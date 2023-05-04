Военкоры опубликовали фото увязшей в украинской грязи американской бронемашины М2 Bradley

Бронированная техника западного производства все чаще сталкивается с неприятными для себя особенностями грунтовых дорог на Украине и на оккупированных ВСУ территориях Донбасса. Один из таких кадров был опубликован в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».На фотографии мы видим боевую машину пехоты М2 Bradley американского производства. Ее правый борт сильно увяз в непролазной грязи. Сзади стоит еще одна машина, которая, видимо, теперь не может проехать или тоже увязла.Такие случаи – не редкость. Разрекламированная западная военная техника не справляется с распутицей на Украине. О каком контрнаступлении ВСУ в таком случае может идти речь, не очень понятно. В том числе и поэтому вынуждено откладывать анонсированное контрнаступление украинское командование – тяжелая техника просто не сможет двигаться вперед.Напомним, что БМП M2 Bradley была создана во второй половине семидесятых годов ХХ века для постепенной замены бронетранспортеров М113 в американской армии. Экипаж боевой машины состоит из трех человек, также в десантном отделении можно перевозить шесть стрелков.В 1981 году БМП поступила на вооружение американской армии и использовалась США практически во всех вооруженных конфликтах, в которых Вашингтон принимал участие в конце ХХ – начале XXI вв.После начала специальной военной операции ВС РФ на Украине США начали поставки боевых машин пехоты данного типа украинским формированиям. В Киеве сильно рассчитывают на подобную военную технику, однако, как показывают последние события на линии боевого соприкосновения, американские бронемашины не сильно выручают боевиков ВСУ.