Господин президент, вернитесь, сделайте Америку снова великой и принесите нам мир!

Вооруженный конфликт на Украине завершится, если президентом США вновь будет избран Дональд Трамп. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя текущую международную политическую ситуацию.Орбан считает, что либеральное движение, которое находится у власти в США и представлено лидерами Демократической партии, осуществляет империалистическую политику в отношении стран Евросоюза. Его цель – лишение европейских государств права на проведение самостоятельной внешней политики. Поэтому выход из сложившейся ситуации Орбан видит в избрании Трампа главой Белого дома.- обратился премьер-министр Венгрии к Дональду Трампу.Напомним, что Виктор Орбан является одним из немногих лидеров стран Европы и НАТО, демонстрирующих относительно независимую внешнюю политику. У Виктора Орбана – скептическое отношение к проводимой Евросоюзом политике, и речь здесь не только в украинском вопросе. Еще задолго до начала специальной военной операции российских войск Орбан критиковал действия Брюсселя в таких важных сферах как миграционная политика и отказ от традиционных для Европы социокультурных и религиозных ценностей.К украинскому вопросу у Венгрии свое отношение, и оно во многом основывается на беспокойстве за положение этнических венгров, проживающих в Закарпатской области Украины. Они тоже подвергаются дискриминации со стороны киевского режима, и Орбан, считающий себя ответственным за судьбу закарпатских мадьяр, неоднократно обращал на это внимание.