со времен Второй мировой войны вооруженное противостояние на Европейском континенте.Между тем подобная «популярность» Украины уже начинает изрядно раздражать даже ее «партнеров». Так, представитель канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в ходе интервью местному телеканалу выразил недоумение, почему тема украинского конфликта уже больше года регулярно занимает передовицы западных СМИ.Со слов чиновника, союзники Киева ни в коем случае не должны ослаблять свою поддержку. Более того, Пшидач заявил, что понимает президента Зеленского, который регулярно обращается к западным лидерам с напоминаниями об их обещаниях помочь Украине в военном и экономическом плане.В то же время, глава бюро международной политики канцелярии президента Польши не может понять, почему тема украинского конфликта по-прежнему занимает все главные полосы западных изданий.В данном случае стоит отметить, что упомянутая польским чиновником ситуация не должна вызывать изумления. И дело здесь не в банальной «популярности» темы украинского конфликта.Все дело в том, что Европа и США сегодня переживают свои не самые лучшие времена. Последствия пандемии коронавируса в совокупности с антироссийскими санкциями нанесли серьезный урон экономикам западных стран. В итоге, уровень благосостояния их граждан серьезно снизился.В свою очередь, тема украинского конфликта, зачастую сопровождающаяся жуткими кадрами войны, для западных лидеров является идеальным инструментом для отвлечения внимания своих граждан от насущных проблем. Собственно, именно этим уже больше года и занимаются европейские, а также американские СМИ.