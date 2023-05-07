День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России

Сегодня, 7 мая, в России отмечается День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ РФ.
На специалистов РТС возложена важная задача по обеспечению кораблей и береговых частей радиоэлектронным вооружением и оборудованием, а также его обслуживанию. Однако это еще не самое главное.
Военнослужащие данной специальности выполняют сложную и жизненно важную для флота задачу – обеспечение бесперебойной связи, что позволяет осуществлять эффективное взаимодействие между боевыми кораблями, субмаринами и прочими судами ВМФ РФ.
Стоит отметить, что связь между подразделениями является одной из самых важных составляющих в ходе любой операции или военного конфликта. Однако одно дело обеспечить максимально оперативное взаимодействие сухопутных частей, находящихся на относительно небольшом удалении друг от друга, и совсем другое – наладить быстрый обмен информацией между боевыми кораблями, находящимися на расстоянии в тысячи миль.
Более того, помимо обеспечения связи, специалисты РТС отвечают и за ее защиту, не позволяя противнику перехватывать передаваемую информацию.
Впрочем, и это еще не все. Радиотехническая служба ВМФ РФ, совместно с другими подразделениями, предпринимает меры по нарушению связи между кораблями противоборствующей стороны. Для совершенствования данных навыков специалисты РТС регулярно участвуют в соответствующих учениях.
В свою очередь, подготовкой военнослужащих радиотехнической службы занимается Военно-морской институт радиоэлектроники имени А.С. Попова в Санкт-Петербурге. Данное учебное заведение основано в 1933 году и на тот момент носило название Училище связи Военно-Морских Сил Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Сегодняшний праздник закреплен на законодательном уровне в 1996 году. В то же время, на эту же дату выпадает и празднование Дня радио, что выглядит довольно символично.