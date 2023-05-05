Управляемые авиабомбы: хорошо забытое старое

В новостных лентах все чаще появляются сообщения о применении ВС РФ управляемых или планирующих авиабомб на Украине, которые нередко также называют «умными». В частности, буквально сегодня была опубликована информация об успешном поражении оружейных складов ВСУ в Херсонской области планирующими ФАБами.
В России имеются управляемые бомбы, созданные как готовые изделия, например, УПАБ-1500Б, модульные – «Гром» или оснащенные модулем планирования и коррекции – УПАБ-500.
Есть аналогичные боеприпасы и в западных странах, в частности в США - GBU-39, SDB и др.
Однако несмотря на то, что высказывание «умная бомба» предполагает что-то суперсовременное и высокотехнологичное, корни данных боеприпасов тянутся к 40-м годам прошлого столетия. Первые управляемые бомбы были разработаны в нацистской Германии и применялись вермахтом в ходе Второй мировой войны.
Первооткрывателем в данной сфере считают инженера Макса Крамера с его авиабомбой FX-1400. Разработка изделия стартовала в 1940 году, а на вооружение оно было принято в 1943-м.
FX-1400 имела в средней части корпуса четыре крестообразных стабилизатора и хвостовое оперение коробчатой формы. Система наведения была представлена радиоприёмником команд FuG 203a «Strassburg», а для визуального наблюдения бомба оснащалась светодиодным трассером.
Сбрасывалась данная авиабомба с высоты от 4 до 8 км на удалении от цели в 5 км. При этом точность ее составляла 26 метров.
Впрочем, хотя FX-1400 и считается первой управляемой авиабомбой, примерно в то же время в Германии под руководством профессора Герберта Вагнера разрабатывался еще один аналогичный боеприпас Henschel Hs 293. При этом на вооружение он также поступил в 1943 году.
От бомбы Крамера данный образец отличался наличием реактивного ускорителя, крыльев вместо крестообразных стабилизаторов и формой хвостового оперения.
Идея Вагнера состояла в том, что реактивный ускоритель, включаясь на 10 секунд, придавал изделию дополнительную скорость до 190 км/ч. С учетом скорости носителя, бомба могла разгоняться до 360 км/ч. При этом сброс происходил на высоте до 1,5 км и на расстоянии в 8 км от цели.
Обе немецкие управляемые авиабомбы создавались для поражения крупных надводных целей.