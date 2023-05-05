Мэра Одессы арестовали по обвинению в завладении бюджетными средствами

Прокурор попросил применить к мэру Одессы меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 30 миллионов 866 тысяч гривен (более 800 тысяч долларов).

По оценкам экспертов Украина считается одним из самых коррумпированных государств в мире. Однако сообщения о расследованиях, арестах, тем более реальных наказаниях вороватых чиновников разного уровня в украинском медиапространстве появляются очень редки. Чаще всего кампании и отдельные случаи обусловлены совсем не борьбой с казнокрадами и мздоимцами, а внутриклановыми разборками, политическим давлением или показными делами для западных кураторов.Таковым, скорее всего, окажется и арест мэра Одессы Геннадия Труханова. О решении поместить городского главу под стражу в официальном телеграм-канале сообщает Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины. Чиновнику предъявлено обвинение в завладении бюджетными средствами при покупке горсоветом имущества предприятия «Краян» по завышенной стоимости.В Центре противодействия коррупции сообщили, что Труханову разрешено внести залог в размере более 800 тысяч долларов:Внесение залога позволит подозреваемому в совершении противоправных действий мэру Одессы выйти из под стражи. Но при этом он не должен до суда покидать территорию Украины и обязан носить специальный электронный браслет.Ранее Труханов призывал Киев к переговорам с Россией и критиковал политику Зеленского. Он также высказался против сноса памятников Екатерине II, Пушкину и Гагарину в Одессе.Уголовное дело в отношении одесского мэра было инициировано действующими на Украине созданными в США антикоррупционными структурами, НАБУ и САП, еще в 2017 году. Однако просто взять и отстранить не очень удобного главу стратегически важного города киевские власти не могли, так как он был избран на общегородских выборах и пользовался поддержкой большинства одесситов.