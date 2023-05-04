Мы сконцентрировали наши усилия на том, что необходимо в первую очередь: гаубицах Caesar, эффективностью которых восхищаются украинцы

Париж формирует очередной пакет помощи Киеву. В нем Франция намерена увеличить объемы поставок военной техники для украинской армии.Об этом в эфире радиостанции France Inter заявила французский министр иностранных дел Катрин Колонна.- сообщила чиновница.Она также напомнила, что Париж поставляет на Украину системы противовоздушной обороны, бронетехнику, боеприпасы и многое другое. Французские партнеры, по словам госпожи министра, при формировании пакета помощи стараются ориентироваться на потребности украинских военных.Колонна считает, что Франция должна помочь Киеву в борьбе против российской армии. Сейчас она помогает ей обороняться, а затем намерена способствовать переходу ВСУ к контрнаступлению. По мнению чиновницы это является задачей первостепенной важности буксируемых гаубиц TRF-1 и два комплекса ПВО Crolate. Помимо этого, Париж отправил на Украину 18 самоходных гаубиц Caesar, 60 БТР, а также противотанковые комплексы «Милан», ПЗРК «Мистраль» и другое вооружение.Незадолго до этого во французском внешнеполитическом ведомстве заявляли о намерении передать ВСУ еще 12 установок Caesar. Также представители Франции и Италии договорились о совместных поставках до конца месяца средств противовоздушной обороны Samp/T-Mamba.