Мы видели недавние заявления, сделанные заместителем официального представителя Генерального секретаря ООН Фархана Хака касательно планов Великобритании поставить на Украину боеприпасы с обеднённым ураном. Похоже, что в Секретариате организации делают вид, что не замечают то, к чему могут привести любые их [коллективного Запада] действия, предпринимаемые с целью поддержки киевского режима, даже вопреки тем пагубным последствиям, которые могут последовать с точки зрения радиологической опасности

Европарламент неоднократно принимал резолюции, запрещающие дальнейшее использование этого радиологического оружия . Более того ещё в 2001 году ПАСЕ был утверждён доклад о трансграничных последствиях бомбардировок НАТО Югославии от 1999 года, которые негативным образом сказались как на экологии, так и на здоровье граждан

Нам уже не впервые приходится сталкиваться с лицемерной позицией государств западного блока, но, куда более серьёзное беспокойство вызывает замалчивание Секретариатом ООН последствий, вызванных применением таких боеприпасов. Призываем осудить Лондон за подобные планы, поскольку в этой ситуации он должен понести ответственность за свои необдуманные действия

МИД РФ призвал Секретариат ООН жёстко осудить Великобританию за отправку на Украину боеприпасов с обеднённым ураном. Данная информация содержится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой на фоне заявлений зампреда Совбеза международной организации Фархана Хака.Вот что следует из сообщения российского МИД:В то же время, в МИД России решили напомнить и о применении исключительно странами североатлантического альянса боеприпасов из объединённого урана в вооружённых конфликтах по всему миру. Так, уточнили в ведомстве, США в 1999 году активно применяли их при бомбардировках Югославии, а в период с 2003 по 2004 год – при нанесении ударов по городам Ирака.– подчеркнули в дипломатическом ведомстве страны.Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, хотя исследования по установлению химических механизмов токсического действия обеднённого урана и были проведены, Запад старается более не возвращаться к этой неудобной для него теме.– заявили в Москве.