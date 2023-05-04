Прокуратура ДНР направила в суд дело в отношении боевиков ВСУ, застреливших мирных жителей в Мариуполе

Украинские националисты, совершившие преступления против мирного населения, в любом случае понесут заслуженное наказание. Для некоторых из них оно совершается довольно быстро на поле боя. Другие, пройдя положенную юридическую процедуру расследования, доживают до суда, который и выносит им должный приговор в соответствии с российским законодательством.
Сегодня Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в Верховный суд ДНР уголовное дело в отношении еще четверых военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины для рассмотрения по существу. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
На скамье подсудимых окажутся командир топогеодезического отделения батареи управления и артиллерийской разведки Сергей Балицкий, начальник радиолокационного взвода Владимир Кучеренко, начальник взвода звукометрической разведки Дмитрий Латышев, звукометрист-радиотелефонист взвода Евгений Якубенко.
Этим националистам и нелюдям, которых назвать военнослужащими можно только по формальному признаку принадлежности к ВСУ, инкриминируется убийство двенадцати мирных жителей Мариуполя. По версии следствия, в период с 6 по 15 марта 2022 года обвиняемые на территории «Мариупольского металлургического комбината им. Ильича» в г. Мариуполь, исполняя приказы должностных лиц украинских воинских формирований, выстрелили из огнестрельного оружия в 14 мирных жителей.
В результате расстрела, двенадцать человек скончались от полученных ранений на месте. Двоим оставшимся удалось укрыться и они выжили. Скорее всего, эти двое спасшихся из рук нацистов, и стали главными свидетелями совершенных укронацистами преступлений.
Прокуратура ДНР предъявила этой четверке обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, а именно: по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны), пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти).
Что примечательно, все обвиняемые не являются членами националистических формирований, более того, занимали войсковые должности, не связанные с прямым участием в полевых боевых действиях и спецоперациях. Это в очередной раз показывает, что человеконенавистническая, а по сути, фашистская идеология, много лет культивируемая киевскими властями, очень глубоко укоренилась в сознании так называемых «обычных украинцев».
Получается, что денацификация, которая является одной из основных целей СВО, должна затронуть большую часть граждан подконтрольной Киеву Украины, в том числе на самом глубоком идеологическом уровне. Очень уж легко так называемые военнослужащие ВСУ превращаются «по приказу» в жестоких убийц. А ведь тогда, весной прошлого года, убивая мирных жителей «украинского» Мариуполя, эти четверо наверняка были уверены, что останутся безнаказанными.