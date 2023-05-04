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Военкоры опубликовали фото увязшей в украинской грязи американской бронемашины М2 Bradley

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Военкоры опубликовали фото увязшей в украинской грязи американской бронемашины М2 Bradley

Бронированная техника западного производства все чаще сталкивается с неприятными для себя особенностями грунтовых дорог на Украине и на оккупированных ВСУ территориях Донбасса. Один из таких кадров был опубликован в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».


На фотографии мы видим боевую машину пехоты М2 Bradley американского производства. Ее правый борт сильно увяз в непролазной грязи. Сзади стоит еще одна машина, которая, видимо, теперь не может проехать или тоже увязла.

Такие случаи – не редкость. Разрекламированная западная военная техника не справляется с распутицей на Украине. О каком контрнаступлении ВСУ в таком случае может идти речь, не очень понятно. В том числе и поэтому вынуждено откладывать анонсированное контрнаступление украинское командование – тяжелая техника просто не сможет двигаться вперед.


Напомним, что БМП M2 Bradley была создана во второй половине семидесятых годов ХХ века для постепенной замены бронетранспортеров М113 в американской армии. Экипаж боевой машины состоит из трех человек, также в десантном отделении можно перевозить шесть стрелков.

В 1981 году БМП поступила на вооружение американской армии и использовалась США практически во всех вооруженных конфликтах, в которых Вашингтон принимал участие в конце ХХ – начале XXI вв.

После начала специальной военной операции ВС РФ на Украине США начали поставки боевых машин пехоты данного типа украинским формированиям. В Киеве сильно рассчитывают на подобную военную технику, однако, как показывают последние события на линии боевого соприкосновения, американские бронемашины не сильно выручают боевиков ВСУ.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Sgt. 1st Class Johancharles Van Boers; Telegram-канал "Операция Z. Военкоры Русской весны"
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13 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 17:59
    0
    Вы нам не увязжие пара тройка штук, а остовы сгоревших показывай сотни , а то и тысячи фото. Буду просто счастлив!
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 18:04
      +3
      Тысячи - это что-то сильно много. У них столько нет.
  2. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 18:03
    +4
    Да уж. Наши люди в булошную на броне с крестами не ездят!
  3. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 18:08
    +1
    Бандерам как и думал без навесной брони подсунули объедки с хозяйского стола.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 18:10
      +2
      Если и броню навесить то ваще провалятся до магмы
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:11
    +3
    А если оригинальное фото без креста,Брёдлю не украинцы засадили.
    И без них мастера есть.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:22
      +2
      Правильно военкоров называют "военwhore"... Вот фейки-то лепить?! Нет, блин, НАДА!
      Обделались они, но гомном измазали вся Россию. Сейчас начнут орать про то, что Россия фекометит круче ЦИПСО
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:32
        0
        Особенно " веселят" когда находишь куда попали на той стороне.Стараюсь такое не коментировать,только если есть подтверждение с той строны .Есть такой сайт Любимый Крамоторск ,админ тоже над нами стебается.Но он честен,если попали ,говорит куда попали.Своих тоже не жалеет.Советую просматривать иногда.
  5. SanichSan
    SanichSan Сегодня, 18:12
    +4
    фото фейк. вот оригинал.
    https://soldat-und-technik.de/2020/01/mobilitaet/17944/schuetzenpanzer-nachfolge-in-der-us-army-omfv-wettbewerb-gestoppt/
    статья 2020 года в немецком издании и креста нет.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 18:31
      0
      Итого фейк 3в1: 1) не Украина, 2) креста нет, 3) не факт, что вообще увязла.
  6. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 18:15
    +5
    И что? Что это за новость? Походу авторам нечего больше писать.то ком роты уничтожили, теперь амерская броня села в грязь. Во превращается в желтушную прессу
    1. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 18:28
      +1
      К сожалению ВО давно превратилось в желтую газету на околовоенную тему. Новостей с фронта стало мало, а аудиторию держать хочется вот и клепают фейки.
  7. sergej_84
    sergej_84 Сегодня, 18:32
    0
    На фото - Баакуба, Ирак, май 2006 года.
    [media=https://www.motortrend.com/f/9246379.jpg?fit=around%7C875:492]
    Крест пририсован в фотошопе.