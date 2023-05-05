Bloomberg: В ЕС подумывают над введением санкций против стран, помогающих России обходить экономические ограничения Запада

Осознавая провал своей санкционной политики, на Западе пытаются любыми способами исправить ситуацию и таки нанести хоть какой-то ущерб российской экономике.По данным Bloomberg, сегодня государства ЕС обдумывают меры, которые могли бы помешать другим странам помогать России обходить введенные против нее ограничения.Так, в материале со ссылкой на неназванные источники говорится, что на Западе хотят разработать санкционный механизм, который можно было бы применять к странам, дословно, прилагающим недостаточно усилий для того, чтобы помешать Москве обходить ограничения.Другими словами, это будут санкции против тех, кто не придерживается санкций.В то же время, авторы статьи считают, что даже если Европа начнет применять подобные меры, то они вряд ли будут направлены против Китая. Скорее под санкционным давлением окажутся ближайшие соседи РФ и страны Центральной Азии.Кроме того, в материале говорится, что Евросоюз планирует ввести запрет на транзит товаров по территории нашей страны, а также максимально ужесточить контроль над российским экспортом. Впрочем, касательно последнего, источник издания сомневается, что в новом пакете ЕС таки решится ввести санкции против «Росатома».