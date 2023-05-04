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Куратор ЧВК «Вагнер» рассказал об ответе на атаку БПЛА против Кремля: О применении ядерного оружия речи быть не может

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Куратор ЧВК «Вагнер» рассказал об ответе на атаку БПЛА против Кремля: О применении ядерного оружия речи быть не может

Вчера, 3 мая, два беспилотных летательных аппарата атаковали московский Кремль. Данное происшествие привело к многочисленным откликам российских политиков, некоторые из которых требуют принятия самых решительных мер в отношении киевского режима, вплоть до применения тактического ядерного оружия.


Издание «Новый день» в связи с произошедшим решило задать вопрос куратору ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину о том, как он относится к возможности применения ядерного оружия против Украины и какими должны быть ответные меры на подобные атаки.

Евгений Пригожин дал краткий, но емкий ответ изданию, который опубликовала в Telegram его пресс-служба. Куратор ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что ядерное оружие применять не стоит.

Как человек радикально настроенный я могу сказать, что о применении ядерного оружия в ответ на беспилотник, конечно, никакой речи быть не может

- отметил Пригожин.

По мнению куратора ЧВК, в первую очередь надо установить и наказать ответственных лиц, которые должны заниматься борьбой с беспилотными летательными аппаратами противника, защитой от подобных атак. Затем необходимо приложить все усилия для превращения России в ведущую державу в сфере технологий беспилотной авиации. Уже после появления соответствующих возможностей надо отвечать «такими же беспилотниками».

А так мы выглядим как клоуны, которые грозятся «ядреной бомбой» на детский беспилотник

- резюмировал Пригожин.

Напомним, ранее ряд депутатов Госдумы РФ призывали нанести ракетные удары по Киеву в ответ на атаку беспилотников. Нет сомнений, что подобные действия киевского режима нуждаются в решительном ответе, но сейчас руководству страны стоит определиться, как именно отвечать украинским нацистам на такие атаки.
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56 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:14
    +10
    Линиями ответят соплежуи. Весь мир смеётся, тьфу am
    1. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 14:48
      +5
      Цитата: Alien From
      Линиями ответят соплежуи. Весь мир смеётся, тьфу am

      Да не, побомбят сейчас опять второсортные объекты.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 15:10
        +3
        Да не, побомбят сейчас опять второсортные объекты.
        Тему усилено пытаются перебить, достают даже нафталиновые новости, значит все спустят на тормозах.
    2. Ингибитор_Коррозии
      Ингибитор_Коррозии Сегодня, 15:17
      0
      Рано Пригожин выводы сделал. Как-то это примитивно ... гонять на Кремль беспилотники со взрывчаткой. Интересно, войска РХБЗ что-нибудь скажут в этот раз, или - нет ?..
    3. Маз
      Маз Сегодня, 15:21
      0
      Пригожин: Как человек радикально настроенный я могу сказать, что о применении ядерного оружия в ответ на беспилотник, конечно, никакой речи быть не может. Нужно прежде всего на дыбу того, кто отвечает за борьбу с беспилотниками, разобраться как это могло произойти в принципе, а после этого приложить все усилия для того, чтобы мы стали ведущей державой в области развития технологий БПЛА и точно такими же беспилотниками отвечать. А так мы выглядим как клоуны, которые грозятся «ядреной бомбой» на детский беспилотник.
  2. al3x
    al3x Сегодня, 14:15
    +4
    Всё верно. Один из немногих, кто говорит по существу.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:15
    -2
    А так мы выглядим как клоуны, которые грозятся «ядреной бомбой» на детский беспилотник

    - резюмировал Пригожин.

    Пргожин, человек здравомыслящий
    А вот что говорит Рогозин:
    «В целом надо сказать, что в соответствии с нашей доктриной мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия, оно как раз для этого и существует, великий уравнитель для того момента когда будет явное несоответствие в силах и средствах обычных вооружений в пользу противника. Поэтому наилучшим методом для того, чтобы разрушить наступление противника, будет применение ТЯО с понятными, конечно, последствиями.  Другого варианта, мне кажется, на сегодняшний момент и нет.»
    Вот его видео, судите сами:
    1. spirit
      spirit Сегодня, 14:19
      +5
      Вот про этих клоунов он как раз и говорил, есть ещё один, тот ещё парады в Берлине грозиться проводить)
    2. al3x
      al3x Сегодня, 14:19
      +9
      Его за дела в космической сфере по статьям привлекать нужно, а этот кусок...до сих пор на свободе и пиарится нелепо.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 14:32
        +2
        Плохо то, что такие люди, как Дима Батут занимали и занимают высокие должности в нашем Государстве и в нашей Армии.
        1. bk316
          bk316 Сегодня, 15:08
          +1
          Плохо то, что такие люди, как Дима Батут занимали и занимают высокие должности в нашем Государстве и в нашей Армии.

          И какую же должность занимал Рогозин в армии?
          1. Владимир М
            Владимир М Сегодня, 15:13
            0
            Вообще-то я написал в Государстве и в Армии
    3. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 14:31
      +2
      Цитата: carpenter
      Пригожин, человек здравомыслящий

      Он каждый день несет ответственность за своих людей. Хотя его повышенная медийность не всегда на пользу
      Цитата: carpenter
      А вот что говорит Рогозин
      - чиновник он и есть чиновник, даже весьма неплохой
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 15:09
        +1
        чиновник он и есть чиновник, даже весьма неплохой

        Да он и не чиновник даже, а скорей политик.
    4. Сибирский цирюльник
      Сибирский цирюльник Сегодня, 15:32
      0
      А вот что говорит Рогозин:
      «В целом надо сказать, что в соответствии с нашей доктриной мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия, оно как раз для этого и существует, великий уравнитель для того момента когда будет явное несоответствие в силах и средствах обычных вооружений в пользу противника. Поэтому наилучшим методом для того, чтобы разрушить наступление противника, будет применение ТЯО с понятными, конечно, последствиями. Другого варианта, мне кажется, на сегодняшний момент и нет.»

      Похоже,у этого персонажа, мозг находиться в месте,в которое он получил "боевое" ранение на " передовой"
      Ибо, как выс...ром можно назвать то ,что он чревовещает
      Как по это теме,так и по поводу " доверия народу,по охране гос.границы am
      Прям недержание какое-то,в последнее время
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 14:16
    +6
    Ну да, а потом мы в отчете Конашенкова услышим, что высокоточным ядерным оружием на купянском направлении уничтожены два пикапа и гаубица Д-20, правда жить там лет ...... будет не возможно и в придачу радиоактивным облаком накрыли приграничную территорию Беларуси и России am Конечно бред, на кол этих стратегов сажать.
  5. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 14:16
    +3
    А так мы выглядим как клоуны, которые грозятся «ядреной бомбой»
    Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка.
  6. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 14:18
    +2
    , два беспилотных летательных аппарата атаковали московский Кремль. Данное происшествие привело к многочисленным откликам российских политиков, некоторые из которых требуют принятия самых решительных мер в отношении киевского режима, вплоть до применения тактического ядерного оружия.

    К применению ТЯО на данном этапе могут призывать только любители пиара. Для того что бы все правительственные здания на Банковской улице в Киеве превратить в груду камня и достать в подземелье крысят, достаточно обычных, но специальных имеющихся боеприпасов.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 14:58
      0
      достаточно обычных, но специальных имеющихся боеприпасов

      интересно, можете о них рассказать поподробнее!
      1. Petio
        Petio Сегодня, 15:23
        +1
        5-6 Кинжалов для начала...ПВО их пропустит
      2. Дилетант
        Дилетант Сегодня, 15:40
        0
        можете о них рассказать поподробнее!

        Пожалуйста
        Авиационная вакуумная бомба повышенной мощности (АВБПМ) — неофициальное и технически некорректное[1] обозначение российской авиационной бомбы объёмного взрыва

        (https://ru.wikipedia.org/wiki/Авиационная_вакуумная_бомба_повышенной_мощности)
        1. Гнусный скептик
          Гнусный скептик Сегодня, 15:57
          0
          Пожалуйста

          И какой от нее прок? Ровным счетом никакого.
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:19
    +5
    Нет сомнений, что подобные действия киевского режима нуждаются в решительном ответе, но сейчас руководству страны стоит определиться, как именно отвечать украинским нацистам на такие атаки.

    Да что уж там... Песков вот только что выступил и всё сказал. Типа, на ответ у нас есть полное право... но наш ответ будет дан, исходя из интересов нашей страны.
    Вот это "исходя из интересов нашей страны", да еще в исполнении Пескова... блин, пугает больше всего! Это значит - ничего не будет. Потому что такие у нашей страны интересы. И идти на обострение - не в этих интересах.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 14:26
      +10
      Тут весь вопрос в том, об интересах какой именно страны говорит Песков
  8. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 14:20
    -1
    Немного поправлю:
    сейчас руководству страны стоит определиться, как именно отвечать
    США на их провокацию или действие их марионеток.
  9. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 14:21
    +2
    А ведь в "яблочко"попалПригожин.Так и есть не можем наладить выпуск элементарного.Но бесит даже не это,а то что все сходит с рук типо ответственным.БПЛА над Кремлем,пора уже определяться кто и за что в стране отвечает.И спрос должен быть серьезный.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 14:45
      0
      Почему не можем? Может и можем, просто никто даже не пытался ничего сделать кроме картинки
  10. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 14:21
    +3
    Надеюсь Пригожина не раскручивают на роль президента
    1. Комментарий был удален.
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 15:04
      +2
      Надеюсь Пригожина не раскручивают на роль президента

      а чем вас он не устраивает? п.с. не переживайте, ему кое-кто запретит даже говорить об этом...
    3. bk316
      bk316 Сегодня, 15:10
      0
      Надеюсь Пригожина не раскручивают на роль президента

      Не ну как можно, нужно Зюганова раскручивать laughing
  11. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 14:26
    +2
    А так мы выглядим как клоуны, которые грозятся «ядреной бомбой» на детский беспилотник
    - именно! good
  12. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 14:26
    +4
    Давайте говорить правду,что кое кто поводил кое чем ( при том не мытым)под носом у кое кого . Просто на этот раз кое что из страны 404. Ответа не будет, дорогих партнёров не обижают.
  13. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:28
    +7
    Ответ будет дан не в соответствии интересам страны, а в соответствии интересам отдельных лиц и кланов.
  14. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:33
    0
    Wer diese sehr ernste Angelegenheit weiter verharmlost, der
    übersieht die eigentliche Dimension dieses feigen Angriffs!

    Zum einen ist es ziemlich überraschend, dass es dem Gegner
    trotz der doch sehr intensiven Abwehrmaßnahmen, gerade in
    Moskau, gelungen ist, einige Drohnen direkt über dem Kreml
    zur Explosion zu bringen!
    Zum zweiten geht es hier nicht nur um eine direkte Vergeltung
    für diesen feigen Angriff, sondern auch um eine höchst notwendige
    Abschreckung die alle Konsequenzen eines solchen, direkten
    Mordanschlages, sowohl den USA, als auch den Handpuppen
    in Kiew ganz massiv direkt vor Augen führen sollte...!!!

    Was kommt sonst als nächstes?!?

    Was, wenn nicht genau diese Art eines von den USA befohlenen
    Versuchs den Präsidenten Russlands zu ermorden, sollte denn
    nach Meinung einiger Kritiker noch passieren, damit ein ganz
    harter Schlag direkt auf das Regime in Kiew gerechtfertigt sein
    soll...?!?

    Schon dieser absurde "Internationale (?)Haftbefehl" war
    und ist eine schwere Demütigung, die keinesfalls einfach
    so hingenommen werden sollte!

    Wenn es vorher bereits "5 vor Zwölf" war, dann ist es jetzt
    15 Minuten nach Zwölf und Russland muss sich endgültig
    entscheiden, ob es als Atom-Macht wahrgenommen wird,
    oder als ein bloßer Schwätzer, der sowieso den Schwanz
    einzieht, wenn es wirklich hart auf hart kommen sollte...!!!
  15. Романенко
    Романенко Сегодня, 14:34
    0
    Абсолютно солидарен с Евгением Викторовичем, хотя, думаю я не оригинален в этом.
    Очень много лет все предлагаемые новшества действуют на Главнюков в МО как часы на папуаса, красиво, но непостижимо для ума, значит не нужно.
    Пора менять и отношение к непостижимому, да и кое кого в МО пока не приключилось большой беды.
  16. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:47
    -1
    Тут уже прикинули, что США вполне могут такую поганку замутить. Грубо, сценарий: Кремль в ответ за атаку на Кремль устраивает массированную атаку на Украину с применением различных боеприпасов, фактически к каждому из них есть спецБЧ. Под шумок, США подрывают 2-3 тактических заряда, желательно в городах по Днепру. С понтом дела, это русские запустили. Концов не сыскать - свидетелей-то точно после взрыва не будет, а на самом грибе не написано, что он из США. Точней, написано, но кто этому будет верить, когда расскажет наше Минобороны, что картина выбросов характерна для американского ранцевого боеприпаса?
    Вот и все - США с чистой душой сваливают из Окраины. бросив чемодан без ручки, что им давно мешает, Россия оказывается в реальной, а не виртуальной изоляции за применение ЯО, при этом еще и вынуждена разгребать радиоактивный Днепр, впадающий в Черное море, который Крым превращает из курорта в запретную зону, а еще - является естественным рубежом, где боевые действия вести тупо вредно. Огрызки Украины сохраняются до Днепра при общей поддержке мирового сообщества.
    Все цели - одним ударом.
    Вот это страшная картинка, и матрасы нга это пойти вполне способны, они отмороженые людоеды. Ну и датчики радиации они зачем-то туда притащили?
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 15:02
      -1
      Крым превращает из курорта в запретную зону,

      так крым с 2022 запретная зона, кто в здравом уме поедет туда, если там каждый день что-то взрывается или сбивают беспилотники???
      Россия оказывается в реальной, а не виртуальной изоляции

      изоляция была бы выходом для России из сложившейся ситуации
    2. ugos
      ugos Сегодня, 15:41
      +1
      Согласен, такой поворот событий возможен, но на этом могут и наши сыграть, запустив блеф что если мы начнём проигрывать после контрнаступа украины, мы можем применить ТЯО, что бы они не сильно наступали, опасаясь этого, ну а в действительности если будет совсем туго, например война переместится на нашу старую территорию, то и применить его в реале.
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 15:46
      0
      Цитата: Bingo
      ...Россия оказывается в реальной, а не виртуальной изоляции за применение ЯО, при этом еще и вынуждена разгребать радиоактивный Днепр, впадающий в Черное море,..Все цели - одним ударом.


      Вам ведомо, почему к расследованию взрывов на СП не допускают Россию?
      Правильно...Коровы!
      Оказывается, прогресс дошёл до того, что можно определить тип ВВ и место его изготовления...
      Мало того, те, оставшиеся после взрыва изотопы, имеют свою визитную карточку.
      И ещё, вряд ли США решится применить ЯО для того, чтобы обвинить в этом Россию...Чревато...
  17. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:50
    +1
    Не верю: "Новый день", что это за листок такой?
  18. Volhv
    Volhv Сегодня, 14:52
    0
    Хоxлы тянут кота за хвост с "контрнаступом" для выигрыша времени по созданию Ядрёной Воши.
    И весь этот спектакль от Пень-та-гона тоже для этого...

    Имеющий уши да услышит... hi hi hi
  19. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:56
    +2
    "Под Бахмутом убили командующего сил территориальной обороны Игоря Танцюру." Об этом пишут украинские паблики. интересная история с Танцюрой получается, Пригожин ссобщил, что похоже Танцюра ликвидирован, украинские СМИ зашлись в опровержениях, что это всё не правда. И вот на канале 79 ОДШБр из Николаева только что появилась эта новость. Так что Евгений Виктрович оказался прав. Это кстати прицепом к этому правильному и взвешенному заявлению Пригожина.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 15:11
      +2
      Это кстати прицепом к этому правильному и взвешенному заявлению Пригожина.

      Так Пригожин всегда всегда за базар отвечает. Жизнь научила.
      Вот бы еще посетители ВО этому научились.
  20. мерцание
    мерцание Сегодня, 15:04
    -2
    А так мы выглядим как клоуны, которые грозятся «ядреной бомбой» на детский беспилотник
    Ну да, а на этом фото мы выглядим не как клоун, а очень круто: в бейсболке, с тремя магазинами от калаша.))
  21. shm_kv
    shm_kv Сегодня, 15:11
    0
    Все не так однозначно как говорит Пригожин. Есть два репутационный риска - что у нас вообще нет никаких "красных линий" и мы на любой плевок в рожу утремся и пойдем. И главное, у врагов (речь не рядовых солдат солдат ВСУ, разумеется) нет абсолютно никакого страха и как следствие развязаны руки на любые действия. Второе - огромный репутационный риск от применения ЯО, условно говоря, стать "страной изгоем". Есть еще третий гипотетический риск - проигрыш в этой войне. На мой взгляд он еще опасней для страны, чем все остальное. Поэтому не удивлюсь, что придется выбирать лучший вариант из худших. Касаемо гипотетического применения ТЯО - ударить по населенным пунктам, очевидно, преступление. Использовать как мощную артиллерию тоже не особо эффективно как разовая акция, а не разовая - получится выжженная земля в прямо смысле этого слова. Вероятно, имело бы огромную пользу уничтожение мостов, критичных для снабжения. Возможно просто взрыв на значительной высоте с целью пожечь электронику с помощью ЭМИ. Все это, очевидно, вызовет не просто страх у противника, а панику. Вероятно, будут ультиматумы, чтобы НАТО вступил явно в войну. Но в это я не верю, для них текущий конфликт - это способ заработка военного лобби, помирать за Украину там вряд ли кто-то готов.
    1. spektr9
      spektr9 Сегодня, 15:49
      0
      ТЯО - ударить по населенным пунктам, очевидно, преступление

      Против кого преступление, против иностранных партнеров, ну тогда не поспоришь ...
  22. shm_kv
    shm_kv Сегодня, 15:21
    0
    Касаемо "Затем необходимо приложить все усилия для превращения России в ведущую державу в сфере технологий беспилотной авиации". Это длительный процесс, прямо сейчас это не сделать, к тому же в условиях войны. Максимум - увеличить выпуск беспилотников на уже освоенных технологиях. Потребности в снарядах удовлетворить не могут, какие там "супертехнологичные беспилотники". Этим надо было заниматься лет 10 назад, тогда бы, вероятно, и война бы давно закончилась.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 15:30
      0
      то длительный процесс

      отговорки, хох.лы за несколько месяцев новые направления развивают... а у нас всё причитают "санкции, санкции, санкции..."
  23. Третий район
    Третий район Сегодня, 15:22
    0
    По мнению куратора ЧВК, в первую очередь надо установить и наказать ответственных лиц, которые должны заниматься борьбой с беспилотными летательными аппаратами

    Как в той пословице - бей своих чтобы чужие боялись. Такого ответа от наших и следовало ожидать.
  24. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 15:26
    +2
    Все верно. Но есть одно большое НО! Если бы у Украины была ядерная бомба, они давно уже бы ударили по России.
  25. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:28
    +3
    Как человек радикально настроенный я могу сказать, что о применении ядерного оружия в ответ на беспилотник, конечно, никакой речи быть не может
    - отметил Пригожин.
    Интересное наблюдение...Оно было бы верно, если бы вот эти два SR-ых БПЛА были единственным ущербом, нанесённым Украиной России. Пока что имеется затопление РК «Москва», пусть даже и затонувшего по причине какого-то возгорания (кот на камбузе закурил) своей непонятной гибелью напоминающего гибель АПЛ «Курск»...Были «Азовсталь», была «Буча», была Запорожская АЭС, авария на которой в результате обстрелов ВСУ могла повторить Чернобыль, было оставление Херсона, было отступление и были перегруппировки, был, наконец, взрыв на Крымском мосту...Идёт многомесячная битва за Бахмут...Вам уже несколько раз не хватало боеприпасов...
    Запад со всем своим потенциалом (техническим и человеческим) собрался уничтожить Россию напрочь и навсегда...Какую стратегию предлагаете вы?
    Мы прекрасно видим ваши успехи на поле боя, только и мастерство вашего детища не смогло предотвратить прилёт беспилотников в Кремль. Вы сами разделяете мысль о том, что Запад будет помогать Украине (или ещё кому) до тех пор, пока они будут согласны вести вооружённую борьбу с русскими.
    Каким образом вы собираетесь останавливать (например) «польско войское», которое, воодушевлённое «успехами» ВСУ станет принимать участие в войне с Россией на основании союзного с Украиной государства (не рассматриваете такой вариант)? А если возбудятся румыны и прочие немцы и чехи, помнящие Берлин 1945-го года и Пражскую весну?
    Коли вы сказали «А», говорите и «Б»...
    * * *
    Никто не намеревается забрасывать Украину ядерными боеголовками, но на сегодняшний день сложилась ситуация, в которой либо Россия одерживает полную победу (без переговоров, разделов и поклонов), либо начинает огребать от всех, кто увидел, что мобилизоваться страна может только частично, а ТЯО ей не позволяет применить г-н Пригожин.
    Поведайте тайну, которая ведома вам и, вероятнее всего, ВВП. Какое имеющееся оружие способно остановить эту, чрезмерно возбудившуюся сволоту?
    * * *
    Даже среди генералитета вариант применения (готовность к применению) рассматривается на полном серьёзе. Они настойчиво рекомендую иметь план применения и ТЯО, и СЯО (при необходимости)...
  26. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:36
    +1
    но сейчас руководству страны стоит определиться, как именно отвечать украинским нацистам на такие атаки.

    Руководство страны определилось 24.02.2022 г., начав эту СВО. Только вот потом вдруг начались непонятные закулисные игрища, результатом которых стала продолжающаяся уже больше года война, которой не видно конца.
    У РФ есть "Авиационная вакуумная бомба повышенной мощности". Почему её до сих пор не применили по одному из объектов гос.управления в Киеве с целью устрашения бандеровского руководства страны 404?
    Чем больше руководство РФ демонстрирует свою "толстовщину - платонкаратаевщину", тем наглее становятся "партнеры". На решение Гаагского МУС - тишина, на захват школы в польше - тишина, на атаку Кремля - пока тоже тишина.
    Что, ждем пока поляки как в 1610 году захватят Кремль?
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 15:49
      0
      Почему её до сих пор не применили по одному из объектов гос.управления в Киеве

      во-первых ее нечем туда доставить, а во-вторых нам объяснили про негласные правила "не трогать политическую верхушку"
  27. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 15:41
    0
    Пригожин явно пиарится на контрасте с дуболомами-чиновниками, хотя именно ему принадлежит "гениальная" идея тащить уголовников в армию. Внутриэлитные разборки за финансы и ресурсы при нынешнем раздрае закономерны. Таким макаром Пригожин выбивает себе спецобеспечение...
  28. spektr9
    spektr9 Сегодня, 15:42
    -1
    Как человек радикально настроенный я могу сказать, что о применении ядерного оружия в ответ на беспилотник, конечно, никакой речи быть не может

    Да уверен если по нам ЯО применят, у данного господина ответ будет тот-же
  29. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:57
    0
    Пригожин адекватно реагирует, не как турбопатриот с шилом в ж*пе, которым чуть что, надо мир в труху.