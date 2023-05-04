Глава МИД Украины отрицает наличие у Киева планов военного вторжения в Приднестровье

Я хочу подчеркнуть, что Приднестровье, это вопрос суверенитета и территориальной целостности Молдовы. Мы уважаем Молдову и выбор вашего народа. Вы в праве решать сами как вам развивать свою страну, и как решать проблему Приднестровья

Вчера ряд российских СМИ сообщили, что киевский режим готовит как минимум провокацию, а возможно, полноценное военное вторжение на территорию Приднестровской Молдавской Республики, которое произойдет в период с 9 по 15 мая. Для этого в Одесскую область были переброшены дополнительные силы ВСУ в количестве не менее 4000 боевиков, это плюсом к тем воинским формированиям, которые уже сконцентрированы на украинской территории вблизи с самопровозглашенной республикой.Целью наступления украинских войск должны стать Тирасполь и село Колбасна, где под охраной российских миротворцев размещен крупный склад с советскими боеприпасами, сообщили журналисты. Кроме того, считают военные эксперты, вторжение в Приднестровье должно заставить российское руководство и ВС РФ реализовать военную операцию по защите наших военнослужащих и российских граждан, которых немало в ПМР. Таким образом украинские власти принудят Россию открыть «второй фронт» и отвлечь ресурсы перед началом контрнаступления ВСУ на востоке.Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире молдавского телеканала TV8 прокомментировал заявления российской прессы. По его словам, у Киева нет планов военного вторжения в Приднестровье, которое украинские власти считают частью Республики Молдова. Стягивание дополнительных войск к границе с ПМР он объяснил наличием на территории Приднестровья российских военных.— заявил Кулеба, добавив, что ВСУ усиливают свое присутствие на юго-западе дабы исключить любые военные риски для Украины.Говоря о военных складах в селе Колбасна, глава украинского МИД сообщил, что ему неизвестно, какие именно боеприпасы, в каком количестве и состоянии там хранятся.Российские эксперты неоднократно высказывали мнение, что боеприпасы в Колбасне, хранящиеся на складах с советских времен, в большинстве уже не пригодны для боевого применения. И хотя охраняющие их российские военные не смогут оказать должного сопротивления в случае масштабной атаки превосходящих сил противника, у них есть инструкции, как поступить в случае такой провокации. В частности, боеприпасы могут быть просто подорваны.