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В Нацгвардии Украины заявили о готовности шести штурмовых бригад «Гвардии наступления»

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В Нацгвардии Украины заявили о готовности шести штурмовых бригад «Гвардии наступления»

Шесть из восьми бригад так называемой "гвардии наступления" полностью готовы к выполнению задач в составе сил обороны. Об этом заявил замдиректора Департамента планирования применения ГУ Нацгвардии Украины Николай Уршалович.


Глава МВД Украины Игорь Клименко поторопился, объявив о завершении формирования восьми бригад "гвардии наступления", на сегодняшний день готовы всего шесть. По словам представителя Нацгвардии, эти шесть бригад полностью укомплектованы, вооружены и готовы к выполнению задач командования группировки ВСУ, к которой они будут приписаны.

Еще одна бригада, седьмая по счету, начала формироваться только в апреле, о восьмой он вообще ничего не упомянул.

Между тем, пару дней назад Клименко подчеркнул, что все восемь бригад уже сформированы и проходят последне слаживание, после которого будут довооружены и отправлены на фронт, где войдут в состав сил контрнаступления. Подчиняться они будут командованию группировки, задачи - проведение наступательных и штурмовых действий вместе с армейскими подразделениями.

При этом утверждалось, что уже начато формирование дополнительных бригад, так как желающих "воевать с агрессором" так много, что предыдущие восемь не смогли вместить всех желающих.

Каждый офицер, сержант и солдат "гвардии наступления" мотивирован и понимает, что от него лично, от каждого подразделения, каждой бригады будет зависеть успех освобождения нашей земли от агрессора

- заявили в Нацгвардии.
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4 комментария
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  1. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 15:54
    +1
    А что наш СК, допускает такие действия? Заочно бы арестовали.
    Хотя, там не террористы. Ну, хоть бы укор какой.
  2. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 16:00
    -1
    Так ведь их разбомбили?). Или опять мультик? Впрочем, скоро увидим...
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 16:00
    0
    Такое впечатление, что никак Киев не хочет в наступ.
    Им и так хорошо-то мы тут сидим, а денежки идут.
    Поди плохо, а тут ещё неизвестно во что выльется.
    Вот и тянут кота за хвост, хотя хозяин уже устал толкать.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:03
    0
    А это не их в тылу прорежают? Хотя ночью кто их разбирать будет, только по утру по тушкам сортируют....