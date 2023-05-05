Власти Китая напомнили США о том, что американские ПЛАРБ не входили в порты Южной Кореи более 40 лет

Наш договор о взаимной обороне - железный, он включает в себя наше обязательство расширить сдерживание, включая сдерживание ядерной угрозы.

С 25 по 30 апреля президент Южной Кореи Юн Сук Ёль находился с государственным визитом в США. Главной повесткой его посещения было «как сдержать, контролировать и нейтрализовать северокорейскую ядерную угрозу».Северокорейский лидер Ким Чен Ын категорически осудил военные учения, проводимые совместно южнокорейскими и американскими военными, и пригрозил принять ответные меры. С начала 2023 года КНДР провела уже около десятка ракетных испытаний, что и стало ответом на американскую активность на территории и в водах южного соседа.Южная Корея и США регулярно проводят военные учения. Однако во время президентства Трампа отношения между США и Южной Кореей, как пишет южнокорейская пресса, подыгрывая нынешнему хозяину Белого дома, пошли под откос.Администрация Байдена имеет другие взгляды, и отношения между Сеулом и Вашингтоном за последние годы значительно улучшились. Недавние совместные военные учения являются тому подтверждением.Президент США во время совместной пресс-конференции в Белом доме:Последнее соглашение между Сеулом и Вашингтоном предполагает регулярное развертывание стратегических средств, а именно американских атомных подводных лодок (ПЛАРБ). Важно отметить, что последний визит американских атомных баллистических подводных лодок в воды Южной Кореи был в 1980 году. На это обратили внимание в КНР, отметив, что такой эскалации не было более 40 лет.Теперь, чтобы «защитить» Южную Корею от так называемой северокорейской ядерной угрозы, США объявили о развертывании ПЛАРБ в южнокорейских водах. Мероприятие пока еще не состоялось. Однако, если США продолжат развертывание атомных подводных лодок вблизи Южной Кореи, это может привести к прямой конфронтации не только между США и Северной Кореей, но и между США и Китаем. Пекин уже отреагировал, назвав запланированное развертывание ПЛАРБ США попыткой продвижения корыстных геополитических интересов Вашингтона.