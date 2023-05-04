Бойцы ЧВК «Вагнер»: Прекрасно понимаем, за что сражаемся в Бахмуте

Здесь все понимают цель - это победа. У нас за спиной Москва. Каждый взятый рубеж для нас - это Москва. Даже Артемовск для нас Москва. Нас не так много по сравнению с остальными, но мы превосходящие силы противника давим гораздо меньшим количеством

Бои в городе - это не так страшно. А вот когда двигались к окраинам Артемовска по посадкам, то было очень сложно. (...) ВСУ недолго осталось держаться в городе. Мы свое все равно возьмем

Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжают выбивать остатки ВСУ, закрепившиеся в западной части Бахмута, за последние сутки подразделения "Оркестра" сумели продвинуться еще до 230 метров и заняли еще несколько кварталов. Под контролем ВСУ осталось не больше 2,64 квадратных километра территории.На сегодняшний день Бахмут является основным местом боестолкновений и единственным направлением, где идет успешное наступление российских сил. В последние дни продвижение немного замедлилось, но по объективным причинам. Во-первых, как заявляет Пригожин, "Оркестр" до сих пор испытывает проблемы со снарядами, поэтому артиллерийская поддержка значительно снизилась. А во-вторых, ВСУ отчаянно цепляются за окраины города, не желая отступать.Между тем, сами бойцы ЧВК говорят, что прекрасно понимают, за что сражаются здесь, в Бахмуте. По словам одного из штурмовиков, у них одна цель - это победа над украинскими националистами и она будет достигнута, хотя по количеству личного состава ЧВК значительно уступает украинским подразделениям в городе.- заявил он.По словам другого бойца, если бы артиллерийская поддержка была бы более активной, то штурмовые отряды продвинулись бы гораздо дальше. Отсутствие снарядов приводит к большим потерям. Еще один "вагнеровец" заявил, что в ближайшее время Бахмут будет освобожден, украинская армия не сможет удержать город.- добавил он.