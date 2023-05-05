Разведка США: Украинское командование еще дорабатывает конкретные приоритеты контрнаступления

Представители американской разведки заявили, что украинское военное руководство еще дорабатывает конкретные приоритеты грядущего контрнаступления своей армии. По словам директора национальной разведки США, Киев также финализирует время начала и масштабы наступательных действий украинской армии.Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что американские власти снабдили украинскую армию всем необходимым перечнем средств, необходимых для предполагаемого проведения наступательной операции в течение ближайших недель и месяцев.Кирби, однако, не стал называть конкретные сроки предполагаемого наступления украинских вооруженных сил, сославшись на то, что полагает, что объявления такого рода являются прерогативой президента Украины Зеленского.По мнению председателя Комитета начальников штабов американской армии Марка Милли, в настоящее время Украина обладает возможностями для проведения наступательной операции. Американский генерал заявил, что украинские власти благодаря помощи Запада ощутимо нарастили количество ресурсов, необходимых для наступления и обороны. Кроме того, по словам Милли, украинское командование способно координировать наступательные операции, однако добавил, что не может назвать точные сроки начала наступления ВСУ, так как они всецело зависит от решения украинского руководства.