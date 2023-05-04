На острове Нестрыга в Херсонской области поражён командно-наблюдательный пункт Центра ССО «Юг» ВСУ - Минобороны

Российские войска нанесли серию ударов по позициям ВСУ на линии соприкосновения, а также в глубину обороны. Целью стали командно-наблюдательные пункты, а также склады украинской группировки. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
За последние сутки ударами артиллерии и авиации были поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 54-й механизированной и Центра сил специальных операций "Юг". Удары наносились в районах Новоандреевки Запорожской области, Белогоровки ЛНР и острова Нестрыга. ССОшники засели на острове в нижнем течении Днепра, там очень сложная обстановка, часть остров контролируются ВСУ, часть нашими, а часть находится в "серой" зоне, за них идут ожесточенные бои. Подробности удара военные не приводят.
Кроме того, в районе Славянска уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ, а в районе Кировограда удар нанесен по хранилищу топлива. Если по Славянску данных нет, то в Кировограде сработали дроны-камикадзы "Герань".
На основных направлениях без изменений, наши продолжают держать оборону, нанося удары по позициям ВСУ, идут встречные бои, на некоторых участках наши продвинулись вперед. Основное наступление продолжается в районе Бахмута, штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" выдавливают ВСУ из западных районов города, фланги по-прежнему держат десантники. Накануне куратор ЧВК Пригожин заявил, что ВСУ будут пытаться выбить "вагнеровцев" из города и если десант удержит фланги, то и ЧВК удержится. Пока же противник несет потери, за сутки на данном направлении и уничтожено до 255 украинских военных, пара броневиков, две гаубицы Д-20 и САУ "Гвоздика". В районе Белогоровки уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.
На Купянском и Красно-Лиманском направлениях группировки войск "Запад" и "Центр" продолжают наносить удары по позициям ВСУ. Снова активизировались украинские ДРГ, противник прощупывает оборону российских войск, наши нейтрализуют эти попытки. Под Волчанском в Харьковской области на воздух взлетел склад боеприпасов 67-й бригады ВСУ. Общие потери противника составили до 100 человек личного состава, один танк, две БМП, пара броневиков, САУ "Гвоздик" и гаубица "Мста-Б".
На Южно-Донецком и Запорожском группировка войск "Восток" вела бои в районах Угледара, Водяное, Великая Новоселка ДНР, Червоное, Каменское, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили: до 30 всушников, два броневика, две гаубицы Д-30 и САУ "Гвоздика".
На Херсонском направлении уничтожено до 35 украинских военнослужащих, САУ "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30 и "Мста-Б".