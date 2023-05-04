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Премьер-министр Венгрии назвал условием завершения конфликта на Украине избрание Трампа президентом США

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Премьер-министр Венгрии назвал условием завершения конфликта на Украине избрание Трампа президентом США

Вооруженный конфликт на Украине завершится, если президентом США вновь будет избран Дональд Трамп. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя текущую международную политическую ситуацию.


Орбан считает, что либеральное движение, которое находится у власти в США и представлено лидерами Демократической партии, осуществляет империалистическую политику в отношении стран Евросоюза. Его цель – лишение европейских государств права на проведение самостоятельной внешней политики. Поэтому выход из сложившейся ситуации Орбан видит в избрании Трампа главой Белого дома.

Господин президент, вернитесь, сделайте Америку снова великой и принесите нам мир!

- обратился премьер-министр Венгрии к Дональду Трампу.

Напомним, что Виктор Орбан является одним из немногих лидеров стран Европы и НАТО, демонстрирующих относительно независимую внешнюю политику. У Виктора Орбана – скептическое отношение к проводимой Евросоюзом политике, и речь здесь не только в украинском вопросе. Еще задолго до начала специальной военной операции российских войск Орбан критиковал действия Брюсселя в таких важных сферах как миграционная политика и отказ от традиционных для Европы социокультурных и религиозных ценностей.

К украинскому вопросу у Венгрии свое отношение, и оно во многом основывается на беспокойстве за положение этнических венгров, проживающих в Закарпатской области Украины. Они тоже подвергаются дискриминации со стороны киевского режима, и Орбан, считающий себя ответственным за судьбу закарпатских мадьяр, неоднократно обращал на это внимание.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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3 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:16
    0
    Полосатые обвинят венгров в вмешательстве в выборы и введут санкции?
  2. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 15:26
    +2
    Интересно ,как Трамп смог бы повлиять на ситуацию ? Он не был ни удобной,ни компромиссной фигурой внутри политикума США , и за время что у власти Байден все равно не стал. В США президент это не то что в РФ , он может быть весьма ограничен в своей власти, особенно во власти "давать задний ход" .
    Даже если Трамп свернул бы поддержку ВСУ оружием, доказав разнообразные корр.схемы и вредоносность этого для ам.экономики - у США остаются союзники по НАТО, в том числе актуальный политикум, который уже поставил на поддержку ВСУ в этом конфликте. Эти политики вряд ли оценят "ход конем" и для них этот выход Америки был бы крайне неудобным шагом ,способным потопить их карьеры.
    Эта категория лидеров все равно вынуждена была бы поддерживать Украину ,а также оказывала бы давление на Трампа по линии НАТО - и все равно в той или иной форме поддержка ВСУ бы происходила - финансовая,разведывательная,фондовая,"не летальными системами" и прочим.

    Я указываю на то, что представления о том, что где-то на Западе есть волшебный краник, которым можно быстро перекрыть конфликт - это иллюзия. Слишком многие силы уже в нем замешаны .
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 15:28
    0
    какой примитивный подход, помнится у нас многие политики в 2016м мечтали о трампе-президенте, и даже в думе устроили овации... и что было для нас хорошего в 2016-2020м? так что это всё мечты-мечты, "лишь бы самим ничего не делать"...