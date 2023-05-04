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В канцелярии президента Польши недоумевают, почему тема Украины уже больше года занимает передовицы западных СМИ

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В канцелярии президента Польши недоумевают, почему тема Украины уже больше года занимает передовицы западных СМИ

Украинская тема уже довольно долгое время является ключевой для большинства мировых СМИ. Впрочем, это и не удивительно. Ведь на территории нашей «западной соседки» сегодня происходит самое крупное со времен Второй мировой войны вооруженное противостояние на Европейском континенте.


Между тем подобная «популярность» Украины уже начинает изрядно раздражать даже ее «партнеров». Так, представитель канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в ходе интервью местному телеканалу выразил недоумение, почему тема украинского конфликта уже больше года регулярно занимает передовицы западных СМИ.

Со слов чиновника, союзники Киева ни в коем случае не должны ослаблять свою поддержку. Более того, Пшидач заявил, что понимает президента Зеленского, который регулярно обращается к западным лидерам с напоминаниями об их обещаниях помочь Украине в военном и экономическом плане.

В то же время, глава бюро международной политики канцелярии президента Польши не может понять, почему тема украинского конфликта по-прежнему занимает все главные полосы западных изданий.

В данном случае стоит отметить, что упомянутая польским чиновником ситуация не должна вызывать изумления. И дело здесь не в банальной «популярности» темы украинского конфликта.

Все дело в том, что Европа и США сегодня переживают свои не самые лучшие времена. Последствия пандемии коронавируса в совокупности с антироссийскими санкциями нанесли серьезный урон экономикам западных стран. В итоге, уровень благосостояния их граждан серьезно снизился.

В свою очередь, тема украинского конфликта, зачастую сопровождающаяся жуткими кадрами войны, для западных лидеров является идеальным инструментом для отвлечения внимания своих граждан от насущных проблем. Собственно, именно этим уже больше года и занимаются европейские, а также американские СМИ.
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10 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:31
    +2
    почему тема украинского конфликта по-прежнему занимает все главные полосы западных изданий.
    Почему, почему, как будто сам не знает, что установка такая, которую обязаны выполнять все вассалы Сша. Как еще более эффективно манипулировать сознанием западного обывателя, как не украинской темой.
  2. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 13:32
    +1
    Зависть - плохое чувство.
    Ревность - тоже.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:47
      +1
      Я лично тоже не понимаю нафига столько писать про Украину,хотя учитывая бизнес связи клана Байдена,особенно его сынка, с Украиной догадываюсь.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:41
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Я лично тоже не понимаю нафига столько писать про Украину

        А чего тут понимать, когда в любой стране Европы, цены на все растут как на дрожжах, последние 3 месяца цены на энергоносители замерли, но в то же время цены буквально растут на все и каждую неделю. Народу как колотушкой по голове, бьют Украиной. Вся экономическая политика Запада на это и рассчитана. Особенно в лимитрофах, где любые выступления политиков и болтунов, начинается с Украины и заканчивается Украиной. Но этом делается бабло и неплохое, а и вся брехня рассчитана, чтобы народ не выступал.
        И народ молчит, потому что ему твердят даже ночью - "следующие будете вы". Конечно уже тошнит от этого, но есть те, кто рогом роет землю за Руину.
  3. Александр Бетонкин
    Александр Бетонкин Сегодня, 13:40
    0
    Ну а чё ещё писать - может о инфляции (Польша-15%, евросоюз-8,5 а Венгрия аж 25%) или как Польша у германцев бабки за войну требуют, а те скоро земли свои взад хотят взять? Нет, пока поляки свой Город Лембург, построенный Львом Московитом, не отберут - не успокоятся. request
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:45
    +1
    вот пичалька- то какая... из- за краины за Польшу забыли совсем...... репарации краине выставьте! wassat
  5. Болторез
    Болторез Сегодня, 14:27
    0
    тема украинского конфликта уже больше года регулярно занимает передовицы западных СМИ.
    Английсие СМИ минимум полгода как больше внимания футболу уделяют. Французские- пенсионной реформе. Какие читают в Польше- не знаю.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:47
      0
      Цитата: Болторез
      Английсие СМИ минимум полгода как больше внимания футболу уделяют.

      Так английские СМИ, больше пишут о футболе о звездах, где кто с кем переспал. Это помню было даже когда шла война в Чечне, все СМИ больше про похождения Даны писали, чем о войне. Более или менее можно почитать только в еженедельном выпуске "Таймс". Зато у нас все как будто, до толчка еле добежали. Постоянный понос.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 14:54
        0
        английские СМИ, больше пишут о футболе о звездах
        Первые пару месяцев после 24го здесь тоже на всех передовицах была всепобеждающая украина yes . Сейчас даже Guardian больше пишет о здоровье индюшат на фермах Саффолка.
  6. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 14:30
    +1
    Давно была статья по этому вопросу - журнашлюхам платят за статьи в передовицах ! Платит ЦИПСО - статьи и место на первых полосах куплены преступным режимом Зели! Не будет финансирования - грязную вонючую нищую страну - НЕ вспомнит ни кто!