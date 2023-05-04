Куратор ЧВК «Вагнер» рассказал об ответе на атаку БПЛА против Кремля: О применении ядерного оружия речи быть не может

Вчера, 3 мая, два беспилотных летательных аппарата атаковали московский Кремль. Данное происшествие привело к многочисленным откликам российских политиков, некоторые из которых требуют принятия самых решительных мер в отношении киевского режима, вплоть до применения тактического ядерного оружия.
Издание «Новый день» в связи с произошедшим решило задать вопрос куратору ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину о том, как он относится к возможности применения ядерного оружия против Украины и какими должны быть ответные меры на подобные атаки.
Евгений Пригожин дал краткий, но емкий ответ изданию, который опубликовала в Telegram его пресс-служба. Куратор ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что ядерное оружие применять не стоит.
Как человек радикально настроенный я могу сказать, что о применении ядерного оружия в ответ на беспилотник, конечно, никакой речи быть не может
- отметил Пригожин.
По мнению куратора ЧВК, в первую очередь надо установить и наказать ответственных лиц, которые должны заниматься борьбой с беспилотными летательными аппаратами противника, защитой от подобных атак. Затем необходимо приложить все усилия для превращения России в ведущую державу в сфере технологий беспилотной авиации. Уже после появления соответствующих возможностей надо отвечать «такими же беспилотниками».
А так мы выглядим как клоуны, которые грозятся «ядреной бомбой» на детский беспилотник
- резюмировал Пригожин.
Напомним, ранее ряд депутатов Госдумы РФ призывали нанести ракетные удары по Киеву в ответ на атаку беспилотников. Нет сомнений, что подобные действия киевского режима нуждаются в решительном ответе, но сейчас руководству страны стоит определиться, как именно отвечать украинским нацистам на такие атаки.