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Вооруженные силы РФ наносят удары по позициям ВСУ в Марьинке и Авдеевке, в том числе с применением ТОС-1 «Солнцепек»

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Вооруженные силы РФ наносят удары по позициям ВСУ в Марьинке и Авдеевке, в том числе с применением ТОС-1 «Солнцепек»

Военкоры сообщили об активной работе тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» в районе Марьинки. В то же время российская авиация наносит массированные удары по позициям противника в Авдеевке и ее окрестностях. При этом применяются авиабомбы ФАБ-500.


Задача по освобождению этого города тесно связана с проблемой безопасности жителей Донецкой агломерации, ведь значительная часть ударов по столице ДНР и близлежащим населенным пунктам происходит из этого района. Поэтому бомбардировки позиций ВСУ здесь являются реакцией российских военных на обстрелы жилых кварталов и гражданской инфраструктуры Донбасса.


Поэтому Вооруженные силы РФ наносят удары по позициям ВСУ в Марьинке и Авдеевке. Это признают и украинские военные. Так, командующий группировкой ВСУ «Таврия» заявил, что российские военные активно действуют против украинских укрепрайонов Марьинки и Авдеевки. При этом он отмечает частые атаки армейской авиации ВКС России на этих направлениях. Также по позициям украинских войск эффективно применяется артиллерия, танки и РСЗО. Их огонь корректируют БПЛА.


Вчера об уничтожении резервов 110-й бригады ВСУ под Авдеевкой силами российской авиации сообщал глава пресс-службы группировки «Юг» ВС России Вадим Астафьев. Также он рассказал, что в районе села Максимильяновка Марьинского района в результате контрбатарейной борьбы удалось уничтожить украинскую гаубицу Д-30 вместе с расчетом.

Расстояние от Авдеевки до Донецка составляет всего лишь девять километров. Она находится под контролем украинских военных, которые с 2014 года превращали город и его окрестности в настоящую крепость.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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3 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:59
    +2
    Так и над Артёмовском наша авиация кружила,ВСУ возмущены где наше ПВО,стингером не достать.Похоже ПВО у ЛБС каюк пришёл.Равняй их гадов.фото с той стороны.
    1. Комментарий был удален.
    2. krot
      krot Сегодня, 14:56
      -1
      Мирняк нужно с Авдеевки эвакуировать и "Папу всех бомб" применить.. одну всего-то
      всем шумерам настанет тут же. Великих укров как небыло так и не будет. Кастрлеголовые млин
    3. Ингибитор_Коррозии
      Ингибитор_Коррозии Сегодня, 15:07
      0
      Вооруженные силы РФ наносят удары ...

      Что тут сказать ?.. Правильно - так и делайте, да почаще, побольше и поточнее ! )) ...
      !! laughing ... у.к.р.ы тоже правильно делают, когда в поле из свинарников выходят:

      "Вы паситесь "на лугу" - будет с ваc потом рагу !
      Драная свининка - мокрая штанинка ! " ... )))

      Всё вам теперь аукнется, всех, кого вы предали в том году, кто к вам на выручку шёл с пулями в спине в самом начале, всех вспомните по многу раз, дегенераты.