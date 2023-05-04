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Глава МИД Украины отрицает наличие у Киева планов военного вторжения в Приднестровье

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Глава МИД Украины отрицает наличие у Киева планов военного вторжения в Приднестровье

Вчера ряд российских СМИ сообщили, что киевский режим готовит как минимум провокацию, а возможно, полноценное военное вторжение на территорию Приднестровской Молдавской Республики, которое произойдет в период с 9 по 15 мая. Для этого в Одесскую область были переброшены дополнительные силы ВСУ в количестве не менее 4000 боевиков, это плюсом к тем воинским формированиям, которые уже сконцентрированы на украинской территории вблизи с самопровозглашенной республикой.


Целью наступления украинских войск должны стать Тирасполь и село Колбасна, где под охраной российских миротворцев размещен крупный склад с советскими боеприпасами, сообщили журналисты. Кроме того, считают военные эксперты, вторжение в Приднестровье должно заставить российское руководство и ВС РФ реализовать военную операцию по защите наших военнослужащих и российских граждан, которых немало в ПМР. Таким образом украинские власти принудят Россию открыть «второй фронт» и отвлечь ресурсы перед началом контрнаступления ВСУ на востоке.

Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире молдавского телеканала TV8 прокомментировал заявления российской прессы. По его словам, у Киева нет планов военного вторжения в Приднестровье, которое украинские власти считают частью Республики Молдова. Стягивание дополнительных войск к границе с ПМР он объяснил наличием на территории Приднестровья российских военных.

Я хочу подчеркнуть, что Приднестровье, это вопрос суверенитета и территориальной целостности Молдовы. Мы уважаем Молдову и выбор вашего народа. Вы в праве решать сами как вам развивать свою страну, и как решать проблему Приднестровья

— заявил Кулеба, добавив, что ВСУ усиливают свое присутствие на юго-западе дабы исключить любые военные риски для Украины.

Говоря о военных складах в селе Колбасна, глава украинского МИД сообщил, что ему неизвестно, какие именно боеприпасы, в каком количестве и состоянии там хранятся.

Российские эксперты неоднократно высказывали мнение, что боеприпасы в Колбасне, хранящиеся на складах с советских времен, в большинстве уже не пригодны для боевого применения. И хотя охраняющие их российские военные не смогут оказать должного сопротивления в случае масштабной атаки превосходящих сил противника, у них есть инструкции, как поступить в случае такой провокации. В частности, боеприпасы могут быть просто подорваны.
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Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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2 комментария
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 15:08
    0
    По его словам, у Киева нет планов военного вторжения в Приднестровье
    Да? Значит он обвиняет генералов и офицеров украинского Генштаба в непрофессионализме?
    Говоря о военных складах в селе Колбасна, глава украинского МИД сообщил, что ему неизвестно, какие именно боеприпасы, в каком количестве и состоянии там хранятся.
    До начала всех этих событий, туда приезжали представители ОБСЕ и они точно знают все цифры и состояние, получаются, что они не поделились с Украиной...
    Кто то точно врет...
    1. Ингибитор_Коррозии
      Ингибитор_Коррозии Сегодня, 15:21
      0
      Глава МИД Украины отрицает ...

      Ч.М.О-Кулеба не может ничего отрицать, нет у него такой возможности. Он, размеется, будет пытаться, да только всё зря теперь будет bully
      Теперь нужно как можно больше говорить о том, что хочет сделать Украина ... вместо Украины. Нужно успеть это сделать, чтобы потом было легче казнить выродков в их же свинарниках не поштучно, а оптом, чтобы осталось это навсегда - и в мировой истории и в генетической памяти любого криворотого дегенерата лично, включая всех их потомков вместе взятых.