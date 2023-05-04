Военное обозрение
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В Одессе военные избили одного из организаторов поджога Дома профсоюзов

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В Одессе военные избили одного из организаторов поджога Дома профсоюзов

В Одессе украинские военнослужащие избили одного из организаторов поджога Дома профсоюзов Демьяна Ганула. Поводом для избиения, как сообщается, стало присвоение Ганулом средств, жертвуемых украинскими гражданами на поддержку ВСУ.


Как утверждает избитый "активист" на своей странице в одной из западных социальных сетей, он подвергся нападению со стороны троих украинских военнослужащих. Ганула пригласили на встречу, на которую прибыли боевики ВСУ, которые в физической форме выразили ему накопившиеся у них претензии, касающиеся, в первую очередь, путей личного обогащения путем сбора донатов для украинской армии.



Ганул стал известен в украинских "патриотических" кругах благодаря своему активному участию в госперевороте 2014 года. Переехавший в Одессу из села в Кировоградской области "активист" после захвата власти "майданными" силами начал диктовать коренным жителям "южной Пальмиры" свои правила: заставлял их говорить на неродном для подавляющего числа жителей города украинском языке, вместе с единомышленниками разрушал памятники и т.д.

Кроме того Ганул неоднократно доносил в СБУ на заподозренных в недостаточно "проукраинской" позиции одесситов, а главное бравировал своим участием в сожжении людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Как и многие подобные ему "активисты", Ганул не пренебрегал откровенным криминалом, а после начала российской спецоперации начал сбор пожертвований для украинской армии, присваивая при этом значительную часть поступающих средств.
Использованы фотографии:
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26 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 14:59
    +8
    Уж простите, конечно есть среди "волонтеров"и честные люди, но большинство это откровенные ЖУЛИКИ. А уж на Украине с 2014 года это вообще стало отдельным бизнесом по отъему у граждан "лишних денежных средств"
    И понятно, что это "тело" на фронт ни когда добровольно не пойдет и что он "под крышей" СБУ или МВД
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 15:14
      +5
      В Одессе военные избили одного из организаторов поджога Дома профсоюзов

      Он это заслужил! Могли и убить! Жаль, что они его не убили. (Сарказм)
      Они видимо либо побоялись его убить, либо он сумел от них каким-то образом "откупиться".
      1. Zhan
        Zhan Сегодня, 15:31
        +6
        Цитата: Татьяна
        В Одессе военные избили одного из организаторов поджога Дома профсоюзов

        Он это заслужил! Могли и убить! Жаль, что они его не убили. (Сарказм)
        Они видимо либо побоялись его убить, либо он сумел от них каким-то образом "откупиться".

        hi посмотрел внимательно на фотку, он просто измазан кровью или ему заехпли один разочек слегонца, так сказать леща отпустили. Следов нет отёков, нос целый не опухший, губы не опухшие, нет ссадин, синяков...похоже сам измазался кровушкой, что бы привлечь к себе внимание. А уж как вражину лупят, не жалеют особо.
  3. panov_panov
    panov_panov Сегодня, 15:02
    +7
    Странно а почему сей персонаж не на фронте?)
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 15:12
      +2
      Да ну кому он нужен на фронте? А вот в Аду его уже давно и с нетерпением ждут!
    2. al3x
      al3x Сегодня, 15:13
      0
      Думаю потому, что он может обеспечить себе "бронь", такие персонажи на гражданке им нужнее для поддержания в обществе этого бурления масс.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:02
    +7
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    В Одессе военные избили одного из организаторов поджога Дома профсоюзов

    Просто это "облако в штанах" собирал донаты на пикапы для ВСУ , а сам надонатил себе на нехилый внедорожник. Военные поставили его на "счетчик" так что будущее у нациста не безоблачное ( нашептали товарищи с Одессы) . Кстати и в российском сегменте телеграмм попадаются такие же "срочносборовые патриоты"
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:34
      +1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Просто это "облако в штанах" собирал донаты на пикапы для ВСУ , а сам надонатил себе на нехилый внедорожник.

      Тоже характерно...
      Военком Малиновского района Одессы Евгений Борисов купил в Европе Mercedes Benz G63 AMG 2022 года выпуска стоимостью более 10 миллионов гривен. Данная машина была привезена на Украину как “гуманитарная помощь”.

      Некисло он на торговле мясом заработал...
  5. olezenka1
    olezenka1 Сегодня, 15:03
    +2
    Жаль. Жаль, что так мало досталось этому фашисту- убийце......
  6. lukash66
    lukash66 Сегодня, 15:03
    +4
    Красавчег. Нормально так накостыляли. А почему в тылу отсиживается? Почему не в Бахмуте? Недоработали военные, надо было его погрузить и отвезти на передок.))))
  7. Ahrem
    Ahrem Сегодня, 15:06
    +10
    Судя по фото - плохо били. Морда измазана кровью (вопрос-чьей?). Морда в данном случае должна быть опухшей! А здесь - какая-то мазня! Не ВЕРЮ!!!
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 15:12
      +9
      Во-во.. Зубы на месте, носяра прямой, челюсть без штифтов и гипса.. Кто так бьёт-то?? fool
      1. Kosta153
        Kosta153 Сегодня, 15:21
        0
        Шнобель опухший. А вообще слабовато ответил за крысу
    2. Сергей Михайлович Карасёв
      Сергей Михайлович Карасёв Сегодня, 15:41
      +1
      Если вся эта история - постановка на публику, то я не вижу в ней смысла. Зачем ему на захисников наговаривать, да ещё выставляя себя крысятником?
  8. Sofievka
    Sofievka Сегодня, 15:12
    0
    Вот как, жечь людей, он ещё живой? Неужели родные и друзья забыли все?
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:20
    +1
    Крысе прищемили хвост? А почему не голову? А как же всенародная порка у столба со спущенными штанами? Военные какие-то тыловые...., с передка бы пристрелили....
  10. Хорон
    Хорон Сегодня, 15:20
    +1
    Упыри за деньги подрались, вот это новость! Какая разница кто этот гавнул, но эти разборки упырей никакого отношения к его прошлым преступлениям не имеют. Лучше бы они все вместе совершили ритуальный самоподрыв, тогда бы хоть смысл был, а так - ерунда, через неделю опять говнул заскачет!
  11. Scipio
    Scipio Сегодня, 15:24
    +1
    Как-то слабенько избили. Губу только разбили.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:27
      +1
      Нифига, даже губы целы. Вкатили в хрюкотальник, вот он соплями и потек
  12. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:26
    -1
    О, награда нашла хироя, пауки в банке - любимый рагульский вид спорта
  13. Rage66
    Rage66 Сегодня, 15:30
    0
    Это не он из пистолета на камеру стрелял?
    1. Загребун
      Загребун Сегодня, 16:01
      0
      Стрелок на камеру из пистолета уже лет 6 червей радует
  14. KelWin
    KelWin Сегодня, 15:37
    +1
    Чето не особо ему накидали, почти макияж.
  15. Ингибитор_Коррозии
    Ингибитор_Коррозии Сегодня, 15:37
    0
    Кроме того Ганул неоднократно доносил в СБУ ...

    laughing !!.. Был Ганул, стал гавнул, когда немножечко г...а хлебнул ))
    Станет скоро няшкой - печёненькой говняшкой ! ))
  16. Дедок
    Дедок Сегодня, 15:41
    +2
    печаль здесь в другом: мы говорили о том, что никого из подобных этой .... за гибель 2 мая 2014 - МЫ накажем...
    но наказывают его - другие...
    1. Yakut
      Yakut Сегодня, 15:51
      0
      Так за другое наказывают. За 2-е мая наградили урода.