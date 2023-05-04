В Одессе украинские военнослужащие избили одного из организаторов поджога Дома профсоюзов Демьяна Ганула. Поводом для избиения, как сообщается, стало присвоение Ганулом средств, жертвуемых украинскими гражданами на поддержку ВСУ.Как утверждает избитый "активист" на своей странице в одной из западных социальных сетей, он подвергся нападению со стороны троих украинских военнослужащих. Ганула пригласили на встречу, на которую прибыли боевики ВСУ, которые в физической форме выразили ему накопившиеся у них претензии, касающиеся, в первую очередь, путей личного обогащения путем сбора донатов для украинской армии.Ганул стал известен в украинских "патриотических" кругах благодаря своему активному участию в госперевороте 2014 года. Переехавший в Одессу из села в Кировоградской области "активист" после захвата власти "майданными" силами начал диктовать коренным жителям "южной Пальмиры" свои правила: заставлял их говорить на неродном для подавляющего числа жителей города украинском языке, вместе с единомышленниками разрушал памятники и т.д.Кроме того Ганул неоднократно доносил в СБУ на заподозренных в недостаточно "проукраинской" позиции одесситов, а главное бравировал своим участием в сожжении людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Как и многие подобные ему "активисты", Ганул не пренебрегал откровенным криминалом, а после начала российской спецоперации начал сбор пожертвований для украинской армии, присваивая при этом значительную часть поступающих средств.