Тема со вчерашней атакой двух дронов на Кремль продолжает набирать обороты.
В России данное происшествие квалифицировали, как теракт и покушение на лидера страны. В то же время на Украине заявляют, что не причастны к инциденту и «списывают» это на «внутренние разборки» в РФ.
В свою очередь, часть западного политического сообщества придерживается украинской версии, другие же и вовсе решили откреститься от произошедшего. Так, например, координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби подчеркнул, что американские власти не давали Киеву разрешения на нанесение ударов за пределами своих границ, включая территорию России, о чем пишет агентство Reuters.
При этом американский чиновник уточнил, что Вашингтон не выступает против нанесения ударов ВСУ по новым российским территориям для их «освобождения». Напомним, что на Западе продолжают настаивать на восстановлении Украины в границах 1991 года.
Собственно говоря, данное заявление Джона Кирби вполне соответствует многим другим, сделанным американскими властями ранее – сплошная ложь и двойные стандарты.
Между тем, в данном случае в высказывании чиновника обращает на себя внимание слово «разрешает». Ведь в Вашингтоне неоднократно заявляли, что США не являются участником конфликта. Теперь же выясняется, что наносить удары по тем или иным целям Киеву «разрешает» или «не разрешает» американская администрация.
При этом стоит отметить, что ВСУ практически ежедневно наносят артиллерийские удары по Брянской, Курской и Белгородской областям.