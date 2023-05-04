В Нацгвардии Украины заявили о готовности шести штурмовых бригад «Гвардии наступления»

Каждый офицер, сержант и солдат "гвардии наступления" мотивирован и понимает, что от него лично, от каждого подразделения, каждой бригады будет зависеть успех освобождения нашей земли от агрессора

Шесть из восьми бригад так называемой "гвардии наступления" полностью готовы к выполнению задач в составе сил обороны. Об этом заявил замдиректора Департамента планирования применения ГУ Нацгвардии Украины Николай Уршалович.Глава МВД Украины Игорь Клименко поторопился, объявив о завершении формирования восьми бригад "гвардии наступления", на сегодняшний день готовы всего шесть. По словам представителя Нацгвардии, эти шесть бригад полностью укомплектованы, вооружены и готовы к выполнению задач командования группировки ВСУ, к которой они будут приписаны.Еще одна бригада, седьмая по счету, начала формироваться только в апреле, о восьмой он вообще ничего не упомянул.Между тем, пару дней назад Клименко подчеркнул, что все восемь бригад уже сформированы и проходят последне слаживание, после которого будут довооружены и отправлены на фронт, где войдут в состав сил контрнаступления. Подчиняться они будут командованию группировки, задачи - проведение наступательных и штурмовых действий вместе с армейскими подразделениями.При этом утверждалось, что уже начато формирование дополнительных бригад, так как желающих "воевать с агрессором" так много, что предыдущие восемь не смогли вместить всех желающих.- заявили в Нацгвардии.