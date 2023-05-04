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Советник Белого дома: Вашингтон не позволяет Киеву наносить удары за пределами собственных государственных границ

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Советник Белого дома: Вашингтон не позволяет Киеву наносить удары за пределами собственных государственных границ

Тема со вчерашней атакой двух дронов на Кремль продолжает набирать обороты.


В России данное происшествие квалифицировали, как теракт и покушение на лидера страны. В то же время на Украине заявляют, что не причастны к инциденту и «списывают» это на «внутренние разборки» в РФ.

В свою очередь, часть западного политического сообщества придерживается украинской версии, другие же и вовсе решили откреститься от произошедшего. Так, например, координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби подчеркнул, что американские власти не давали Киеву разрешения на нанесение ударов за пределами своих границ, включая территорию России, о чем пишет агентство Reuters.

При этом американский чиновник уточнил, что Вашингтон не выступает против нанесения ударов ВСУ по новым российским территориям для их «освобождения». Напомним, что на Западе продолжают настаивать на восстановлении Украины в границах 1991 года.

Собственно говоря, данное заявление Джона Кирби вполне соответствует многим другим, сделанным американскими властями ранее – сплошная ложь и двойные стандарты.

Между тем, в данном случае в высказывании чиновника обращает на себя внимание слово «разрешает». Ведь в Вашингтоне неоднократно заявляли, что США не являются участником конфликта. Теперь же выясняется, что наносить удары по тем или иным целям Киеву «разрешает» или «не разрешает» американская администрация.

При этом стоит отметить, что ВСУ практически ежедневно наносят артиллерийские удары по Брянской, Курской и Белгородской областям.
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25 комментариев
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:45
    +5
    А американские противорадиолокационные ракеты в Брянск прилетали - это сами себя обстреляли?
    1. krot
      krot Сегодня, 16:53
      +5
      Ага, и Северные потоки не США взорвали.. И Югославию не они разбомбили и развязывают войны по всему миру не англосаксы..
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 17:05
        +4
        И Югославию не они разбомбили
        Хиросиму с Нагасаки испарили тоже не они.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 18:07
          0
          Цитата: Trapp1st
          И Югославию не они разбомбили
          Хиросиму с Нагасаки испарили тоже не они.

          Да легче посчитать тех, кого США после 1945 года "не испарили".
    2. Венд
      Венд Сегодня, 17:57
      0
      Ага не позволяют, а дрг убившее мирных жителей, а обстрел Белгорода, а Крымский мост и тд. Судя по всему США сами испугались своих решений. Если бы США не были бы в курсе, то они не вывезли бы Зеленского на своём самолёте в Финляндию. А наши думаю решили подыграть, пропустили БПЛА, уничтожили и развязали себе руки.
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:46
    +4
    За атакой Украины на Кремль стоят США, заявил Песков

    https://ria.ru/20230504/ataka-1869623523.html
    как отвечать будет ?? не отвечать это означает унижение РФ и неспособность РФ и удар по престижу страны !! партнеры наши смотрят как РФ ответит ! ну либо я не прав !
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 17:25
      +3
      Цитата: opuonmed
      как отвечать будет ?? не отвечать это означает унижение РФ и неспособность РФ и удар по престижу страны !! партнеры наши смотрят как РФ ответит ! ну либо я не прав !

      Почему не прав? Прав. Сейчас всё равно эта фигня бородатая Зелепука за границей отсиживается. Ответ будет. Главное не суетиться.
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 16:47
    +3
    Хм, США не даёт разрешения? Эт чего, получается они сторона и участник конфликта чтоле?
    1. ALCA056000
      ALCA056000 Сегодня, 17:09
      +3
      Само собой сторона конфликта. Воюют, конечно, холопы (ну и наёмники), хозяин рулит. Истинная "нэзалежность и гидность", за укропитеки то и скакали.
  4. solar
    solar Сегодня, 16:47
    +1
    пока нет никакой информации что за дроны были. Судя по точности, это не дроны со спутниковой навигацией, а дроны с наведением по видеоканалу, что говорит о том, что оператор был от места удара относительно недалеко.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 16:55
      +1
      Наверное на Площади Донецкой народной республики дом № 1,в одном из посольств.....
  5. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 16:49
    +1
    лживый сундук. глазки в кучку собрал и кукарекает. тошка дебилинкин наступлением урконациков стал командовать, это чучело оправдывает все подряд.
    скоро добредядтся до того, что ЧВК "Вагнер" на территории "сюзеренного" государства ур коины воюют с ВС РФ!
  6. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 17:00
    +4
    Чушь, конечно... Но если "наши" "мудрецы" приучили всех, что верят во все "сделки", "соглашения", то Россию и дальше будут иметь за душевнобольное существо.
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 17:04
    0
    Мы очень "верим".Бреши дальше.
  8. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко Сегодня, 17:09
    +5
    Ну что же маски и так криво сидящие спадают окончательно. Никто впрочем в РФ наверное и не сомневается откуда уши торчат. Ещё бы на самих верхах были бы конкретнее в определениях. А то партнёры, недружественные страны и всё в таком духе. Враги они и точка. Конечно не стоит сразу ядерной дубиной махать, но проводить в отношении США политику направленную на дестабилизацию страны и нанесения ущерба их экономики стоит. Мало ли что ли у них отмороженных и недовольных? Негры, латиносы, мексиканцы. Почему они ещё не майданят? Также побольше вбросов про их политиков, хакерские атаки, информационные вбросы про зверства американской военщины(пусть даже и сфабрикованные). И прочее, прочее. Все считаю средства хороши. Не до благородства сейчас.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 17:31
      +1
      Сразу видно, у кого в Америке нет ни детей, ни недвижимости...
  9. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 17:20
    0
    Это просто уловка, как это часто бывает! Не забывайте об Ираке, Ливии, Сирии и других странах.
    Но заявление интересное, Так что США все-таки отдает приказы для маленького Силинского.
  10. Груз
    Груз Сегодня, 17:20
    0
    Врет как Троцкий не моргнув глазом ..Это все 100 % американская разработка Россию не запугать!
  11. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:21
    0
    Советник Белого дома: Вашингтон не позволяет Киеву наносить удары за пределами собственных государственных границ

    Тебе уже давно никто не верит, чучело! Равно как и твоей криминальной власти, равно как и твоей лживой фашистской стране.
  12. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 17:31
    0
    США давно несут пургу,к тому же не забываем о Польше и Великобритании,которые у США выполняют именно ту самую грязную работу.И всем этим заявлением может верить только наивный или кому это выгодно.
  13. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 17:32
    0
    во брешет, аки дышит. рожа профессионального лжеца
  14. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 18:05
    0
    Поздно,советник,поздно....уже досоветовались и теперь ждите ответ,а он будет !
  15. Тихонов_Александр
    Тихонов_Александр Сегодня, 18:11
    -1
    На нескольких каналах зомбоящика - треск по поводу атаки на Кремль. Очень похоже, что наша власть готовит краску для прочерчивания очередных красных линий. Гарант, конечно, всё нам объяснит. Но, почему-то, хочется услышать недавно прорезавшегося "ультрапатриота", кандидата на место гаранта, Медведева. Жду от него очередного "перла", но подозреваю, что он может посоветовать лишь держаться...
  16. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 18:17
    0
    Типа собака сорвалась с поводка )))))
  17. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 18:23
    0
    Промолчали значит разрешили. Нацелить ядерные боеголовки на американские города и базы как было в советское время и объявить это чтобы знали! А ещё лучше пару беспилотников к Вашингтону послать,чтобы своих пёсиков в наморднике держали и гадить больше не позволяли!