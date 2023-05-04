Министр юстиции Ямайки потребовала от Великобритании извинений и репараций за годы работорговли и колониализма

Интересно, почему бы не принести полные извинения? Это потому, что вам, возможно, придется отдать богатства монархии, взятые у народа? Взятые из мест, которые были колонизированы? Где люди были порабощены?

Великобритания в обозримом будущем может столкнуться с большими проблемами во взаимоотношениях со своими бывшими колониями. Одна из «первых ласточек» - позиция властей Ямайки.Британской короне стоило бы принести полные извинения народу Ямайки, а также выплатить соответствующие репарации за столетия работорговли и колониального господства. С таким заявлением выступилаЯмайка собирается потребовать от Британии репарации за годы работорговли, а также извинений за колониальное время. министр юстиции (министр по правовым вопросам) Ямайки Марлен Малаху Форте. Об этом сообщает Sky News.- обратилась к британскому руководству Марлен Форте.В 2024 году Ямайка рассчитывает стать республикой, отказавшись признавать короля Великобритании Карла lll главой государства. С этой целью в стране запланирован референдум, по итогам которого может быть изменена конституция страны.Министр Марлен Форте заявила, что британский король Карл является максимально чужим для Ямайки и ее народа человеком. Как мы видим, страны «Глобального Юга» постепенно начинают демонстрировать все меньше покорности по отношению к бывшим метрополиям. Напомним, что колонией британской короны Ямайка стала в 1670 году официально, но была захвачена англичанами у испанцев еще раньше - в 1655 году.Ямайка стала независимым государством 6 августа 1962 года. Однако формально главой государства до сих пор считается британский монарх, в настоящее время это король Карл III. Он же признается и верховным главнокомандующим вооруженными силами страны.