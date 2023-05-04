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Премьер-министр Молдавии заявил о том, что людей ждут штрафы за ношение георгиевской ленты в День Победы

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Премьер-министр Молдавии заявил о том, что людей ждут штрафы за ношение георгиевской ленты в День Победы

В Молдавии отныне будут накладывать крупные штрафы за ношение георгиевских лент. Об этом заявил глава Генерального комиссариата полиции республики Виорел Чернэуцану. По его словам, даже обычная демонстрация георгиевской ленты, не относящаяся к наградам, будет расценена властями как «символ военной агрессии».


В то же время, было бы не лишним упомянуть и том, что ранее официальный Кишинёв и вовсе намеревался полностью запретить её ношение. По мнению президента РМ Майи Санду, используя эти символы Россия «вторглась» на Украину. В прошлом месяце оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) обратилась в Конституционный суд (КС) с требованием истолковать конституционность ранее внесённых поправок в Кодекс о правонарушениях, запрещающих ношение этих символов и атрибутов. Уже вскоре председатель КС Доминика Маноле выступила с комментарием по этому поводу, заявив о том, что запрос депутатов от ПСРМ был всё же частично удовлетворён высшим судебным органом страны. По её мнению закон не запрещает использовать изображения с обозначением данной атрибутики, к примеру, в учебниках по истории или прочих материалах научного характера, однако сами формулировки заокона весьма размыты.

Тем не менее, как подчеркнул премьер-министр республики Дорин Речан, тех, кто наотрез откажется соблюдать действующий закон в отношении запрета на ношение этих символов в День Победы, ждут штрафы в размере 500 $ (около 40 тыс рублей).

Напомним, что ещё в апреле 2022 года молдавский парламент ввёл штрафы за демонстрацию георгиевской ленты, наряду с символами Z и V.

Кстати говоря, экс-глава молдавского государства и лидер оппозиционной Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Владимир Воронин выразил глубочайшее сожаление в связи с происходящими беззакониями в стране. По словам Воронина, в каждой семье есть ветераны, а стало быть, подобный жест со стороны правящего большинства по отношению ко всем этим людям является крайне оскорбительным и циничным.
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6 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:17
    +1
    "Цыгане" - прогиб засчитан. Ага.
    Продолжайте и дальше отлизывать Западу.
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 15:22
      0
      как подчеркнул премьер-министр республики Дорин Речан, тех, кто наотрез откажется соблюдать действующий закон в отношении запрета на ношение этих символов в День Победы, ждут штрафы в размере 500 $ (около 40 тыс рублей).

      И чего не сделаешь для пополнения казны и расчёта по кредитам за вползание в Евр`опу !
      1. Mister X
        Mister X Сегодня, 15:46
        0
        В прошлом году уже обходили их запрет.
        Активисты раздавали ленточки с Георгием Победоносцем и государственной символикой.
        Люди одевали вещи черного и оранжевого цвета.
        Даже зонт кто-то принёс соответствующих цветов.




    2. Ингибитор_Коррозии
      Ингибитор_Коррозии Сегодня, 15:41
      0
      Что- тут скажешь, ... разве что, вот:

      Так и будет в итоге, и не только в ЦУМ-е.
  2. Хорон
    Хорон Сегодня, 15:25
    0
    В советские времена носили красную ленту, её ведь никто не запрещал? winked
  3. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 15:48
    0
    Эта социально-низкоответственная премьерша еще и безвозвратно тупа.... "Великая Битва" Молдовы с ничего не подозревающей Георгиевской Лентой одних делает идиотами,а Ленту еще более ГЕОРГИЕВСКОЙ !