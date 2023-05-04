Турецкий банк согласен обслуживать сделки по экспорту зерна из РФ только с согласия ООН и американцев

Банк Ziraat будет посредником в сделке с письменным одобрением и поручением США и ООН

По утверждению неназванного высокопоставленного чиновника из Турции, турецкий банк Ziraat согласен обслуживать сделки по экспорту зерна и удобрений из РФ только с согласия ООН и американцев. В противном случае он не станет заниматься обработкой платежей.На это должностное лицо ссылаются в своем материале журналисты агентства Reuters.Они сообщили, что банк Ziraat, находящийся в государственной собственности станет обслуживать транзакции лишь с письменного разрешения представителей Соединенных Штатов и Организации Объединенных Наций.- утверждает собеседник агентства.Он отметил, что банку понадобится подтверждение от ООН и американцев на каждую транзакцию по оплате российской продукции.Конечным сроком зерновой сделки, называемой также черноморской инициативой, является 18 мая. Предположительно завтра могут состояться переговоры о ее продлении. Предусмотрено участие во встрече представителей России, Украины и Турции.По мнению турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, препятствием для продления сделки является невыполнение ее условий в отношении России. Хотя формально российская продукция освобождена от санкций, препятствия для ее экспорта пока не устранены.Одним из шагов для решения проблемы стало бы переподключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT. Помимо этого, у банков нет гарантий, что платежи за российскую продукцию будут проводиться.