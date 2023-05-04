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В первом квартале 2023 года Россия увеличила экспорт угля почти в полтора раза

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В первом квартале 2023 года Россия увеличила экспорт угля почти в полтора раза

Несмотря на антироссийские санкции Запада, экспорт российского сырья продолжает расти.


Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов, в первом квартале этого года значительно увеличился и экспорт угля из России. В частности, речь идёт о коксующем (металлургическом) угле, объемы экспорта которого возросли за январь-март текущего года на 44%, достигнув почти 18 миллионов тонн.

При этом в марте экспорт достиг почти 5 миллионов тонн, увеличившись на 54%. Это стало возможным благодаря росту добычи угля в Кузбассе.

Основная масса угля идёт в азиатском направлении и в первую очередь в Китай, куда в марте отправили 3 тонны угля, а также Южная Корея и Япония, получившие примерно по полмиллиона тонн угля. Значительно в первом квартале 2023 года выросли отгрузки угля в Индию и Турцию.

Что касается энергетического угля, то объемы его экспорта не пошли вверх, так как в межсезонье наблюдается низкий спрос на топливо.

Очевидно, что рост поставок угля и других энергоресурсов в некоторые азиатские страны связан с тем, что они не присоединились к санкциям Запада против России. Кроме того, по мнению ряда экспертов, на увеличение отгрузок угля влияет оживление активности в Китае и подъем производства стали в Индии.
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11 комментариев
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  1. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 16:45
    +3
    Честно говоря, даже не знаю - стоит ли радоваться тому, что хвастаемся тем, что все больше и больше природных ресурсов, которые не восстанавливаются, добываем и вывозим из страны....
    Про цену поставок даже не спрашиваю, равно как и то, а не идёт ли уголь врагам (как в ту же Японию).
    Но скажу лишь, что куда больше порадовала бы новость, что увеличилось производство микрочипов, станков и т.д.

    И думается, что небольшая опечатка в тексте и в Китай мы точно не 3 тонны поставили.
  2. Zhan
    Zhan Сегодня, 16:46
    +1
    Сунь-Цзы. Искусство войны:
    Идти вперед туда, где не ждут; атаковать там, где не подготовились.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:01
    +1
    Только в Мурманске стоит под погрузку углём сейчас 4 балкера .С введением отсечных цен,бюджет получит в этом году 150 млрд рублей только на пошлинах.Правда это с удобрениями.
  4. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 17:02
    -2
    Всё прекрасно в королевстве датском, за одним маааааленьким, но самым главным исключением: по какой цене продается, да еще с учетом роста объемов продаж? Единственная цифра, которая здесь не указана. Недавно еще засекретили объемы и цены продаж нефти и газа, видимо, чтобы внезапно не обнаружилось, что "поворот на Восток", в интересах страны, миф, а "стратегические партнёры" - не такие уж "стратегические" и "партнеры". В такую картину вписывается и повышение объемов продаж: это попытка восполнить потери в доходности более скорым истощением запасов ресурсов. Представляю, как рады воспользоваться ситуацией на Западе и в Китае. Для первых это явно свидетельство, что санкции действуют, и надо дожимать, а для вторых - исторически дармовая возможность запастись на долгое время дешевыми энергоресурсами. Режим в России действительно хорошо готовился все 8 лет к войне. Вестернизация, равно как и китаизация экономики проходят успешно. И "стратегические противники", равно как и "стратегические партнёры" явно довольны и не в обиде...
  5. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 17:07
    +3
    Основная масса угля идёт в азиатском направлении и в первую очередь в Китай, куда в марте отправили 3 тонны угля,

    У меня дед на зиму столько же получал.
    1. sagitovich
      sagitovich Сегодня, 17:11
      +3
      3 тонны в Китай! Спасибо, повеселили. Воображение разыгралось. laughing
  6. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 17:16
    +2
    А что на ВО открылась рубрика экономические новости?Причем тут уголь в Китай?Ну давайте тогда полную картину экономики РФ.Что так скромно ?
    1. Комментарий был удален.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:27
    +1
    Даже если мы наростим добычу угля до 500 млн тонн ,то наших разведанных запасов хватит на 300 лет.
  8. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 17:29
    0
    Иии? Мы что должны гордиться вывозом ресурсов из страны? С учётом того что 90% угля находится в руках друга Путина и гражданина англии Узбекского еврея Усманова?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:42
      +1
      Как бы среди угольных олигархов ,фамилии Усманова ненашёл.
  9. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 17:58
    0
    Лучше бы рапортовали о строительстве заводов, открытий производств. Нет только реляции, как увеличили продажу за границу ресурсов за копейки...