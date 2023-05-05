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Bloomberg: В ЕС подумывают над введением санкций против стран, помогающих России обходить экономические ограничения Запада

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Bloomberg: В ЕС подумывают над введением санкций против стран, помогающих России обходить экономические ограничения Запада

Осознавая провал своей санкционной политики, на Западе пытаются любыми способами исправить ситуацию и таки нанести хоть какой-то ущерб российской экономике.


По данным Bloomberg, сегодня государства ЕС обдумывают меры, которые могли бы помешать другим странам помогать России обходить введенные против нее ограничения.

Так, в материале со ссылкой на неназванные источники говорится, что на Западе хотят разработать санкционный механизм, который можно было бы применять к странам, дословно, прилагающим недостаточно усилий для того, чтобы помешать Москве обходить ограничения.

Другими словами, это будут санкции против тех, кто не придерживается санкций.

В то же время, авторы статьи считают, что даже если Европа начнет применять подобные меры, то они вряд ли будут направлены против Китая. Скорее под санкционным давлением окажутся ближайшие соседи РФ и страны Центральной Азии.

Кроме того, в материале говорится, что Евросоюз планирует ввести запрет на транзит товаров по территории нашей страны, а также максимально ужесточить контроль над российским экспортом. Впрочем, касательно последнего, источник издания сомневается, что в новом пакете ЕС таки решится ввести санкции против «Росатома».
Использованы фотографии:
pixabay.com
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