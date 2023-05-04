Вооруженные силы РФ наносят удары по позициям ВСУ в Марьинке и Авдеевке, в том числе с применением ТОС-1 «Солнцепек»

Военкоры сообщили об активной работе тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» в районе Марьинки. В то же время российская авиация наносит массированные удары по позициям противника в Авдеевке и ее окрестностях. При этом применяются авиабомбы ФАБ-500.
Задача по освобождению этого города тесно связана с проблемой безопасности жителей Донецкой агломерации, ведь значительная часть ударов по столице ДНР и близлежащим населенным пунктам происходит из этого района. Поэтому бомбардировки позиций ВСУ здесь являются реакцией российских военных на обстрелы жилых кварталов и гражданской инфраструктуры Донбасса.
Поэтому Вооруженные силы РФ наносят удары по позициям ВСУ в Марьинке и Авдеевке. Это признают и украинские военные. Так, командующий группировкой ВСУ «Таврия» заявил, что российские военные активно действуют против украинских укрепрайонов Марьинки и Авдеевки. При этом он отмечает частые атаки армейской авиации ВКС России на этих направлениях. Также по позициям украинских войск эффективно применяется артиллерия, танки и РСЗО. Их огонь корректируют БПЛА.
Вчера об уничтожении резервов 110-й бригады ВСУ под Авдеевкой силами российской авиации сообщал глава пресс-службы группировки «Юг» ВС России Вадим Астафьев. Также он рассказал, что в районе села Максимильяновка Марьинского района в результате контрбатарейной борьбы удалось уничтожить украинскую гаубицу Д-30 вместе с расчетом.
Расстояние от Авдеевки до Донецка составляет всего лишь девять километров. Она находится под контролем украинских военных, которые с 2014 года превращали город и его окрестности в настоящую крепость.