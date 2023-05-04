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Дмитрий Песков назвал смехотворными утверждения Киева и Вашингтона о непричастности к атаке на Кремль

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Дмитрий Песков назвал смехотворными утверждения Киева и Вашингтона о непричастности к атаке на Кремль

Атака беспилотников на Кремль расследуется, результаты будут известны в скором времени, но уже сейчас с уверенностью можно говорить о причастности Киева к данному инциденту. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


Россия проведет тщательное расследование атаки беспилотников на Кремль, соответствующие службы этим уже занимаются, результаты будут известны позднее. Но уже сейчас можно с уверенностью говорить, что за атакой стоит Украина и ее западные спонсоры. В то же время, заявления Киева и Вашингтона о непричастности к этому нападению, выглядят смехотворными. В Москве прекрасно знают, что киевский режим самостоятельно ничего не решает, все цели для ударов выбирают и утверждают в США.

Попытки от этого откреститься - и в Киеве, и в Вашингтоне - они, конечно, абсолютно смехотворны. Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях, о таких терактах, принимаются не в Киеве. А именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет (...)

- заявил Песков.

Он подтвердил, что Россия оставляет за собой право ответить на эту атаку, способ и время будут определены отдельно, различные варианты уже рассматриваются.

Между тем, на Западе продолжают предпринимать попытки выгородить Зеленского, утверждая, что он "белый и пушистый" и так поступить якобы не мог. И вообще, там даже не представляют, кто же мог атаковать Кремль, возможно, это сделали сами русские, чтобы обвинить Украину. Глава МИД Франции Катрин Колонна уже назвала атаку беспилотников "странным и таинственным инцидентом". В Вашингтоне открестились от Киева, заявив, что вообще ничего не знали о предстоящей атаке.
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33 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:56
    +6
    Хорошо,выглядит смехотворным.Дальше что?"На провокации не поддаваться!"
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 14:00
      -4
      Абсолютно согласна с Песковым!
      Более того, к покушению на Путина причастен лично президент США Джо Байден!
      Без отмашки на "Добро!" Джо Байдена Зеленский на такое не пойдёт, каким бы наркоманом о ни был!
      1. K._2
        K._2 Сегодня, 14:07
        +4
        Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости провести тщательное оперативное расследование атаки на Кремль. Об этом сообщает «Интерфакс».

        «То, что произошло подлежит очень тщательному, оперативному расследованию», — приводит агентство его слова.

        А потом выразим глубокую озабоченность.
        1. Третий район
          Третий район Сегодня, 15:25
          0
          Цитата: K._2
          А потом выразим глубокую озабоченность.

          И заявим о недопустимости дальнейшей экскалации...
      2. Ингибитор_Коррозии
        Ингибитор_Коррозии Сегодня, 15:02
        0
        Очень жаль, что мы все, без исключения, так и не узнаем, кто же были на самом деле эти "замечательные люди" о которых сейчас все говорят. И кто были те, о ком ещё никто не говорил ничего, а надо бы ...
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:10
      +8
      Смехотворными выглядят публичные угрозы при полном отсутствии ответных действий. Я вас уверяю никогда кто-то грозящий открыто вам ничего не сделает, все грозные слова от бессилия, но бойтесь тех кто молчит после содеянного против него, вот он реально ответит.
      1. БМП-2
        БМП-2 Сегодня, 14:35
        +1
        О времени и месте нанесения ударов будет сообщено дополнительно! laughing А как же тогда: "Обсыпь его мелом!" wink
  2. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 13:59
    -1
    Запад не пытается выгородить Зеленского. Зеленский это уже живой труп. Запад пытается выгородить себя.
  3. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 13:59
    -1
    В свое время в интервью Путин сказал, что словам его секретаря верить не стоит...
    1. alexandreII
      alexandreII Сегодня, 14:10
      +3
      Не надо врать и искажать слова Путина,он такого не говорил, "несёт пургу". и "верить не стоит". - это абсолютно разные слова,
      1. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 14:31
        -2
        "Нести пургу" - означает рассказывать небылицы, говорить полную чушь, нудно и долго что-то доказывать, раздражать всех своим бесконечным монологом. Пурга - бессмысленный pазговоp". В чем разница?..
        1. alexandreII
          alexandreII Сегодня, 15:30
          +1
          Учите русский язык,он вам пригодится,хотя я могу и на украинском, закончил украинскую школу, а ЦИПСО вас готовят очень плохо,палитесь....
    2. Игорь_Божко
      Игорь_Божко Сегодня, 14:22
      +1
      Как и что сказал Путин по этому поводу,каждый желающий и сейчас может посмотреть в свободном доступе в сети
      Цитата: NKXXI
      В свое время в интервью Путин сказал, что словам его секретаря верить не стоит...

      Вы господин-товарищ-пан, как то нехотя работаете. Без огонька. Не поясните, в ЦИПСО что такая нехватка кадров,что начали набирать по объявлению?
      1. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 14:27
        -2
        Поклонникам лженауки идти заниматься реальной наукой, а не позориться...
        1. Игорь_Божко
          Игорь_Божко Сегодня, 14:39
          -1
          У вас и троллить то совсем не получается. Научить ?
          1. NKXXI
            NKXXI Сегодня, 15:03
            -1
            Зачем троллить, если достаточно фактов приверженности лженаучным дисциплинам, опровергнутых академической наукой?..
  4. Комментарий был удален.
  5. Rusik.S
    Rusik.S Сегодня, 14:01
    +7
    Да-да. Давайте все посмеёмся. Делать то что будем? Выразим очередное возмущение?
    1. инженер74
      инженер74 Сегодня, 14:54
      -1
      Делать ничего не будем - иначе придется купол Капитолия дырявить. Вот и весь смысл озвученного.
      ИМХО hi
  6. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 14:13
    +3
    По-моему Кремль выглядит смехотворно , не обеспечив безопасность и признавая собственное бессилие
  7. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 14:14
    +5
    Впереди праздники, нужно принять меры к защите техники и парадных расчетов от дронов.
  8. Privet
    Privet Сегодня, 14:14
    -1
    Зеленский, ледоруб уже пересёк розовую линию, кто не спрятался мы не виноваты!
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 14:18
    -1
    То-то Зелёный мотыляется по Эуропе, его теперь на Украину чемоданом героина не заманишь.
    Зеля, мы тебя все ждём в Киеве с со всей шоблой.
    Интересно будет посмотреть.
  10. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 14:26
    +1
    Что сказал,кому сказал.Все как в Кремле одна рука делает свое дело,другая другое дело,рот что то высказывает свое,а ноги несут абы-куда.
  11. Задира
    Задира Сегодня, 14:26
    +1
    Кто нибудь может без эмоций объяснить, какая выгода для запада от атаки по Кремлю? Может я ошибаюсь, но текущая власть РФ запад вполне устраивает. Вряд ли там жаждут прихода левых к власти в РФ
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:31
      +1
      Какие левые ? Кто эти люди в России ? А тут не выгода, а расчет раздробить Россию, посеять хаос и раздербанить на уезды, что б больше не путалась под ногами Запада. Цель атаки США показать россиянам, мы все можем, а вы нет. Ответ на этот вопрос "можем или нет" мы должны получить от руководства страны, народ уважает сильного лидера, и сплачивается только вокруг уверенного руководителя.
      1. Задира
        Задира Сегодня, 15:01
        0
        Какие левые

        "Левыми" традиционно называют людей, приверженцев социалистического пути развития. Для примера: Ленин и Сталин - "левые" в отличие от текущей власти РФ, которая обслуживает интересы крупного капитала
  12. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 14:29
    -1
    Ответ должен быть по Вашингтону! Чтобы своих пёсиков в руках держали и намордниках.
  13. mongol9999
    mongol9999 Сегодня, 14:29
    +1
    Все генералы на местах? В отставку никого не ушли?
  14. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:41
    0
    Wer diese sehr ernste Angelegenheit weiter verharmlost, der
    übersieht die eigentliche Dimension dieses feigen Angriffs!

    Zum einen ist es ziemlich überraschend, dass es dem Gegner
    trotz der doch sehr intensiven Abwehrmaßnahmen, gerade in
    Moskau, gelungen ist, einige Drohnen direkt über dem Kreml
    zur Explosion zu bringen!
    Zum zweiten geht es hier nicht nur um eine direkte Vergeltung
    für diesen feigen Angriff, sondern auch um eine höchst notwendige
    Abschreckung sterben alle Konsequenzen eines solchen, direkten
    Mordanschlages, sowohl den USA, als auch den Handpuppen
    in Kiew ganz massiv direkt vor führen sollten. ..!!!

    Was kommt sonst als nächstes?!?

    Was, wenn nicht genau diese Art eines von den USA befohlenen
    Versuchs den Präsidenten Russlands zu ermorden, sollte denn
    nach einiger Meinung Kritiker noch passieren, damit ein sehr
    harter Schlag direkt auf das Regime in Kiew gerechtfertigt sein
    soll...?!?

    Schon dieser absurde "Internationale (?)Haftbefehl" war
    und ist eine schwere Demütigung, die keinesfalls einfach
    so hingenommen werden sollte!

    Wenn es vorher bereits "5 vor Zwölf" war, dann ist es jetzt
    15 Minuten nach Zwölf und Russland muss sich endgültig
    entscheiden, ob es als Atom-Macht genommen wird,
    oder als ein bloßer Schwätzer, der sowieso den Schwanz
    einzieht, wenn es wirklich hart auf hart kommen sollte...!!!
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 15:01
      0
      Цитата: 1erWahrheitsMinister_1984
      Wer diese sehr ernste Angelegenheit weiter verharmlost, der
      übersieht die eigentliche Dimension dieses feigen Angriffs!
      <...>Wenn es vorher bereits "5 vor Zwölf" war, dann ist es jetzt
      15 Minuten nach Zwölf und Russland muss sich endgültig
      entscheiden, ob es als Atom-Macht genommen wird,
      oder als ein bloßer Schwätzer, der sowieso den Schwanz
      einzieht, wenn es wirklich hart auf hart kommen sollte...!!!

      ПЕРЕВОД с немецкого на русский.
      Цитата: 1erWahrheitsMinister_1984
      Тот, кто продолжает преуменьшать значение этого очень серьезного вопроса,
      упускает из виду реальные масштабы этого трусливого нападения!

      Во-первых, довольно удивительно, что
      , несмотря на все еще очень интенсивные оборонительные меры, противнику, особенно в
      Москве, удалось сбить несколько беспилотников прямо над Кремлем
      !
      Во-вторых, речь идет не только о прямом возмездии
      за это трусливое нападение, но и о крайне необходимом
      Сдерживающий фактор все последствия такого прямого
      покушения на убийство, как для США, так и для их марионеток, умирают
      в Киеве должны были пройти массовые акции прямо перед... ..!!!

      Что еще дальше?!?

      Что, если не именно такого рода
      попытка убийства президента России по заказу США
      , которая, по мнению некоторых критиков, все еще должна произойти, чтобы
      оправдать очень жесткий удар непосредственно по киевскому режиму
      ...?!?

      Даже этот абсурдный "Международный (?) Ордер на арест" был
      и остается серьезным унижением, которое ни в коем
      случае нельзя принимать просто так!

      Если раньше это было "от 5 до двенадцати", то сейчас
      Через 15 минут после двенадцати Россия должна окончательно
      решить, считать ли ее ядерной державой
      или просто болтуном, который в любом случае
      поджимает хвост, когда дело действительно дойдет до...!!!
      1. Amper
        Amper Сегодня, 15:42
        0
        Спалились мы, окончательно... feel Ой, что будет, когда Джо все поймет! feel
  15. Stas157
    Stas157 Сегодня, 14:54
    +1
    назвал смехотворными

    Одному просчитанному и неунывающему господину лишь бы поржать.
  16. Amper
    Amper Сегодня, 15:39
    0
    Смехотворные заявления..? Трагикомедию г-н Песков обсуждает по-видимому? belay Кто дал затрещину!? crying Вопрос - политически значимый. hi