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Немецкое издание: НАТО собирается переосмыслить свою оборонную стратегию на фоне украинского кризиса

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Немецкое издание: НАТО собирается переосмыслить свою оборонную стратегию на фоне украинского кризиса

НАТО намеревается серьёзно переосмыслить свою оборонную стратегию на фоне украинского кризиса, сообщает немецкая газета Die Welt. Похоже, что в Североатлантическом альянсе не против идеи ведения боевых действий на территории России, как того требуют страны Прибалтики и Польша.


Летом прошлого года главнокомандующий ВС НАТО в Европе Кристофер Каволи получил запрос от стран-членов блока с тем, чтобы обновить стратегию альянса. Такое решение было вызвано недостатками, выявленными в оборонительной стратегии военно-политического блока в результате военной компании 2022-23 годов. Примечательно здесь то, что изменение оборонительных концепций, прежде всего, затрагивает граничащие с Россией натовские государства.

Всё дело в том, что так называемая «стратегия сдерживания» блока утратила свою значимость по причине того, что в случае конфликта национальные армии, расположенные на восточной границе альянса вместе с определённым количеством войск НАТО будут тут же разгромлены Россией. Именно поэтому, пишет издание, до сих пор войска альянса, в частности американцы, размещённые в вышеуказанных странах, выполняли там, главным образом, некую функцию подстраховки национальных армий.

Тем не менее, все эти меры по размещению крупных натовских контингентов на восточной границе требуют немало времени.

Как уже отмечала ранее эксперт по обороне в Европейском совете по международным отношениям Камилла Гранд, "партнёры на восточном фланге явно не желают ни дня находиться под российской оккупацией", а стало быть, укрепление обороноспособности стран Центральной и Восточной Европы – наиболее приемлемый и вынужденный вариант. Термин "российская оккупация" активно используется пропагандистской машиной западного военного блока, где старательно избегают темы о том, что большинство стран НАТО фактически находятся под реальной оккупацией США.

В то же время, в самом альянсе прекрасно осознают, что не обладают нужным количеством средств ПВО для обеспечения защиты на всём европейском континенте в случае конфликта с Россией.

Кстати, в одном из докладов, подготовленных аналитическим центром Atlantic Council* (деятельность этой организации признана на территории РФ нежелательной), говорится о трёх наиболее важных составляющих для поддержания боеспособности вооружённых сил – эффективной военной подготовке, логистике и налаживании промышленных производственных мощностей. Также, из документа следует, что применение в бою лишь дорогостоящего высокоточного оружия (а его очень мало) не приведёт к победе.

Тем временем аналитики из Rand Corporation Рафаэль Коэн и Джан Джентиле считают, что именно количество, а не качество вооружений играют решающую роль на поле боя. В качестве примера они привели российские гиперзвуковые ракеты, которые, по их мнению, хоть и относятся к передовому оружию, но особых результатов от их использования Россия так и не добилась. По их словам, современные системы вооружения будут влиять на исход войны лишь в случае их достатка.

Бывший главнокомандующий американских войск в Европе Бен Ходжес и вовсе придерживается мнения о том, что конфликт на Украине ярко продемонстрировал необходимость в приобретении большего количества различных БПЛА – дронов-разведчиков, дронов-бомбардировщиков, а также дронов-камикадзе. Особым спросом пользуются первые, поскольку с их помощью можно осуществлять разведку, когда необходимо определить местонахождение противника и целей для артиллерии.

То же можно сказать и о спутниках Starlink, эффективно проявивших себя на Украине, ведь они также используются в разведке и обмене информацией внутри войск.

Таким образом, отмечают авторы публикации, планируется усиление многонациональных боевых групп НАТО, в то время как более 300 тыс. солдат альянса должны быть в состоянии повышенной боевой готовности на случай потенциального кризиса. Что касается боеприпасов и систем вооружения, то их нужно расположить ближе к условной линии фронта, что в случае войны позволит перемещать по Европе к фронту лишь войска, дабы не тратить время ещё на снаряжение и технику.
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13 комментариев
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  1. Романенко
    Романенко Сегодня, 16:27
    +5
    Когда это у НАТО по факту стратегия была оборонной?
    Ну хоть один пример, примерчик?
    Да изначально агрессивно-наступательная!
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:47
      +3
      Цитата: Романенко
      Когда это у НАТО по факту стратегия была оборонной?

      Когда им Ирак и КНДР угрожали...
      Ещё их донимали ливийцы, афганцы, сирийцы...И как-то непредсказуемо повела себя Югославия...
    2. dump22
      dump22 Сегодня, 16:56
      +1
      Ну хоть один пример, примерчик?


      Ну вот пример поведение той же Германии.
      К 1985 году армия ФРГ была более полмиллиона человек и более 2000 танков.
      А сейчас армия объединенной Германии это меньше 100 тыс человек и всего 300 танков.
      Да еще они отменили вообще призыв в армию.

      То есть они фактически разоружились в 5-6 раз с 1985.
      Или они планомерно сокращали армию и вооружение, подготавливая таким образом агрессию и наступление?

      Ну или например мы продали члену НАТО, Турции, свое лучшее вооружение, комплекс С-400. Раз продали, значит у нас есть уверенность в отсутствии у Турции агрессивных намерений?
  2. мазута
    мазута Сегодня, 16:29
    +2
    "Оборонная"стратегия laughing Сербам,сирийцам,афганцам,ливийцам про это расскажите.Цинизм зашкаливает.Не спасет Европу ни нато,ни хренато.Вместе с нами помрете если что.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:39
    +1
    Оборонная стратегия для калолиции, которая НИКОГДА не оборонялась, а только нападала. Заметим в скобочках, что все три раза, когда требоволось оборонятся - НАТО быстро сделало вид, что оно тут не при чем.
    1) Военное нападение Индии на территорию Португалии - 1961 год, оккупация Гоа. НАТО сделало вид, что ромашки собирает, и вообще не при делах.
    2) Кипр, 1974 год, вторжение Турции на территорию Греции. Какая 5-я статья устава?
    3) 1982 год, Фолклендские острова. Кто НАТО? Какое НАТО?
    Оборонители хреновы
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 16:49
      +1
      С Кипром сложно, он вроде как независимое государство был. А с НАТО просто - обстреляли их базу ракетами и никто войну не объявляет. Сбили их беспилотник, подобрали - ну так больше не летают там и молчат. А если кто-то в панике бежит оправдываться или вообще только огребает - то вот и жертва новая.
    2. solar
      solar Сегодня, 16:57
      +1
      Кипр, 1974 год, вторжение Турции на территорию Греции. Какая 5-я статья устава?

      Кипр- это не Греция. Не было вторжения Турции в Грецию.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 17:15
        0
        Цитата: solar
        Кипр- это не Греция.

        Ну если охота доковыряться до заклепок, давайте доковыряемся - боестолкновения были? Значит по любому было нападение на члена НАТО, статья 5 устава, все.
        Суть вообще не в этом - было три случая, когда НАТО как оборонительный альянс должно было вмешаться, вмешались, да... США заблокировали переброску подкрепления из Греции, не мешая переброске турков wassat А НАТО как альянс в это время груши околачивал
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:44
    +1
    В качестве примера они привели российские гиперзвуковые ракеты, которые, по их мнению, хоть и относятся к передовому оружию, но особых результатов от их использования Россия так и не добилась. По их словам, современные системы вооружения будут влиять на исход войны лишь в случае их достатка.

    Или всё-таки - наличия?!

    Тут только один выход: включить на пару часов «Мурманск-БН» и послушаться совета покойного Владимира Вольфовича - найти тот остров. которого не жалко, но который всем видно...
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 16:50
      +1
      Помню Нью-Йорк Таймс писали, что мало жертв среди мирного населения из-за российских ракетных ударов, что ставит под сомнение эффективность российского оружия
  5. iran
    iran Сегодня, 16:52
    0
    Я только одно могу сказать: нато может это использовать на территории РФ только югославский сценарий (ракеты).
    Регулярные войска вводить не будут, так как опыт Афганистана и Ирака наглядно доказал, что достаточно первых убитых солдат, как в той стране начинается массовые волнения вплоть до отставки правительства. У них очень ценят жизни своих солдат, в отличие от нашей страны.
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 17:05
    0
    Основная печалька НАТО - это факт того, что современную систему ПВО, а уж тем более российскую, подавить до конца не выйдет, как не старайся. А значит - безнаказанного господства в воздухе, на которое всегда опирался Запад, достичь точно не получится. Ибо потери - железно будут неприемлемыми для них. И - как им тогда воевать?
  7. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 17:29
    +1
    ...так называемая «стратегия сдерживания» блока утратила свою значимость по причине того, что в случае конфликта национальные армии, расположенные на восточной границе альянса вместе с определённым количеством войск НАТО будут тут же разгромлены Россией


    Действительно надо им стратегию менять, ведь, как оказалось, "вторая держава рейтинга" оказалась не способна разгромить национальную армию полуколониальной Украины, не говоря уж о войсках НАТО, в короткие сроки, как планировали на Западе...