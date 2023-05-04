Глава МИД Украины Кулеба: Американские истребители F-16 помогут Украине восстановить «глобальную продовольственную безопасность»

Имея эскадрилью хорошо оснащенных F-16, Украина сможет удержать российские военные корабли и авиацию подальше от Черноморского "зернового коридора", таким образом обеспечив маршрут для бесперебойного потока зерновых судов

Украине в срочном порядке необходимы американские истребители F-16, но не для завоевания превосходства в воздухе, как неоднократно заявляли украинские военные. С помощью западных самолетов Киев намерен отгонять российские корабли от зернового коридора в Черном море. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Украинский министр призвал западных спонсоров как можно быстрее поставить Украине истребители F-16, заявив, что они помогут сохранить "зерновую сделку". По-видимому, в Киеве поняли, что любые доводы, до этого приводимые в требованиях, на США и их союзников не действуют и решили пойти по другому пути. Теперь на Украине хотят с помощью американских истребителей "восстановить глобальную продовольственную безопасность". Ни больше, ни меньше, именно глобальную.По убеждению Кулебы, эскадрилья F-16 должна будет не подпускать российские самолеты и корабли к "зерновым коридорам", по которым Украина будет поставлять зерно и другую сельхозпродукцию всему миру. А для спасения мира от голода всего лишь нужно поставить Киеву истребители.- заявил министр.Ранее командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук заявлял, что истребители F-16 нужны Украине для сражений с российскими истребителями и ракетами. По его словам, F-16 является современным самолетом, способным завоевать превосходство в воздухе.