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Турецкий банк согласен обслуживать сделки по экспорту зерна из РФ только с согласия ООН и американцев

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Турецкий банк согласен обслуживать сделки по экспорту зерна из РФ только с согласия ООН и американцев

По утверждению неназванного высокопоставленного чиновника из Турции, турецкий банк Ziraat согласен обслуживать сделки по экспорту зерна и удобрений из РФ только с согласия ООН и американцев. В противном случае он не станет заниматься обработкой платежей.


На это должностное лицо ссылаются в своем материале журналисты агентства Reuters.

Они сообщили, что банк Ziraat, находящийся в государственной собственности станет обслуживать транзакции лишь с письменного разрешения представителей Соединенных Штатов и Организации Объединенных Наций.

Банк Ziraat будет посредником в сделке с письменным одобрением и поручением США и ООН

- утверждает собеседник агентства.

Он отметил, что банку понадобится подтверждение от ООН и американцев на каждую транзакцию по оплате российской продукции.


Конечным сроком зерновой сделки, называемой также черноморской инициативой, является 18 мая. Предположительно завтра могут состояться переговоры о ее продлении. Предусмотрено участие во встрече представителей России, Украины и Турции.

По мнению турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, препятствием для продления сделки является невыполнение ее условий в отношении России. Хотя формально российская продукция освобождена от санкций, препятствия для ее экспорта пока не устранены.

Одним из шагов для решения проблемы стало бы переподключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT. Помимо этого, у банков нет гарантий, что платежи за российскую продукцию будут проводиться.
Использованы фотографии:
https://www.flickr.com/photos/imo-un/
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16 комментариев
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  1. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 17:38
    +10
    Перекроем крышу в Кремле и продлим зерновую сделку.
    1. old64
      old64 Сегодня, 17:47
      +4
      Ещё аммиакопровод запустим.Как же без наших удобрений в Европе.
    2. ramzay21
      ramzay21 Сегодня, 17:53
      +6
      Адекватным шагом для нашей страны было бы вообще не заключать эту сделку и как можно быстрее ее разорвать, от такого шага правда пострадает барыга Ротенберг с аммиакопроводом а страна выиграет.
      А если кто-то совсем начнет головой думать и не на два дня вперед, то в нашей стране можно было бы построить мукомольные заводы и вместо того чтобы поставлять зерно в Турцию перерабатывать его самим и продавать свою готовую муку, получая дополнительную прибыль.
      А если еще подумать, то можно было бы излишки зерна вместо раздачи его задорма другим странам использовать его для развития животноводства и птицеводства в нашей стране.
      А про СВИФТ надо забыть, чтобы опять не быть обокраденными.
      1. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 18:06
        -2
        Как вы думаете, а как зерно у нас из страны вывозится, и почему, в итоге, режим на все согласился? Потому как через черноморские порты не только пшеница с Украины вывозится...
  2. mavrus
    mavrus Сегодня, 17:40
    +5
    Хороший банк.
    То есть... если америкосы разрешат, а потом "передумают" и скажут заблокировать счета, то турки с радостью заблокируют... Зашибись.
  3. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 17:47
    +2
    турецкий банк Ziraat согласен обслуживать сделки по экспорту зерна и удобрений из РФ только с согласия ООН и американцев. В противном случае он не станет заниматься обработкой платежей.

    Ну кто бы сомневался. Турецкая метла всегда метёт по своему и иногда по американски. А мы им ещё несколько атомных станций построим за наши кредиты.
  4. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 17:47
    -1
    Элиты стран не дураки, ситуацию с нынешним положением России знают куда лучше, потому будут выжимать из нее уступки до победного, прекрасно понимая, что режим в стране, находясь в изоляции, без реальных и весомых союзников, никуда не денется. Та же Турция не только построила АЭС за счёт бюджета России, но и получила отсрочку платежа на газ, успешно торгуется и за понижение цены на газ, насмотревшись в сторону Китая. И, пользуясь возможностью, укрепляет свое положение в Северной Сирии и в Закавказье. Уже давно забыты мантры про сохранение территориальной целостности Сирии, которые нам не раз озвучивались...
  5. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 17:51
    +2
    А зачем вообще этот ООН нужен, если все равно все решают американцы?
    1. NKXXI
      NKXXI Сегодня, 17:53
      -4
      Потому как без кресла постоянного члена Совбеза режим в России вообще никто всерьез воспринимать не будет...
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:51
    +1
    Так США вроде решили возглавить зерновую сделку - Банк Морган Чейз.
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 17:54
    0
    Зерно тем не менее кому-то продается. А кто же его покупает?))
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 17:59
    0
    Цитата: NKXXI
    Элиты стран не дураки, ситуацию с нынешним положением России знают куда лучше, потому будут выжимать из нее уступки до победного, прекрасно понимая, что режим в стране, находясь в изоляции, без реальных и весомых союзников, никуда не денется. Та же Турция не только построила АЭС за счёт бюджета России, но и...

    Вы в самом деле такой наивный? Вот просто так Росатом направо и налево всем АЭС строит не первый десяток лет))
    1. NKXXI
      NKXXI Сегодня, 18:04
      -1
      Вообще я писал про Турцию, у нее АЭС строилась только на средства России, ибо турецких инвесторов внезапно не нашлось...
  9. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:09
    0
    Ахаха.
    Да да , только смех.
    Смеюсь не долго.
  10. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:16
    0
    Он отметил, что банку понадобится подтверждение от ООН и американцев на каждую транзакцию по оплате российской продукции.
    При американской, а тем более ООНовской бюрократии, первая транзакция пойдёт к новому году. Да и вообще никто не собирается подписывать. Как всегда -"Россия продли сделку, мы вам всё обещаем", а в итоге уже сколько сделок продлевали "а воз и ныне там".
    Верить американцам - себя не уважать.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:29
    0
    По мнению турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, препятствием для продления сделки является невыполнение ее условий в отношении России.
    . Да ладно... а у наших спросить мнение об этой замуте?
    Ответ, вероятно, будет совершенно определённым... пи пи пи...