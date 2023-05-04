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Прокуратура ДНР направила в суд дело в отношении боевиков ВСУ, застреливших мирных жителей в Мариуполе

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Прокуратура ДНР направила в суд дело в отношении боевиков ВСУ, застреливших мирных жителей в Мариуполе

Украинские националисты, совершившие преступления против мирного населения, в любом случае понесут заслуженное наказание. Для некоторых из них оно совершается довольно быстро на поле боя. Другие, пройдя положенную юридическую процедуру расследования, доживают до суда, который и выносит им должный приговор в соответствии с российским законодательством.


Сегодня Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в Верховный суд ДНР уголовное дело в отношении еще четверых военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины для рассмотрения по существу. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

На скамье подсудимых окажутся командир топогеодезического отделения батареи управления и артиллерийской разведки Сергей Балицкий, начальник радиолокационного взвода Владимир Кучеренко, начальник взвода звукометрической разведки Дмитрий Латышев, звукометрист-радиотелефонист взвода Евгений Якубенко.

Этим националистам и нелюдям, которых назвать военнослужащими можно только по формальному признаку принадлежности к ВСУ, инкриминируется убийство двенадцати мирных жителей Мариуполя. По версии следствия, в период с 6 по 15 марта 2022 года обвиняемые на территории «Мариупольского металлургического комбината им. Ильича» в г. Мариуполь, исполняя приказы должностных лиц украинских воинских формирований, выстрелили из огнестрельного оружия в 14 мирных жителей.

В результате расстрела, двенадцать человек скончались от полученных ранений на месте. Двоим оставшимся удалось укрыться и они выжили. Скорее всего, эти двое спасшихся из рук нацистов, и стали главными свидетелями совершенных укронацистами преступлений.

Прокуратура ДНР предъявила этой четверке обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, а именно: по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны), пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти).

Что примечательно, все обвиняемые не являются членами националистических формирований, более того, занимали войсковые должности, не связанные с прямым участием в полевых боевых действиях и спецоперациях. Это в очередной раз показывает, что человеконенавистническая, а по сути, фашистская идеология, много лет культивируемая киевскими властями, очень глубоко укоренилась в сознании так называемых «обычных украинцев».

Получается, что денацификация, которая является одной из основных целей СВО, должна затронуть большую часть граждан подконтрольной Киеву Украины, в том числе на самом глубоком идеологическом уровне. Очень уж легко так называемые военнослужащие ВСУ превращаются «по приказу» в жестоких убийц. А ведь тогда, весной прошлого года, убивая мирных жителей «украинского» Мариуполя, эти четверо наверняка были уверены, что останутся безнаказанными.
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Использованы фотографии:
https://pxhere.com/ru/photo/1330304
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9 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:26
    +2
    А ведь тогда, весной прошлого года, убивая мирных жителей «украинского» Мариуполя, эти четверо наверняка были уверены, что останутся безнаказанными.

    Вот и хочу спросить ещё раз - есть сочувствующие, желающие сохранения жизней этим мерзавцам?
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 16:32
      +6
      Вот и хочу спросить ещё раз - есть сочувствующие, желающие сохранения жизней этим мерзавцам?

      В госдуме сидят, да и в кремле походу.
      1. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 17:55
        0
        Мне минусов тонну сочувствующие им вчера накидали за призыв массовой денацификации.
    2. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 17:38
      0
      Если судить по комментариям на этом сайте, здесь много желающих сохранить жизни украинцам. Я иногда делаю довольно радикальные заявления с предложением уничтожить Украину, а затем анализирую отношение к этому. Так вот на данный момент примерно 25% поддерживают уничтожение (я тоже поддерживаю), а 75% категорически против. И кстати, это неплохая статистика - примерно 8 месяцев назад было 15 и 85 соответственно. Так что прогресс в этом вопросе идет, но на данный момент "эти мерзавцы" избежали бы наказания.
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 16:44
    +3
    Вспоминаются мне какие-то иностранные наёмники, приговорённые к смертной казни... Вот только дату казни никак не могу вспомнить.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 17:39
      0
      Тех с.....й обменяли на наших военнопленных ,ни одна погань не сравнима с жизнями наших бойцов.
  3. Таймень
    Таймень Сегодня, 17:38
    0
    А все начальство Азова помиловали и обменяли на кума Великого Светила.Да ещё айфоны представитель богоявленной национальности вручал и на отдых отвозил.Опять более равные среди просто равных.
  4. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 17:52
    0
    Как раз по принадлежности к всу уже надо называть нелюдями а не военными.
  5. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 18:03
    0
    Я понимаю , что каждый случай жерт среди мирного населения необходимо документировать. Для этого прекрасно подойдёт межведоственная комиссия на базе военной прокуратуры и ФСБ. У них есть все инструменты для выявления конкретных лиц , кто отдает приказы и нажимает на спуск. Но к чему эта показуха , когда после очередного обстрела поселка в трёх километрах от границы , слетается всё областное СК и местная прокуратура в полном составе для возбуждения дела и выявлению виновных? Мне кажется
    что у прокуратуры , СК и судей не так много лишнего времени , для бесполезного оформления дел, проведения судебных процедур и вынесения решения. А после вынесения решения суда , кто будет контролировать его выполнения , может судебные приставы на/в Украину за преступниками поедут?