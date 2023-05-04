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Глава МИД Украины Кулеба: Американские истребители F-16 помогут Украине восстановить «глобальную продовольственную безопасность»

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Глава МИД Украины Кулеба: Американские истребители F-16 помогут Украине восстановить «глобальную продовольственную безопасность»

Украине в срочном порядке необходимы американские истребители F-16, но не для завоевания превосходства в воздухе, как неоднократно заявляли украинские военные. С помощью западных самолетов Киев намерен отгонять российские корабли от зернового коридора в Черном море. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.


Украинский министр призвал западных спонсоров как можно быстрее поставить Украине истребители F-16, заявив, что они помогут сохранить "зерновую сделку". По-видимому, в Киеве поняли, что любые доводы, до этого приводимые в требованиях, на США и их союзников не действуют и решили пойти по другому пути. Теперь на Украине хотят с помощью американских истребителей "восстановить глобальную продовольственную безопасность". Ни больше, ни меньше, именно глобальную.

По убеждению Кулебы, эскадрилья F-16 должна будет не подпускать российские самолеты и корабли к "зерновым коридорам", по которым Украина будет поставлять зерно и другую сельхозпродукцию всему миру. А для спасения мира от голода всего лишь нужно поставить Киеву истребители.

Имея эскадрилью хорошо оснащенных F-16, Украина сможет удержать российские военные корабли и авиацию подальше от Черноморского "зернового коридора", таким образом обеспечив маршрут для бесперебойного потока зерновых судов

- заявил министр.

Ранее командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук заявлял, что истребители F-16 нужны Украине для сражений с российскими истребителями и ракетами. По его словам, F-16 является современным самолетом, способным завоевать превосходство в воздухе.
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16 комментариев
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  1. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 17:59
    +2
    Ага, Кулёк, землю жрать будете... (мнение автора комментария не совпадает с мнением администрации сайта по поводу его полезности).
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:34
      0
      Цитата: БМП-2
      Ага, Кулёк, землю жрать будете... (мнение автора комментария не совпадает с мнением администрации сайта по поводу его полезности).

      Только по вине наших военно-политических руководителей эти кулебы открывают свой рот по любому поводу против России.
  2. Чеширский
    Чеширский Сегодня, 17:59
    +3
    Частичная кулеба головного мозга....
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 18:27
      0
      Цитата: Чеширский
      Частичная кулеба головного мозга....

      Где мозг и где Кулеба... У Кулебы везде задница: в политике, на фронте, вместо головы... request
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 18:02
    0
    Украинский министр призвал западных спонсоров как можно быстрее поставить Украине истребители F-16, заявив, что они помогут сохранить "зерновую сделку"
    Угу, будут засыпать зерном кабины по самые губёшки пилотов и перевозить таким образом.
  4. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 18:03
    +2
    Тяжело больные и общественно опасные маньяки.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:36
      0
      Цитата: Pavel73
      Тяжело больные и общественно опасные маньяки.

      Место им в психушках
  5. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:04
    +3
    для спасения мира от голода всего лишь нужно поставить Киеву истребители.

    А может для этого нужно не минировать поля, а пахать и сеять?
    В МИД Украины поди и слов таких не знают.
    Д'Биллы!
  6. Болторез
    Болторез Сегодня, 18:05
    0
    У него что, рекламный контракт со Stone Island wassat ?
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:05
    +2
    Давным давно Наполеон сказал: " Штыки годятся для всего, только на них нельзя сидеть..."
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 18:24
      0
      Кулеба такой же как штык ,без мозгов.Его можно куда нибудь втыкать,или помешивать чего либо.Хозяева этого штыка непременно где нибудь его забудут.
  8. bk316
    bk316 Сегодня, 18:14
    0
    По его словам, F-16 является современным самолетом, способным завоевать превосходство в воздухе.

    Ладно кулеба без моз глый , но главком ВВС то должен знать, что F-16 не для завоевания превосходства, а для работы по земле без дополнительного прикрытия сдлан.
  9. carpenter
    carpenter Сегодня, 18:24
    0
    По убеждению Кулебы, эскадрилья F-16 должна будет не подпускать российские самолеты и корабли к "зерновым коридорам", по которым Украина будет поставлять зерно и другую сельхозпродукцию всему миру.

    Мысль у Кулебы "кулебская" - "туда зерно, а оттуда на этих судах вооружение", Но если так, то можно постоянно бомбить порт Одесса, и ни одно судно туда не пойдет. ISPS code, для этого и существует.
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:25
    0
    А вы еще спрашиваете, зачем Селянский в Голландию полетел. Вы представляете сколько порошка в день они там потребляют, чтоб такое накреативить?
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:30
    0
    Глава МИД Украины Кулеба: Американские истребители F-16 помогут Украине восстановить «глобальную продовольственную безопасность»
    . Бред сумасшедшего, обсуждают нечего, незачем.
  12. notingem
    notingem Сегодня, 18:33
    0
    Кулеба прав.F 16 можно обменять в Океании на кокосовые орехи хватит надолго