Безусловно, мы все хотим видеть здесь другого Владимира, мы хотим видеть его в Гааге

Сегодня в Нидерландах находится с визитом президент Украины Владимир Зеленский. Он провел встречи с руководством страны и Международного уголовного суда (МУС).В своем выступлении перед международным судом Зеленский заявил, что необходимо привлечь к ответственности тех, кто начал вооруженный конфликт на Украине. Разумеется, глава киевского режима подразумевает не себя, своих подельников и покровителей, а российское руководство.- заявил Зеленский, говоря про президента Российской Федерации Владимира Путина.Глава преступного киевского режима уверен, что российского президента каким-то невероятным образом будут судить в Гааге после того, как не менее чудесным способом Украине удастся одержать победу над Россией. Естественно, это лишь мечты или галлюцинации украинского лидера.Далее Зеленский перешел к типичному словоблудию про главенство западных ценностей свободы, верховенства права и объективного правосудия. Он сделал важное заявление, что Украина не может допустить «гибридный мир», который будет связан с приостановкой боевых действий на фронте. То есть, глава киевского режима еще раз подчеркнул желание воевать до последнего украинца, на что его толкают американские и британские покровители.Кроме того, Зеленский призвал создать некий «трибунал» по типу Нюрнбергского, очевидно забыв, что тогда, после победы Советского Союза над гитлеровской Германией, судили как раз идейных предшественников и вдохновителей современных украинских нацистов, в честь которых сегодня называют дивизии ВСУ и чью символику малюют на танках и бронемашинах украинские нацисты и западные наемники.Интересно, что европейские поборники «прав и свобод», внимательно слушавшие Зеленского, очевидно не считают военными преступлениями девятилетний геноцид жителей Донбасса, убийства мирных жителей, беззащитных военнопленных, пытки и издевательства над оказавшимися в руках украинских нацистов россиянами, диверсии и теракты на российской территории.