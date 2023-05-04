Министр юстиции Ямайки потребовала от Великобритании извинений и репараций за годы работорговли и колониализма

Великобритания в обозримом будущем может столкнуться с большими проблемами во взаимоотношениях со своими бывшими колониями. Одна из «первых ласточек» - позиция властей Ямайки.
Британской короне стоило бы принести полные извинения народу Ямайки, а также выплатить соответствующие репарации за столетия работорговли и колониального господства. С таким заявлением выступила
Ямайка собирается потребовать от Британии репарации за годы работорговли, а также извинений за колониальное время. министр юстиции (министр по правовым вопросам) Ямайки Марлен Малаху Форте. Об этом сообщает Sky News.
Интересно, почему бы не принести полные извинения? Это потому, что вам, возможно, придется отдать богатства монархии, взятые у народа? Взятые из мест, которые были колонизированы? Где люди были порабощены?
- обратилась к британскому руководству Марлен Форте.
В 2024 году Ямайка рассчитывает стать республикой, отказавшись признавать короля Великобритании Карла lll главой государства. С этой целью в стране запланирован референдум, по итогам которого может быть изменена конституция страны.
Министр Марлен Форте заявила, что британский король Карл является максимально чужим для Ямайки и ее народа человеком. Как мы видим, страны «Глобального Юга» постепенно начинают демонстрировать все меньше покорности по отношению к бывшим метрополиям. Напомним, что колонией британской короны Ямайка стала в 1670 году официально, но была захвачена англичанами у испанцев еще раньше - в 1655 году.
Ямайка стала независимым государством 6 августа 1962 года. Однако формально главой государства до сих пор считается британский монарх, в настоящее время это король Карл III. Он же признается и верховным главнокомандующим вооруженными силами страны.