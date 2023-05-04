В первом квартале 2023 года Россия увеличила экспорт угля почти в полтора раза

Несмотря на антироссийские санкции Запада, экспорт российского сырья продолжает расти.
Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов, в первом квартале этого года значительно увеличился и экспорт угля из России. В частности, речь идёт о коксующем (металлургическом) угле, объемы экспорта которого возросли за январь-март текущего года на 44%, достигнув почти 18 миллионов тонн.
При этом в марте экспорт достиг почти 5 миллионов тонн, увеличившись на 54%. Это стало возможным благодаря росту добычи угля в Кузбассе.
Основная масса угля идёт в азиатском направлении и в первую очередь в Китай, куда в марте отправили 3 тонны угля, а также Южная Корея и Япония, получившие примерно по полмиллиона тонн угля. Значительно в первом квартале 2023 года выросли отгрузки угля в Индию и Турцию.
Что касается энергетического угля, то объемы его экспорта не пошли вверх, так как в межсезонье наблюдается низкий спрос на топливо.
Очевидно, что рост поставок угля и других энергоресурсов в некоторые азиатские страны связан с тем, что они не присоединились к санкциям Запада против России. Кроме того, по мнению ряда экспертов, на увеличение отгрузок угля влияет оживление активности в Китае и подъем производства стали в Индии.