Военное обозрение
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Франция намерена увеличить объемы поставок военной техники для украинской армии

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Франция намерена увеличить объемы поставок военной техники для украинской армии

Париж формирует очередной пакет помощи Киеву. В нем Франция намерена увеличить объемы поставок военной техники для украинской армии.

Об этом в эфире радиостанции France Inter заявила французский министр иностранных дел Катрин Колонна.

Мы сконцентрировали наши усилия на том, что необходимо в первую очередь: гаубицах Caesar, эффективностью которых восхищаются украинцы

- сообщила чиновница.

Она также напомнила, что Париж поставляет на Украину системы противовоздушной обороны, бронетехнику, боеприпасы и многое другое. Французские партнеры, по словам госпожи министра, при формировании пакета помощи стараются ориентироваться на потребности украинских военных.

Колонна считает, что Франция должна помочь Киеву в борьбе против российской армии. Сейчас она помогает ей обороняться, а затем намерена способствовать переходу ВСУ к контрнаступлению. По мнению чиновницы это является задачей первостепенной важности буксируемых гаубиц TRF-1 и два комплекса ПВО Crolate. Помимо этого, Париж отправил на Украину 18 самоходных гаубиц Caesar, 60 БТР, а также противотанковые комплексы «Милан», ПЗРК «Мистраль» и другое вооружение.

Незадолго до этого во французском внешнеполитическом ведомстве заявляли о намерении передать ВСУ еще 12 установок Caesar. Также представители Франции и Италии договорились о совместных поставках до конца месяца средств противовоздушной обороны Samp/T-Mamba.
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4 комментария
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  1. Ингибитор_Коррозии
    Ингибитор_Коррозии Сегодня, 15:47
    -1
    Сфилитические курлыканы опять нездоровую суету устроили.
    В итоге борьба за "свободу Украины" незаметно перекинется и на Францию тоже, в довесок к тому, что уже есть. А мы - поможем конечно же ! ... Обязательно поможем !
    Профинансируем все заинтересованные стороны, а что не купят - за так отдадим bully
  2. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 15:49
    -1
    Французы настоящие "ПИ" , что взять с умалишенных, крови мало, аукнится хранции Русская солдатская кровь, ой ещё как аукнется! am
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:57
    0
    Цезари вроде месяца три только были на фронте, а потом всем скопом уехали на ремонт и их почти не видно с полгода уже
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:00
    0
    С удовольствием смотрю репортажи с потасовками оттуда, болею за граждан, как за сборную СССР по хоккею. С наилучшими пожеланиями из России снести петушиное правительство во главе с макароном.