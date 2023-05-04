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Министр юстиции Ямайки потребовала от Великобритании извинений и репараций за годы работорговли и колониализма

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Министр юстиции Ямайки потребовала от Великобритании извинений и репараций за годы работорговли и колониализма

Великобритания в обозримом будущем может столкнуться с большими проблемами во взаимоотношениях со своими бывшими колониями. Одна из «первых ласточек» - позиция властей Ямайки.


Британской короне стоило бы принести полные извинения народу Ямайки, а также выплатить соответствующие репарации за столетия работорговли и колониального господства. С таким заявлением выступила

Ямайка собирается потребовать от Британии репарации за годы работорговли, а также извинений за колониальное время. министр юстиции (министр по правовым вопросам) Ямайки Марлен Малаху Форте. Об этом сообщает Sky News.

Интересно, почему бы не принести полные извинения? Это потому, что вам, возможно, придется отдать богатства монархии, взятые у народа? Взятые из мест, которые были колонизированы? Где люди были порабощены?

- обратилась к британскому руководству Марлен Форте.

В 2024 году Ямайка рассчитывает стать республикой, отказавшись признавать короля Великобритании Карла lll главой государства. С этой целью в стране запланирован референдум, по итогам которого может быть изменена конституция страны.

Министр Марлен Форте заявила, что британский король Карл является максимально чужим для Ямайки и ее народа человеком. Как мы видим, страны «Глобального Юга» постепенно начинают демонстрировать все меньше покорности по отношению к бывшим метрополиям. Напомним, что колонией британской короны Ямайка стала в 1670 году официально, но была захвачена англичанами у испанцев еще раньше - в 1655 году.

Ямайка стала независимым государством 6 августа 1962 года. Однако формально главой государства до сих пор считается британский монарх, в настоящее время это король Карл III. Он же признается и верховным главнокомандующим вооруженными силами страны.
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12 комментариев
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  1. Aken
    Aken Сегодня, 15:26
    0
    Дело хорошее. Пусть рабы приходят за компенсацией к посольствам тех африканских стран, вожди которых их продали в рабство.
    Или афроамериканцы поменяются местами с афроафриканцами. Одни на Ямайку, другие на Родину - в Африку.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:29
    0
    Это как? Страна не зависимая, но король англицкий там главный! Голый король?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 15:34
      +1
      Король не голый. Совсем. С барахлом и влиянием в мире у него всё в порядке. Голые по Ямайке бегают.
      1. Кузнец 55
        Кузнец 55 Сегодня, 15:48
        +1
        Вот и работа Карлу Ill прибавилась , пусть занимается .
        Можно сказать , не успел корону одеть и тут такая проблэма .
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:39
    +1
    Гы-ы-ы... Мне кажется, что наглосюксы очень успешно провели процесс реформирования мироустройства))) Все уверенно идет к тому, что Британия станет тем, кем всегда была - занюханым островом с овцепасами. "Владычицей морей" они были два несчастных века. а до этого - именно занюхаными овцепасами, у них потому спикер палаты лордов и сидит на мешке с шерстью, чтоб помнили, что вообще задрипаный островок сделало государством
  4. мазута
    мазута Сегодня, 15:44
    +1
    Поляки подают пример всему миру.Церемониться никто ни с кем больше не желает.Дорожка очень скользкая,но мировая война была уже давно,итоги пересмотрены и забыты.Мир снова спешит на свои "грабли",только теперь они ядерные.
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:46
    0
    Вообще англосаксы чем то напоминают саранчу , прилетели на поле , сожрали все что можно и спокойно улетели
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 15:48
    +3
    а также выплатить соответствующие репарации за столетия работорговли и колониального господства.

    Этот мир явно сошёл с ума! Репарации платит побеждённый победителю! Не помню чтобы ямайка победила британию в войне. Ну ладно компенсацию потребовать, а то репарации... fool
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 15:55
    0
    Молодцы, хорошее дело. Пусть и остальные поддержат, а мелко британцы пусть по чешутся.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 16:08
      0
      Цитата: Ulan.1812
      Молодцы, хорошее дело. Пусть и остальные поддержат, а мелко британцы пусть по чешутся.

      Если во всем мире пошло такое, может нам тоже подсуетиться и выставить предъяву монголам за Чингисхана и Батыя, полякам за Сусанина, а французам за сожжённую Москву? laughing
  8. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:56
    +2
    Отличный ПОДАРОК на коронацию КАРЛА III wassat
    Там, в королевстве мелкобританском - своих скандалов не счесть!
    А тут Ямайка - "послала" + претензии предъявила! good
    Мир меняется, он будет другим!
  9. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 15:59
    0
    Поосторожнее Она там на Ямайка, о то вспышка какой- нибудь лихорадки случится...