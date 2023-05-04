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МИД Китая: Продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе подорвет мир и стабильность

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МИД Китая: Продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе подорвет мир и стабильность

Стремление Вашингтона всё больше расширять зону действия своего военно-политического инструмента, чем является НАТО, на международной арене всё более беспокоит крупных мировых игроков.


Одним из направлений, куда начал протягивать свои «щупальца» Североатлантический альянс, является Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), где американцы хотят выстроить систему сдерживания растущей мощи Китая.

Как отметила официальный представитель китайского МИД Мао Нин, продвижение НАТО в зоне АТР приведёт к подрыву мира и стабильности в этом регионе. Мао затронула эту тему, комментируя недавние новости о желании западного блока открыть офис в Японии.

Ранее японское издание «Никкэй» сообщало о том, что в 2024 году в Токио планируется открыть офис связи НАТО, а также, что Брюссель и Токио намерены укреплять двустороннее сотрудничество в сфере безопасности. Подобный офис будет первым в Азии и третьим за пределами альянса после Грузии и Украины.

Кроме Японии, Вашингтон пытается всё сильнее вовлечь в свою антикитайскую стратегию такие страны региона как Южную Корею, Австралию и Филиппины.

По словам китайского дипломата, Азия – это место мира и стабильности и нельзя допустить превращение её в арену геополитической борьбы.
Использованы фотографии:
Википедия/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Riley McDowell
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7 комментариев
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  1. мазута
    мазута Сегодня, 14:02
    0
    Ну может хоть у китайцев получится...Хотя терзают смутные сомнения...Что с ними,что с нами эта организация церемониться не собирается.
    1. iran
      iran Сегодня, 14:07
      -1
      У китайцев мозги есть, в отличие от нашего безмозглого руководства, у которых интеллекта хватает только набить себе карманы и устроть показуху .
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 14:34
        +1
        Они Тайвань себе вернуть не в состоянии. У наших хотя бы на спецоперацию духу хватило. По крайней мере можно сказать, что врезали по шаловливым ручонкам. А то они уже и базу отстраивать себе начинали. И в Сирии амерсы не сами себе по соплям врезали
        1. мазута
          мазута Сегодня, 15:04
          0
          "Желтый дракон"он хитрый...С ними точно "либеральничать"обычными средствами вооружений никто не будет и в "белых"перчатках проводить б.д с оглядкой на мировое мнение "азиатское нато"не собирается.Будет конкретный удар,по базам,авианосцам,крупнейшим городам.И сколько там погибнет мирных запад не интересует.Не дай Бог конечно до этого довести ситуацию,но Китай крепнет и делать им что то надо.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:08
    0
    Так в этом и весь смысл... Китайцам по уму надо с Индией наконец вопросы решить и через Брикс например устраивать альтернативный центр силы. чтоб АТР не превратилось в Ближний Восток
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:10
    +2
    МИД Китая: Продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе подорвет мир и стабильность

    А как же мирное урегулирование любых споров, о котором постоянно говорят китайские товарищи, когда говорят о российско-украинском конфликте связанным в том числе и продвижением нато? Нет уж, только переговоры.
  4. igorra
    igorra Сегодня, 14:31
    +2
    Обезъянка сидела сидела на дереве, деньги считала, пока 2 тигра дрались, да больно маленькое дерево выбрала. Западный тигр, не смог одолеть нашего, силы заканчиваются, решил обезъянкой закусить. Лишь бы наш снова не попёрся спасать обезъянку. Так, палку подать, да пару бананов подкинуть, а дальше всё сами, своими ручками.