Удар ФАБ по украинским складам с БК на Херсонском направлении попал в кадр

В сети появилось видео, на котором запечатлен удар российской авиации при помощи ФАБ с установленным модулем планирования по складам с боеприпасами для украинской армии в городе Берислав в оккупированной боевиками киевского режима части Херсонской области.
Можно увидеть точное попадание авиабомбы в склад ВСУ, после которого произошел мощный взрыв.
Использование российскими войсками ФАБ с установленными модулями планирования существенно изменило ход вооруженного конфликта на Украине. Авиабомбы, сброшенные с самолетов на расстоянии до 40 километров до цели способны точно поражать объекты противника.
Также сообщается, что российская армия в течение прошедших суток на херсонском направлении уничтожила до 35 боевиков киевского режима, одну самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также гаубицы Д-30 и "Мста-Б".
Херсонское направление является одним из предполагаемых направлений для широкомасштабного наступления украинской армии. Для пересечения естественной водной преграды западные союзники снабдили украинских военнослужащих значительным количеством плавсредств.
Ранее в Минобороны России сообщали о нанесении удара высокоточным вооружением морского базирования по командному составу объединенной группировки ВСУ "Херсон", что может играть важную роль в дальнейшем ходе украинского кризиса, в частности отразиться на успехе действий на херсонском направлении.