Продолжается штурм отрядами российской ЧВК "Вагнер" западных районов Артемовска (Бахмута). Наступление "оркестрантов" поддерживается огнем тяжелых огнеметных систем "Солнцепек".
Артемовск остается ключевым направлением боестолкновений на донецком направлении фронта. В настоящее время бои продолжаются в западных районах города.
Наступление российских сил поддерживается авиацией, тяжелыми огнеметными системами и артиллерией. Однако, по словам куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, артиллерия "музыкантов" испытывает недостаток боеприпасов, имеющихся снарядов хватит на несколько дней боев такой интенсивности.
Остающиеся в Артемовске боевики киевского режима, оказавшиеся в оперативном окружении, несут тяжелые потери в районе Артемовска. Потери ВСУ только убитыми нередко достигают 700 человек в сутки.
На юго-западном направлении от Артемовска Вооружённые силы России при поддержке артиллерии атаковали в направлении населенного пункта Предтечино, в то время как бойцы ЧВК "Вагнер" продвинулись на подступах к Ивановскому, расположенному в юго-западном направлении от Артемовска. В районе Богдановки продолжаются ожесточённые встречные боестолкновения.
Российская армия нанесла артиллерийские и авиаудары по скоплениям живой силы и военной техники противника в населенных пунктах Константиновка, Часов Яр, Хромово, Григоровка, Новомарково, Орехово-Васильевка и Васюковка.