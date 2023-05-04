Военное обозрение
Войти Регистрация

Работа ТОС «Солнцепек» в западной части Артемовска попала в кадр

8
Работа ТОС «Солнцепек» в западной части Артемовска попала в кадр

Продолжается штурм отрядами российской ЧВК "Вагнер" западных районов Артемовска (Бахмута). Наступление "оркестрантов" поддерживается огнем тяжелых огнеметных систем "Солнцепек".


Артемовск остается ключевым направлением боестолкновений на донецком направлении фронта. В настоящее время бои продолжаются в западных районах города.






Наступление российских сил поддерживается авиацией, тяжелыми огнеметными системами и артиллерией. Однако, по словам куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, артиллерия "музыкантов" испытывает недостаток боеприпасов, имеющихся снарядов хватит на несколько дней боев такой интенсивности.

Остающиеся в Артемовске боевики киевского режима, оказавшиеся в оперативном окружении, несут тяжелые потери в районе Артемовска. Потери ВСУ только убитыми нередко достигают 700 человек в сутки.

На юго-западном направлении от Артемовска Вооружённые силы России при поддержке артиллерии атаковали в направлении населенного пункта Предтечино, в то время как бойцы ЧВК "Вагнер" продвинулись на подступах к Ивановскому, расположенному в юго-западном направлении от Артемовска. В районе Богдановки продолжаются ожесточённые встречные боестолкновения.

Российская армия нанесла артиллерийские и авиаудары по скоплениям живой силы и военной техники противника в населенных пунктах Константиновка, Часов Яр, Хромово, Григоровка, Новомарково, Орехово-Васильевка и Васюковка.
Использованы фотографии:
Минобороны России
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Романенко
    Романенко Сегодня, 16:25
    -1
    Так держать ребята! В грунт всю эту фашистскую нечисть!
    1. astepanov
      astepanov Сегодня, 16:42
      -1
      А между тем, Дмитрий Рогозин публично по-существу призвал к применению на Украине тактического ядерного оружия. Он обосновывает необходимость удара тем, что-де ВСУ обладают превосходством в вооружении. Видео с выступлением Главного По Батутам здесь: https://rusvesna.su/news/1683190195
      Дмитрия Олегыча, доктора всех наук, спеца по всем вопросам - от осеменения коров и до росписи ракет под гжель - не интересует, что при высокой плотности населения Украины колоссальные потери после удара среди мирняка неизбежны, что радиоактивное облако понесёт куда угодно - в том числе и в сторону России, а уж Донбассу достанется по-полной, что от нас отвернутся те, кто хоть как-то поддерживает, в том числе Китай, и что риск ядерной войны вырастет многократно.. Наконец, Рогозин совсем недавно бы вхож в высшие политические сферы, и его мнение будет в западной пропаганде выдаваться за точку зрения руководства - а это сделает еще более вероятной провокацию с применением ядерного удара НАТО под видом удара ВКС. И это всё мерзавец плел с автоматом в руках, занимаясь самопиаром. Когда, наконец, болтуна остановят?
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 17:22
        +4
        Мирняка говорите... А вы не задумывались сколько мирняка ( в том числе детей) убили ВСУ на Донбассе и Луганске начиная с 14-го года? Наверное вы скажите, что мы не такие как они... Ладно, мы будем не такими, а они будут продолжать убивать и я посмотрю на вас когда убьют вашего ребенка. Ваше мнение не изменится? Нет? Если не изменится, то вы тряпка, а не мужик и детей вам иметь в принципе нельзя. Но я думаю, что изменится и вы одобрите не то что тактическое, но стратегическое оружие и плевать вам будет на ветер и радиоактивное облако.
      2. Теледроид
        Теледроид Сегодня, 18:04
        -2
        Мда, Рогозин явно и-д-и-о-т. ЯО надо применять не по скоплениям врага, потому что он не очень-то и скапливается в этой войне, это всё равно что стрелять из пушки по стае мелких птиц в полёте. ЯО надо применять по западенским городам, вблизи границы с Европой, и тогда когда туда будет дуть достаточно сильный ветер. Естественно, вначале нужно жителей этих городов, и в первую очередь Львова, предупредить минимум за 3 дня - чтобы успели эвакуироваться. И предупредить Европу о том что применение ЯО неизбежно если не будут прекращены поставки вооружений и финансовая поддержка украины. Вот это (т.е. угроза радиоактивного заражения ЕВРОПЫ) реально подействовало бы. А применение ЯО где-нибудь около Донбасса или Крыма - это действительно глупость полнейшая.
  2. egor1712
    egor1712 Сегодня, 16:31
    +3
    Очень красиво выглядит. Выжигает всех "гадов", которые запрятались по щелям и подвалам.
  3. Vyacheslav P
    Vyacheslav P Сегодня, 16:31
    +4
    Подогреваем, чтобы не мёрзли. ЖКХ "ВАГНЕР"
  4. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 16:38
    +1
    Так и должно быть good , в ближайшие дни этим нацистам должен быть положен конец. не давайте украинцам спать, ни сна, ни борьбы.
  5. Груз
    Груз Сегодня, 17:26
    -1
    Больше планирующих авиабом применяйте, бандеровцы их жутко боятся ..Пора уже начинать воевать по настоящему ...Народ нервничает уже и все эти начерченные линии не помогают противник все наглеет и наглеет