Президент Украины: Мы понимаем, что не вступим в НАТО, пока конфликт продолжается

Мы понимаем, что не вступим в НАТО, пока конфликт продолжается. Но Украина ожидает от альянса четкий сигнал, что ее примут после

Пока продолжаются боевые действия, Украина не сможет стать членом Североатлантического альянса, и в Киеве это осознают. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Нидерланды, выступая на совместном брифинге с главами нидерландского и бельгийского правительств.Как отметил Зеленский, на саммите в Вильнюсе, который пройдет в июле этого года и куда он приглашен в качестве гостя, украинская сторона хотела бы услышать что-то большее, чем традиционные заявления об «открытых дверях» Североатлантического альянса. Подобные слова украинского президента были вполне ожидаемыми, учитывая, что киевский режим мечтает о скором принятии страны в НАТО и регулярно сталкивается с отповедями со стороны руководства альянса и большинства западных стран.- заявил Зеленский.Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, отвечая Зеленскому, отметил, что Украина «однажды будет в НАТО», сославшись на слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. По словам Рютте, в Нидерландах поддерживают стремление киевского режима вступить в альянс, поэтому рассчитывают, что на саммите в Вильнюсе не случится повторения Бухарестского саммита 2008 года.Однако никаких более конкретных мер по ускорению приема киевского режима в состав Североатлантического альянса Рютте, как и следовало ожидать, не озвучил. Да и не Нидерландам с Бельгией решать этот вопрос, поскольку ответ о членстве Украины почти всецело зависит от США и в очень незначительной степени – от таких европейских стран как Великобритания, Германия и Франция.