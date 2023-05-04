В Молдавии отныне будут накладывать крупные штрафы за ношение георгиевских лент. Об этом заявил глава Генерального комиссариата полиции республики Виорел Чернэуцану. По его словам, даже обычная демонстрация георгиевской ленты, не относящаяся к наградам, будет расценена властями как «символ военной агрессии».
В то же время, было бы не лишним упомянуть и том, что ранее официальный Кишинёв и вовсе намеревался полностью запретить её ношение. По мнению президента РМ Майи Санду, используя эти символы Россия «вторглась» на Украину. В прошлом месяце оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) обратилась в Конституционный суд (КС) с требованием истолковать конституционность ранее внесённых поправок в Кодекс о правонарушениях, запрещающих ношение этих символов и атрибутов. Уже вскоре председатель КС Доминика Маноле выступила с комментарием по этому поводу, заявив о том, что запрос депутатов от ПСРМ был всё же частично удовлетворён высшим судебным органом страны. По её мнению закон не запрещает использовать изображения с обозначением данной атрибутики, к примеру, в учебниках по истории или прочих материалах научного характера, однако сами формулировки заокона весьма размыты.
Тем не менее, как подчеркнул премьер-министр республики Дорин Речан, тех, кто наотрез откажется соблюдать действующий закон в отношении запрета на ношение этих символов в День Победы, ждут штрафы в размере 500 $ (около 40 тыс рублей).
Напомним, что ещё в апреле 2022 года молдавский парламент ввёл штрафы за демонстрацию георгиевской ленты, наряду с символами Z и V.
Кстати говоря, экс-глава молдавского государства и лидер оппозиционной Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Владимир Воронин выразил глубочайшее сожаление в связи с происходящими беззакониями в стране. По словам Воронина, в каждой семье есть ветераны, а стало быть, подобный жест со стороны правящего большинства по отношению ко всем этим людям является крайне оскорбительным и циничным.