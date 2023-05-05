Авиабомбы GBU-57A/B MOP: новые фото и новые подробности

Военнослужащие изучают макет бомбы GBU-57A/B, март 2023 г.
С начала прошлого десятилетия на вооружении ВВС США состоит авиабомба GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator, предназначенная для поражения подземных защищенных сооружений. В силу разных причин это оружие не получает должного внимания и нечасто появляется в открытых материалах. Однако теперь Пентагон решил напомнить о наличии сверхмощных бомб и в течение последнего месяца дважды показывал их.
Свежие материалы
2 апреля 131-е бомбардировочное авиакрыло ВВС Национальной гвардии шт. Миссури, несущее службу на авиабазе Уайтмен, опубликовало в соцсетях любопытный фотоснимок. На фото, сделанном несколькими днями ранее, двое военнослужащих изучают макет авиабомбы GBU-57A/B, помещенный в учебном центре авиабазы.
Макет повторяет конструкцию реальной бомбы. Фактически единственным отличием является отсутствие боезаряда и рабочего взрывателя. Использована штатная окраска защитного цвета. При этом на головной части нанесено синее кольцо, указывающее на учебную роль изделия. Кроме того, имеется крупная надпись, запрещающая полеты с такой бомбой.
Учебное изделие MOP размещено на штатной транспортировочной тележке и выставляется в конфигурации для загрузки на носитель. Решетчатые рули сложены и зафиксированы, а бомба закреплена на ложементах.
Бомба MOP, предназначенная для 509-й эскадрильи
Ровно через месяц, 2 мая, на страницах авиабазы Уайтмен в соцсетях появились новые фотографии бомбы GBU-57A/B и любопытная новость. Сообщается, что в распоряжение 509-й эскадрильи боеприпасов недавно поступили две сверхмощные бомбы. Теперь специалисты подразделения изучат эти изделия и определят их эффективность. Возможно, речь идет о полигонных испытаниях с использованием самолета-носителя.
К короткой заметке пресс-служба базы приложила несколько фотографий. На них показана перевозка бомбы MOP на полуприцепе с использованием специального удерживающего устройства. Транспортировка изделия осуществлялась в соответствующей конфигурации. С него сняли крылья и хвостовой отсек с приборами управления. Задний торец корпуса закрыли пленкой.
Следует отметить, что 509-й эскадрилье передали настоящую авиабомбу, способную решать боевые задачи. Об этом свидетельствует маркировка в виде кольца из желтых ромбов вокруг головной части. Кроме того, качество одной из фотографий позволяет рассмотреть надписи на борту корпуса, указывающие на его заполнение – состав и массу взрывчатых веществ.
Разрушитель бункеров
Предпосылки к появлению бомбы GBU-57A/B появились в начале века. Так, во время вторжения в Ирак в 2003 г. боевая авиация США неоднократно получала задания атаковать подземные объекты противника, в т.ч. защищенные. Практика показала, что имеющаяся номенклатура специализированных бетонобойных бомб не позволяет поражать все подобные цели. В связи с этим Пентагон запустил разработку новой бомбы с повышенными характеристиками, способную поражать объекты на большей глубине и с более высоким уровнем защиты.
Новый проект получил обозначение Massive Ordnance Penetrator. Координатором работ была назначена Исследовательская лаборатория ВВС (AFRL), а разработку бомбы поручили компании Boeing. Также на разных стадиях к проекту привлекались другие государственные и коммерческие организации.
Разработка проекта заняла около четырех лет. В 2007 г. AFRL и Boeing начали подготовку к всесторонним испытаниям. На этом этапе изготовили прототипы бомб и боезарядов, а также переоборудовали несколько самолетов ВВС в опытные носители. В том же году начались работы по интеграции бомбы MOP в комплекс вооружений стелс-бомбардировщика B-2A.
Первый экспериментальный подрыв боевой части для MOP состоялся в марте 2007 г. Летные испытания готовой бомбы провели только в 2009 г. По известным данным, программа испытаний предусматривала только несколько подобных мероприятий, однако на их проведение и на дальнейшее совершенствование конструкции в итоге ушло несколько лет.
По итогам испытаний, бомба MOP была принята на вооружение под обозначением GBU-57A/B. В апреле 2011 г. появился первый контракт на производство небольшого количества такого оружия. По известным данным, к настоящему времени изготовлено не менее 20 авиабомб. Применять их могут только бомбардировщики B-2A. Проводились работы по интеграции MOP в комплекс вооружений B-52H, но об их успехах не сообщалось.
Изделия GBU-57A/B состоят на вооружении ВВС США более десяти лет, но за это время ни разу не использовались в реальных операциях. Впрочем, и учебные сбросы проводятся крайне редко – из-за высокой стоимости изделия и сложности подготовки такого мероприятия.
Технические особенности
Изделие GBU-57A/B представляет собой тяжелую управляемую авиационную бомбу, предназначенную для поражения защищенных и/или заглубленных объектов противника. От других образцов такого назначения она отличается повышенными характеристиками, полученными за счет увеличения размеров и массы, а также применения новых технических решений.
Бомба выполнена в цилиндрическом корпусе с оживальной головной частью. Корпус имеет толстые стенки, обеспечивающие высокую прочность и возможность пробития толщи грунта или бетона. В центральной части корпуса смонтированы Х-образные крылья малого удлинения. В хвосте находятся решетчатые рули для наведения на цель.
Хвостовой отсек вмещает систему управления и наведения на основе спутниковой навигации. Обеспечивается точность попадания до нескольких метров, характерная для такого способа наведения.
Общая длина бомбы достигает 6,2 м при диаметре 800 мм. Масса заявлена на уровне 14 т, что резко ограничивает круг возможных носителей. Согласно ранее опубликованной информации, внутри корпуса помещено 2400 кг взрывчатого вещества. Подрыв осуществляется донным взрывателем с режимом задержки. Большая масса и улучшенная аэродинамика позволяют бомбе разгоняться до высокой скорости и пробивать не менее 60 м грунта.
Новые фотографии с авиабазы Уайтмен уточняют ранее известную информацию об изделии GBU-57A/B. Так, согласно маркировке на реальном изделии, его масса составляет 27 125 фунтов или 12 315 кг. Боевое оснащение включает 750 фунтов (340,5 кг) взрывчатого вещества PBXN-114 (смесь октогена с алюминиевой пудрой и пластификатором) и 4590 фунтов (2083 кг) вещества AFX-757 на схожей основе.
По известным данным, смеси AFX-757 и PBXN-114 мощнее тротила, но при этом стабильны при изготовлении и хранении, а также не отличаются высокой стоимостью. Вследствие этого заряд общей массой ок. 2420 кг показывает более высокие характеристики, чем наполнение в виде тротила той же массы. В сочетании с прочным корпусом, на который приходится ок. 80% общей массы изделия, такой заряд дает бомбе GBU-57A/B особые боевые характеристики.
Демонстрация возможностей
Из перспективной авиабомбы GBU-57A/B MOP в свое время не делали тайны. Ее открыто показывали и рекламировали, а также раскрывали характеристики, задачи и возможности. Впрочем, даже при таком подходе уникальные «разрушители бункеров» появлялись в открытых материалах не слишком часто.
Теперь же Пентагон и ВВС нарушили эту своего рода «традицию». Всего за месяц изделие MOP показали два раза. При этом на днях демонстрировалось реальное оружие для боевого применения, а также сообщалось, что его собираются проверять и оценивать. Вероятно, в ближайшее время 509-я эскадрилья организует новый испытательный / учебный сброс бомбы на полигоне. Вряд ли это мероприятие будет секретным – Пентагон не откажется от возможности похвастать уникальным оружием.
Последние публикации и события могут быть связаны с текущей политической ситуацией и устремлениями американского руководства. Фотографии и заметки об испытаниях можно рассматривать как своеобразный сигнал для зарубежных стран-вероятных противников США. Третьим странам пытаются показать, что их стратегические объекты и руководство не защищены от гипотетических американских атак – стелс-самолеты с особыми бомбами смогут поразить даже наиболее совершенные бункеры и укрытия.
Имеют ли смысл подобные сигналы, намеки и завуалированные угрозы – большой вопрос с предсказуемым ответом. Иностранные государства продолжат отстаивать свои интересы, а на угрозы военного характера будут отвечать соответствующим образом. И вполне вероятно, что вследствие таких мер американские сверхтяжелые бомбы потеряют свой потенциал в качестве политического и военного аргумента.