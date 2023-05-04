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Президент Украины: Мы понимаем, что не вступим в НАТО, пока конфликт продолжается

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Президент Украины: Мы понимаем, что не вступим в НАТО, пока конфликт продолжается

Пока продолжаются боевые действия, Украина не сможет стать членом Североатлантического альянса, и в Киеве это осознают. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Нидерланды, выступая на совместном брифинге с главами нидерландского и бельгийского правительств.


Как отметил Зеленский, на саммите в Вильнюсе, который пройдет в июле этого года и куда он приглашен в качестве гостя, украинская сторона хотела бы услышать что-то большее, чем традиционные заявления об «открытых дверях» Североатлантического альянса. Подобные слова украинского президента были вполне ожидаемыми, учитывая, что киевский режим мечтает о скором принятии страны в НАТО и регулярно сталкивается с отповедями со стороны руководства альянса и большинства западных стран.

Мы понимаем, что не вступим в НАТО, пока конфликт продолжается. Но Украина ожидает от альянса четкий сигнал, что ее примут после

- заявил Зеленский.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, отвечая Зеленскому, отметил, что Украина «однажды будет в НАТО», сославшись на слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. По словам Рютте, в Нидерландах поддерживают стремление киевского режима вступить в альянс, поэтому рассчитывают, что на саммите в Вильнюсе не случится повторения Бухарестского саммита 2008 года.

Однако никаких более конкретных мер по ускорению приема киевского режима в состав Североатлантического альянса Рютте, как и следовало ожидать, не озвучил. Да и не Нидерландам с Бельгией решать этот вопрос, поскольку ответ о членстве Украины почти всецело зависит от США и в очень незначительной степени – от таких европейских стран как Великобритания, Германия и Франция.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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16 комментариев
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  1. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 17:08
    +2
    Просто, маниакальное желание, вступить в НАТО.
    Больные люди, что поделать laughing
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 17:30
      +3
      сша говорит что ему делать вот и просится в нато ! когда уже киевский режим ликвидируют ?
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:45
      +1
      Цитата: opuonmed
      Просто, маниакальное желание, вступить в НАТО.
      Больные люди, что поделать

      Такое ощущение, что сами хотят прыгнуть в пропасть, инстинкта сохранения немае:
      1. frruc
        frruc Сегодня, 18:00
        0
        В случае поглощения части украины (то, что от нее останется) польшей на правах повятов (отдельных областей), возможно, высшая мечта украинской элиты осуществится сама собой.
  2. iran
    iran Сегодня, 17:11
    +1
    Очень сомневаюсь что они вступят в нато после войны. Прежде всего против этого будет выступать США. Запад сделает из Украины мощнейшую армию с самым новейшим вооружением, чтобы использовать их как цепного пса против России, как подобие Израиля. При этом никаких обязательств коллективной защиты НАТО не будет. Образно говоря, когда надо Америка будет спускать с поводка этого цепного пса и говорить "фас", по белым господам нато не надо будет втягиваться в эти новые разборки с Россией
    1. kartantirambler.ru
      kartantirambler.ru Сегодня, 17:24
      +3
      Какого еще цепного пса??? Когда конфликт закончится, Украины вовсе не будет.
      1. iran
        iran Сегодня, 17:33
        -2
        Цитата: kartantirambler.ru
        Когда конфликт закончится, Украины вовсе не будет.


        Вы это пишете с передовой или со своего боевого дивана в уютной московской квартире ?
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 17:35
      0
      Чем же, по-вашему, закончится война?
      1. iran
        iran Сегодня, 18:09
        0
        Цитата: Аль Манах
        Чем же, по-вашему, закончится война?


        Если не брать в будущее украины, то для России эта война будет (вообще это уже стала) подобием Первой мировой войны. И как правильно сказал один отставной израильский генерал - Россия проиграла эту войну с того момента, когда полностью провалился задуманный план российского блицкрига. Теперь у России просто катастрофическое положение, при котором она уже не в состоянии наступать и захватывать, в то же время Украину накачивают самым современным вооружении и будут это продолжать без ограничений. У России остался только один единственный шанс победить в этой войне - ядерное оружие. Только сомневаюсь что до такого это дойдёт.

        p. s. У Путина был величайший шанс в 2014/15 повторить Крым на Донбассе, без единого выстрела и с цветами музыкой местного населения. Но своей катастрофической близорукостью полностью сдал свою тотально выигрышную позицию в тотальный проигрыш без каких-либо вариантов.
    3. Болторез
      Болторез Сегодня, 18:23
      0
      цепного пса против России, как подобие Израиля.
      Цепного пса нужно хорошо кормить, иначе выйдет тощая шавка. А запросы укропов ни один ЕС не потянет.
  3. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 17:21
    0
    Нет, ты ни хрена не понимаешь, Вова. Конфликт закончится только тогда, когда любые разговоры о НАТО будут прекращены. Никакого НАТО для Украины. Никогда! И никаких других военных или надгосударственных структур, в которых Украина оказалась бы в подчинённом положении. Это первое. И второе: уход ВСУ и любых других государственных организаций Украины со всех территорий, население которых не считает их украинскими, а себя украинцами. Вот эти два условия прекращения конфликта.
    1. iran
      iran Сегодня, 17:38
      -1
      Цитата: Pavel73
      Конфликт закончится только тогда, когда любые разговоры о НАТО будут прекращены.


      Украине не светит нато ни сейчас ни в обозримом будущем, так как белым господам в Европе не очень хочется коллективно воевать с Россией за какую-то там примитивную и отсталую Украину. Они её будут накачивать любым вооружением - это верно. Но не дадут вступить в нато чтоб самим не воевать.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:55
        +1
        Цитата: iran
        Украине не светит нато ни сейчас ни в обозримом будущем, так как белым господам в Европе не очень хочется коллективно воевать с Россией

        Европу никто не спрашивает спрашивать не будет, решает хозяин. Но при любом так называемом "мирном урегулировании", аля Минск-Стамбул, Украина в короткое время будет принята в НАТО. И сразу же все американские базы перекочуют на Украину, под ребра России.
        ВСе выйдет, по "финляндскому варианту", хотя финны заявляют, что атомное оружие США они не допустят, так только кто их спрашивать будет. Вот для этого же и нужна штатам Украина. Только финн подумает прежде чем воевать с Россией один на один, а незалежные пойдут не думая.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:24
    +3
    Художник Репин-Кормовой, "Украина на пути в НАТО". Холст. сало
  5. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 17:27
    +1
    Странный этот Зелепука. Как натовцы могут ему дать какой то сигнал, если они не знают какой кусок от этой украины останется. winked
  6. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:56
    0
    Мы понимаем, что не вступим в НАТО, пока конфликт продолжается. Но Украина ожидает от альянса четкий сигнал, что ее примут после

    После Украины не будет.
    Возможно, не будет и НАТО. hi