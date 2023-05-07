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День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России

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День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России

Сегодня, 7 мая, в России отмечается День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ РФ.


На специалистов РТС возложена важная задача по обеспечению кораблей и береговых частей радиоэлектронным вооружением и оборудованием, а также его обслуживанию. Однако это еще не самое главное.

Военнослужащие данной специальности выполняют сложную и жизненно важную для флота задачу – обеспечение бесперебойной связи, что позволяет осуществлять эффективное взаимодействие между боевыми кораблями, субмаринами и прочими судами ВМФ РФ.

Стоит отметить, что связь между подразделениями является одной из самых важных составляющих в ходе любой операции или военного конфликта. Однако одно дело обеспечить максимально оперативное взаимодействие сухопутных частей, находящихся на относительно небольшом удалении друг от друга, и совсем другое – наладить быстрый обмен информацией между боевыми кораблями, находящимися на расстоянии в тысячи миль.

Более того, помимо обеспечения связи, специалисты РТС отвечают и за ее защиту, не позволяя противнику перехватывать передаваемую информацию.

Впрочем, и это еще не все. Радиотехническая служба ВМФ РФ, совместно с другими подразделениями, предпринимает меры по нарушению связи между кораблями противоборствующей стороны. Для совершенствования данных навыков специалисты РТС регулярно участвуют в соответствующих учениях.

В свою очередь, подготовкой военнослужащих радиотехнической службы занимается Военно-морской институт радиоэлектроники имени А.С. Попова в Санкт-Петербурге. Данное учебное заведение основано в 1933 году и на тот момент носило название Училище связи Военно-Морских Сил Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Сегодняшний праздник закреплен на законодательном уровне в 1996 году. В то же время, на эту же дату выпадает и празднование Дня радио, что выглядит довольно символично.
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3 комментария
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  1. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 04:27
    0
    Сам себя не поздравишь... никто не поздравит!
  2. Игорь Малышев
    Игорь Малышев Сегодня, 04:50
    0
    Всех причастных - с днём Радио ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 04:55
    0
    Сегодня, 7 мая, в России отмечается День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ РФ.

    Праздник сразу один на двоих: для специалистов БЧ-4, а также - специалистов БЧ-7. С Праздником и флотским приветом от специалиста БЧ-3! drinks