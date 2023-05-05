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МИД РФ призвал Секретариат ООН осудить Британию за отправку на Украину боеприпасов с обеднённым ураном

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МИД РФ призвал Секретариат ООН осудить Британию за отправку на Украину боеприпасов с обеднённым ураном

МИД РФ призвал Секретариат ООН жёстко осудить Великобританию за отправку на Украину боеприпасов с обеднённым ураном. Данная информация содержится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой на фоне заявлений зампреда Совбеза международной организации Фархана Хака.


Вот что следует из сообщения российского МИД:

Мы видели недавние заявления, сделанные заместителем официального представителя Генерального секретаря ООН Фархана Хака касательно планов Великобритании поставить на Украину боеприпасы с обеднённым ураном. Похоже, что в Секретариате организации делают вид, что не замечают то, к чему могут привести любые их [коллективного Запада] действия, предпринимаемые с целью поддержки киевского режима, даже вопреки тем пагубным последствиям, которые могут последовать с точки зрения радиологической опасности

В то же время, в МИД России решили напомнить и о применении исключительно странами североатлантического альянса боеприпасов из объединённого урана в вооружённых конфликтах по всему миру. Так, уточнили в ведомстве, США в 1999 году активно применяли их при бомбардировках Югославии, а в период с 2003 по 2004 год – при нанесении ударов по городам Ирака.

Европарламент неоднократно принимал резолюции, запрещающие дальнейшее использование этого радиологического оружия. Более того ещё в 2001 году ПАСЕ был утверждён доклад о трансграничных последствиях бомбардировок НАТО Югославии от 1999 года, которые негативным образом сказались как на экологии, так и на здоровье граждан

– подчеркнули в дипломатическом ведомстве страны.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, хотя исследования по установлению химических механизмов токсического действия обеднённого урана и были проведены, Запад старается более не возвращаться к этой неудобной для него теме.

Нам уже не впервые приходится сталкиваться с лицемерной позицией государств западного блока, но, куда более серьёзное беспокойство вызывает замалчивание Секретариатом ООН последствий, вызванных применением таких боеприпасов. Призываем осудить Лондон за подобные планы, поскольку в этой ситуации он должен понести ответственность за свои необдуманные действия

– заявили в Москве.
Использованы фотографии:
официальная страница МИД РФ в ВКонтакте
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33 комментария
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:21
    +5
    Призвать ООН нужно к самоликвидации, понту от этого ООН ровно ноль без палочки yes
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 10:03
      +4
      Так же,как и от ведомства вечно озабоченного Калантаряна из Тифлиса...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:16
        +3
        Весь МИД в настоящее время может заменить один человек-ДАМ.С тем же успехом
        1. Single-n
          Single-n Сегодня, 10:36
          +2
          Хватит и "бабы Гали" с базара. Она хоть матом послать сможет, а не озабоченность выражать..
        2. Doccor18
          Doccor18 Сегодня, 11:35
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Весь МИД в настоящее время может заменить один человек...

          Этот человек может заменить и не одно МИД, а два или даже три...
    2. Умник
      Умник Сегодня, 10:13
      +5
      У нас позиция каких то чушков. Просим чтото у своих врагов по сути…
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:22
    +2
    МИД РФ призвал Секретариат ООН жёстко осудить Великобританию за отправку на Украину боеприпасов с обеднённым ураном.
    Видимо можно предположить реакцию, и действия оон. А вернее, его бездействия.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 09:30
      +4
      А какие действия вы, коллеги, предполагаете? ЕМНИП данные боеприпасы не включены отдельным дополнением в Гаагскую конвенцию о запрещённых мировым сообществом видах вооружений, поэтому этому "сообществу" абсолютно будет пофик, как до этого было пофик в отношении Ирака, Сербии и Афганистана...
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:23
    0
    "МИД РФ призвал Секретариат ООН осудить Британию за отправку на Украину боеприпасов с обеднённым ураном."
    Ну, это уж слишком!..
    А вот, залпа Ярса по н.п. Лондон было бы достаточно.
  4. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 09:26
    +3
    Никто ничего не услышит, никто никого не осудит. Призывать конечно можно, может даже нужно, но эта насквозь прогнившая организация управляется СШАкалами. Это всем давно известно.
  5. Романенко
    Романенко Сегодня, 09:33
    +1
    МИД РФ призвал Секретариат ООН осудить Британию за отправку на Украину боеприпасов с обеднённым ураном

    Ну погрозит Гуттэреш пальчиком представителю ГрБр на ассамблее, потом пойдут в бар и в перерыве с ним, под кружечку эля, обсудят как нехорошо завозить ядерные отходы куда попало, а в основном куда не попало и непонятно куда упало.
    Дальше то что?
    Стыдно кому-то станет в ГрБр, соберут все свои снаряды в авоську и увезут в Лондон?
    Очень сомневаюсь.
    Наверное как инструмент международного общения ООН в его нынешнем виде просто смешон и полностью утратил свои авторитет и значение, требуется кардинальное переформатирование этого, безусловно необходимого органа.
  6. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 09:35
    -2
    Не надо никого призывать. Нужно занять твердую позицию,поставка таких боеприпасов равно применение оружия массового поражения и ответ на это строго симметричный. Удары по складам оружия в Британии.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 10:05
      +1
      Угу...нам мало одной Марьинки,которую год штурмуют,надо еще НАТО втянуть
  7. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:35
    +6
    Сколько будет продолжаться это бесконечное блеяние за большую зарплату?
  8. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:40
    -1
    Интересно, а как ООН относится к отправке "сверхобагощенного урана" в ранее безъядерную Белорусию?

    И тут, уж если Лавров все пропустил, мог хоть ругнуться...
  9. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:45
    +1
    А чего не пришельцев с Альфа Центавра высадить десант и помочь нам, чего уж мелочиться, всё равно результат будет один и тот же?
  10. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 09:53
    0
    Некоторые граждане Германии уже пытались провести демонстрацию против урановых боеприпасов. Реакции со стороны немецких политиков или поджигателей войны не последовало. ООН не будет исключением. осуждать их резко тоже бессмысленно, ООН должна это запретить, это лучшее решение.

    например в Германии

    Однако многие немцы не видят проблемы с урановыми боеприпасами и радуются тому, что многие российские танки и их экипажи уничтожены этим урановым боеприпасом. Только этот урановый боеприпас используется против домов. Было ли так же сделано во время войны в Ираке! Эффекты все еще можно увидеть сегодня у младенцев, детей и взрослых.

    Единственное, что вы видите, это то, что Западу наплевать на жизнь нормальных людей!

    Что можно сделать, чтобы урановые боеприпасы не попали на поле боя?

    Либо российские вооруженные силы делают все возможное и имеют волю к победе, и быстро или мирные переговоры.

    Если нет, то великая человеческая и экологическая катастрофа неизбежна и продлится десятилетия.
  11. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 09:55
    +2
    Этим всё "божья роса". Всё можно
  12. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 09:56
    +7
    Со своими просьбами как же жалко выглядит МИД, на 100% уверен что в ООН даже не смотрят на наши жалобы и озабоченности, хозяин там другой, тоже самое что просить голодного волка не есть мясо который перед ним лежит.
  13. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:01
    0
    Цитата: ИванИванов
    Сколько будет продолжаться это бесконечное блеяние за большую зарплату?

    Что предлагаете? МИД озвучил то, что должен был озвучить. Может МИДу пора заняться мордобоем?
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 10:07
      +1
      В отставку уйти вместе с калинками-малинками и прочими рябковыми
    2. Single-n
      Single-n Сегодня, 10:34
      +2
      Ну украинский УЖЕ начал:) Мы пока измеряем глубину озабоченности и скупаем краску для линий
    3. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 11:00
      0
      Подать представление в Думу о разрыве дипотношений с Британией.
  14. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 10:05
    +2
    В МИДе думают, что в секретариате ООН работают дураки, которые "укусят руку кормящую"? Они американцам "осуждение", а американцы им "Фигу с маслом" вместо виз. МИД РФ свою собственную недвижимость в США не может назад вернуть, но хочет, что бы кто-то на него заступился.
    За державу обидно
  15. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 10:13
    -2
    Именно Россия в свое время выступила против (не поддержала) призыв ряда стран в ООН исследовать последствий применения боеприпасов с обедненным ураном.
  16. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 10:15
    +3
    ха ха ха...А кто осудит само руководство России за сохранения дипломатических отношений со странами поставляющими оружие Украине,которым убивают наших военных?Смешно что то требовать от других если сами способны только на зеркальные меры.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 10:58
      0
      Причем зеркальные меры применяются с эстонской задержкой. Если вообще применяются.
  17. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:22
    0
    МИД РФ призвал Секретариат ООН жёстко осудить Великобританию
    Организация, генсек и секретариат которой имитируют какую-то работу определенную Уставом ООН только когда возникает в этом необходимость у англосаксов теряет авторитет изо дня в день и уже не может принципиально и не предвзято решать необходимые вопросы. А значит призывать ставленников Сша к чему-то бесполезно. На сегодня, что имеем, то имеем поэтому практически в одиночку наши дипломаты и противостоят западному беспределу.
  18. Single-n
    Single-n Сегодня, 10:32
    +2
    Озабоченность!!! Озабоченность -то забыли выразить!!! Без этого не подействует.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 10:50
      +1
      Вот и получился новый, как сейчас модно говорить, "мэм" наравне с "китайским предупреждением".
  19. Мореход
    Мореход Сегодня, 10:37
    +1
    Надо объявить, что проведём испытания ЯО в территориальных водах в непосредственной близости от британских островов в ответ. Тогда после визгов, всё отведут и будут думать, прежде чем нагнетать. А так пробуют наше терпение и борзеют больше и больше. Ну и порекомендовать гражданам России покинуть Британию.
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 10:44
      0
      То есть объявим ядерную войну? Зачем тогда так мучится? Давай сразу команду на пуск. А там уже гарантированно всем не до Украины станет:)
  20. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 10:56
    +2
    МИД РФ призвал Секретариат ООН жёстко осудить Великобританию

    Это будет мощнейший результат работы МИДа. Наши танки станут непробиваемыми для этих снарядов. Или британцы резко устыдятся и заберут их обратно.