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Власти Китая напомнили США о том, что американские ПЛАРБ не входили в порты Южной Кореи более 40 лет

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Власти Китая напомнили США о том, что американские ПЛАРБ не входили в порты Южной Кореи более 40 лет

С 25 по 30 апреля президент Южной Кореи Юн Сук Ёль находился с государственным визитом в США. Главной повесткой его посещения было «как сдержать, контролировать и нейтрализовать северокорейскую ядерную угрозу».


Северокорейский лидер Ким Чен Ын категорически осудил военные учения, проводимые совместно южнокорейскими и американскими военными, и пригрозил принять ответные меры. С начала 2023 года КНДР провела уже около десятка ракетных испытаний, что и стало ответом на американскую активность на территории и в водах южного соседа.

Южная Корея и США регулярно проводят военные учения. Однако во время президентства Трампа отношения между США и Южной Кореей, как пишет южнокорейская пресса, подыгрывая нынешнему хозяину Белого дома, пошли под откос.

Администрация Байдена имеет другие взгляды, и отношения между Сеулом и Вашингтоном за последние годы значительно улучшились. Недавние совместные военные учения являются тому подтверждением.

Президент США во время совместной пресс-конференции в Белом доме:

Наш договор о взаимной обороне - железный, он включает в себя наше обязательство расширить сдерживание, включая сдерживание ядерной угрозы.


Последнее соглашение между Сеулом и Вашингтоном предполагает регулярное развертывание стратегических средств, а именно американских атомных подводных лодок (ПЛАРБ). Важно отметить, что последний визит американских атомных баллистических подводных лодок в воды Южной Кореи был в 1980 году. На это обратили внимание в КНР, отметив, что такой эскалации не было более 40 лет.

Теперь, чтобы «защитить» Южную Корею от так называемой северокорейской ядерной угрозы, США объявили о развертывании ПЛАРБ в южнокорейских водах. Мероприятие пока еще не состоялось. Однако, если США продолжат развертывание атомных подводных лодок вблизи Южной Кореи, это может привести к прямой конфронтации не только между США и Северной Кореей, но и между США и Китаем. Пекин уже отреагировал, назвав запланированное развертывание ПЛАРБ США попыткой продвижения корыстных геополитических интересов Вашингтона.
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5 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:18
    -1
    Пекин уже отреагировал, назвав запланированное развертывание ПЛАРБ США попыткой продвижения корыстных геополитических интересов Вашингтона.
    Потом Пекин назовет по другому, по третьему.... request Конечно маловат пост, но к их пуганиям, уже нечего добавить.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:42
    0
    «как сдержать, контролировать и нейтрализовать северокорейскую ядерную угрозу».
    Ни контролировать, а уж тем более локализовать угрозу американские АПЛ не помогут, а наоборот только поднимут градус эскалации. Нет у вас на сегодня методов против тов. Ким Чен Ына и скорее всего не будет в дальнейшем. Оставьте в покое КНДР и не будет угрозы.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:48
    0
    Пора им брать Тайвань, хватит миндальничать с янки.
  4. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 11:07
    0
    визит американских атомных баллистических подводных лодок
    Автор, поправьте текст, тут явно отсутствует часть текста. Смешно читать. laughing
  5. Denis812
    Denis812 Сегодня, 11:21
    0
    С 25 по 30 апреля президент Южной Кореи Юн Сук Ёль находился с государственным визитом в США

    Формулировка неверна. Так и напишите, мол Сук ездил на доклад к начальству.
    Попросил прислать подводных лодок.
    Видать пример Зеленского заразителен.
    Хотя тот ПЛ ещё не просил.