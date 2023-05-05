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Управляемые авиабомбы: хорошо забытое старое

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Управляемые авиабомбы: хорошо забытое старое

В новостных лентах все чаще появляются сообщения о применении ВС РФ управляемых или планирующих авиабомб на Украине, которые нередко также называют «умными». В частности, буквально сегодня была опубликована информация об успешном поражении оружейных складов ВСУ в Херсонской области планирующими ФАБами.


В России имеются управляемые бомбы, созданные как готовые изделия, например, УПАБ-1500Б, модульные – «Гром» или оснащенные модулем планирования и коррекции – УПАБ-500.

Есть аналогичные боеприпасы и в западных странах, в частности в США - GBU-39, SDB и др.

Однако несмотря на то, что высказывание «умная бомба» предполагает что-то суперсовременное и высокотехнологичное, корни данных боеприпасов тянутся к 40-м годам прошлого столетия. Первые управляемые бомбы были разработаны в нацистской Германии и применялись вермахтом в ходе Второй мировой войны.

Первооткрывателем в данной сфере считают инженера Макса Крамера с его авиабомбой FX-1400. Разработка изделия стартовала в 1940 году, а на вооружение оно было принято в 1943-м.

FX-1400 имела в средней части корпуса четыре крестообразных стабилизатора и хвостовое оперение коробчатой формы. Система наведения была представлена радиоприёмником команд FuG 203a «Strassburg», а для визуального наблюдения бомба оснащалась светодиодным трассером.

Сбрасывалась данная авиабомба с высоты от 4 до 8 км на удалении от цели в 5 км. При этом точность ее составляла 26 метров.

Впрочем, хотя FX-1400 и считается первой управляемой авиабомбой, примерно в то же время в Германии под руководством профессора Герберта Вагнера разрабатывался еще один аналогичный боеприпас Henschel Hs 293. При этом на вооружение он также поступил в 1943 году.

От бомбы Крамера данный образец отличался наличием реактивного ускорителя, крыльев вместо крестообразных стабилизаторов и формой хвостового оперения.

Идея Вагнера состояла в том, что реактивный ускоритель, включаясь на 10 секунд, придавал изделию дополнительную скорость до 190 км/ч. С учетом скорости носителя, бомба могла разгоняться до 360 км/ч. При этом сброс происходил на высоте до 1,5 км и на расстоянии в 8 км от цели.

Обе немецкие управляемые авиабомбы создавались для поражения крупных надводных целей.

Использованы фотографии:
архивное фото
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4 комментария
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:59
    +1
    "С подключением!" как говорят в инетике. ВС РФ открыли для себя планирующие бомбы из обычных. Глядишь скоро откроют для себя, что из обычных совЬетских старых бомб, оказывается даже можно делать морские умные мины для быстрого и массового минирования акваторий.
    Грустно конечно. Столько лет ВКС РФ на учениях кидали чугуний как деды, при объявленном подавлении ПВО противника, а случилось СВО так пришлось на сверхсовременном самолёте по земле стелиться да с кабрирования пулять. Ладно, им там при больших погонах виднее конечно.
  2. Александр Кочурков
    Александр Кочурков Сегодня, 09:15
    0
    "немецкие управляемые авиабомбы создавались для поражения крупных надводных целей" и с успехом были применены..
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:23
      0
      Это для мажоров, а нормальные люди занимаются топмачтовым бомбометанием! Чтобы как деды на курсе идти под зенитками! А то медалей не напасёшься на всех этих с управляемым оружием, запустил и забыл понимаешь. Где надрыв? Где подвиг?!
  3. Болторез
    Болторез Сегодня, 09:27
    +2
    бомба оснащалась светодиодным трассером.
    Пиротехническим трассером. Производство светодиодов началось в 1962 году.