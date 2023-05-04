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Бойцы ЧВК «Вагнер»: Прекрасно понимаем, за что сражаемся в Бахмуте

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Бойцы ЧВК «Вагнер»: Прекрасно понимаем, за что сражаемся в Бахмуте

Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжают выбивать остатки ВСУ, закрепившиеся в западной части Бахмута, за последние сутки подразделения "Оркестра" сумели продвинуться еще до 230 метров и заняли еще несколько кварталов. Под контролем ВСУ осталось не больше 2,64 квадратных километра территории.


На сегодняшний день Бахмут является основным местом боестолкновений и единственным направлением, где идет успешное наступление российских сил. В последние дни продвижение немного замедлилось, но по объективным причинам. Во-первых, как заявляет Пригожин, "Оркестр" до сих пор испытывает проблемы со снарядами, поэтому артиллерийская поддержка значительно снизилась. А во-вторых, ВСУ отчаянно цепляются за окраины города, не желая отступать.

Между тем, сами бойцы ЧВК говорят, что прекрасно понимают, за что сражаются здесь, в Бахмуте. По словам одного из штурмовиков, у них одна цель - это победа над украинскими националистами и она будет достигнута, хотя по количеству личного состава ЧВК значительно уступает украинским подразделениям в городе.

Здесь все понимают цель - это победа. У нас за спиной Москва. Каждый взятый рубеж для нас - это Москва. Даже Артемовск для нас Москва. Нас не так много по сравнению с остальными, но мы превосходящие силы противника давим гораздо меньшим количеством

- заявил он.

По словам другого бойца, если бы артиллерийская поддержка была бы более активной, то штурмовые отряды продвинулись бы гораздо дальше. Отсутствие снарядов приводит к большим потерям. Еще один "вагнеровец" заявил, что в ближайшее время Бахмут будет освобожден, украинская армия не сможет удержать город.

Бои в городе - это не так страшно. А вот когда двигались к окраинам Артемовска по посадкам, то было очень сложно. (...) ВСУ недолго осталось держаться в городе. Мы свое все равно возьмем

- добавил он.
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3 комментария
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 15:23
    +1
    комментарий Евгения Пригожина:
    «Я никак не могу прокомментировать это явление. Может быть, это молния была. Мне главное снаряды получить, для того, чтобы в Бахмуте продвигаться. И второе — чтобы военные фланги не просрали».
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 15:29
      +1
      ...если бы артиллерийская поддержка была бы более активной..

      При активных боевых действиях, артиллерии ни когда не бывает много и что бы кто то сказал - всё, всё хватит артиллерии.. понимаю парней ..
    2. Zhan
      Zhan Сегодня, 15:43
      +1
      Пригожин человек прямой, говорит то, что думает и это правильно ! Если бы он размазывал свои слова как блин по сковородке, не было бы дела. А так, всё на виду и верхушка знает положение дел. Наверное замучался службу тыла пинать, делегировал таким образом прессе. Ну он мужик то хозяйственный, явно заначка есть, но подвоз вовремя БК лишним не будет. Тем более мужчины на передовой, тем более штурмовики, среди них самые большие потери. Пускай выступают, ругаются им можно и нужно. Сегодня он живой здоровый, а завтра пулю схватит или осколок. А мне лично хочется, что бы все живые были.