Попытки от этого откреститься - и в Киеве, и в Вашингтоне - они, конечно, абсолютно смехотворны. Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях, о таких терактах, принимаются не в Киеве. А именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет (...)

Атака беспилотников на Кремль расследуется, результаты будут известны в скором времени, но уже сейчас с уверенностью можно говорить о причастности Киева к данному инциденту. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Россия проведет тщательное расследование атаки беспилотников на Кремль, соответствующие службы этим уже занимаются, результаты будут известны позднее. Но уже сейчас можно с уверенностью говорить, что за атакой стоит Украина и ее западные спонсоры. В то же время, заявления Киева и Вашингтона о непричастности к этому нападению, выглядят смехотворными. В Москве прекрасно знают, что киевский режим самостоятельно ничего не решает, все цели для ударов выбирают и утверждают в США.- заявил Песков.Он подтвердил, что Россия оставляет за собой право ответить на эту атаку, способ и время будут определены отдельно, различные варианты уже рассматриваются.Между тем, на Западе продолжают предпринимать попытки выгородить Зеленского, утверждая, что он "белый и пушистый" и так поступить якобы не мог. И вообще, там даже не представляют, кто же мог атаковать Кремль, возможно, это сделали сами русские, чтобы обвинить Украину. Глава МИД Франции Катрин Колонна уже назвала атаку беспилотников "странным и таинственным инцидентом". В Вашингтоне открестились от Киева, заявив, что вообще ничего не знали о предстоящей атаке.