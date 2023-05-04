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Чехия передала Украине очередную партию мобильных зенитных установок MR-2 Viktor

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Чехия передала Украине очередную партию мобильных зенитных установок MR-2 Viktor

Чехия поставила Украине еще одну партию мобильных зенитных установок для борьбы с российскими дронами-камикадзе. Колонну комплексов MR-2 Viktor от компании Excalibur Army заметили движущейся по одной из оживленных трасс. Некоторые информационные ресурсы утверждают, что комплексы уже находятся на территории Украины.


ВСУ в ближайшее время получит на вооружение вторую партию мобильных зенитных установок MR-2 Viktor, сколько машин в нее вошло не известно. Первую Киев должен был получить в конце марта, тогда сообщалось о сборке пятнадцати ЗСУ на одном из предприятий чешской компании Excalibur Army. Причем первую партию установок оплатили украинские волонтеры, остальные сто таких же мобильных ЗСУ для Украины должны оплатить уже Нидерланды.

Как уже сообщалось, ЗСУ MR-2 Viktor представляют собой спаренную зенитную установку из двух пулеметов калибра 14,5 мм, установленную на пикап. Такой комплекс способен быстро менять место стрельбы и поражать цели на дальности до 2-х километров. Боекомплект - 300 патронов в двух лентах и дополнительный запас еще в 300 штук.

Установка способна вести огонь по воздушным целям и в ночное время, для этого она оснащена ночным зенитным прицелом, дневной тоже имеется. Для стрельбы по наземным целям прямой наводкой имеется собственный прицел.

В Киеве заявляют, что такие зенитные установки необходимы ВСУ для борьбы с дронами-камикадзе типа "Герань", применяемыми Россией, для нейтрализации которых у ВСУ нет необходимых средств. Новые мобильные комплексы должны заменить в ВСУ многочисленные самоделки на основе пикапов с установленными на них пулеметами.
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26 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:46
    +3
    Скоро увидим, что это за грарицапа и чего она реально может.
    1. Vrotkompot
      Vrotkompot Сегодня, 19:13
      -4
      С одного канала. Если немецкие гепарды сбивают, значит научились.
      Ударов возмездия по Зеленскому не будет. Бомбить по украинским бункерам будет только телеграм Медведева. Ещё бомбит у служб, которые работали в ту смену.
      Из плюсов - запад достаточно перепуган «таинственностью» атаки на Кремль, и вот уже в Хельсинки Зеленский отодвигает дедлайн контрнаступления на 20 июня.
      Парад теперь будут смотреть все, ожидая чего-то необычного в прямом эфире.
      Патриотичный сегмент и осваиватели бюджета на оголтелом оптимизме конечно будут орать и призывать к ТЯО и прочему, но нужно понимать, что сегодня немцы сбили 78% наших дронов над Киевом и Одессой, кроме того уже сбивается до 60% наших ракет. 
      Завтра начнутся маневры тяжелой техники в Москве в жанре репетиции парада.
      Репетиционные площадки будут разбросаны по городу, что подчеркнет специальный характер этого парада Победы и обстановки, в которой он проводится.
      Также в репетиции примут участие бойцы Росгвардии.
      Такое плотное соприкосновение различных служб как бы демонстрирует сплочённость силовых элит вокруг Кремля. Или крепкую хватку - как кому нравится.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 19:31
        +2
        А откуда цифры сбития? Почему записей этих сбитий раз-два и обчелся?
        1. Митрич73
          Митрич73 Сегодня, 19:46
          0
          У него можно не спрашивать. Он просто распространяет и не рефлексирует.
        2. Vrotkompot
          Vrotkompot Сегодня, 20:21
          +1
          А где записи уничтожения целей? Запустили уже под тысячу Гераней, и где эффект?
      2. Oleg812spb
        Oleg812spb Сегодня, 19:46
        +1
        Будь ты аналитик или эксперт - пиши больше, зарабатывай гроши!
      3. Аскольд65
        Аскольд65 Сегодня, 19:55
        +1
        Цитата: Vrotkompot
        но нужно понимать, что сегодня немцы сбили 78% наших дронов над Киевом и Одессой, кроме того уже сбивается до 60% наших ракет

        Ты, ЦИПСО, должен писать " ваших" русских ракет и дронов. Но это не значит, что мы должны верить твоим цифрам укронацистского "Министерства народного просвещения и пропаганды" (Ukroreichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda). У нас нет столько ракет, сколько вы их там "посбивали".
        1. Vrotkompot
          Vrotkompot Сегодня, 20:22
          0
          А че так бомбит? Не хочется признать очевидное? И при чем тут ципсо? Где эффект многократных налетов? Текст не мой, а с канала Образ будущего. Канал ведет кто-то из наших информированных. Они на 3 часа раньше всех написали что у Эрдогана приступ. Так что не доверят у меня нет причин.
          1. Аскольд65
            Аскольд65 Сегодня, 20:42
            0
            Где тут "очевидное" то? Твой текст скопированный с какого то непонятного телеграммканала который ведёт некто "кто то"? Если ты не видишь никакого эффекта, то это не значит, что его нет. Инфраструктура разрушается, может не так быстро как хотелось бы, ВСУ несут потери, ПВО заканчивается, как сами системы так и боекомплект.
      4. Комментарий был удален.
      5. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 20:20
        0
        Цитата: Vrotkompot
        сегодня немцы сбили 78% наших дронов над Киевом и Одессой,

        Не знаю откуда у вас такая информация. Типичная Одесса пишет совсем другое:
        Прошла информация, что попадание было четкое, на данный момент в 3 больницы города развезли пострадавших общей сложностью 50 человек.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:50
    -1
    Чехия передала Украине очередную партию мобильных зенитных установок MR-2 Viktor
    . Дешевка, как зенитка, не эффективна, но так по капельке, евриков и зарабатывают.
  3. Normann
    Normann Сегодня, 18:54
    -1
    Напоминает поделки из Африки и с Ближнего Востока.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:59
      -1
      Цитата: Normann
      Напоминает поделки из Африки и с Ближнего Востока.

      Зато понтов сколько! Рекламы ! И себе плюсик записали "Мы помогли! Мы поставили Украине" Все же перед хозяином отчитываются.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:57
    +1
    Готовятся, думаю на 9 мая попрут - типа мы на расслабоне, к торжествам готовится, а они нам сюрприз захотят устроить.
  5. Аскольд65
    Аскольд65 Сегодня, 18:58
    +2

    Из таких пулемётов и по самолёту то из за высокого рассеивания пуль нелегко попасть, а по БПЛА и тем более. Особенно если с установкой на пикапе, то при стрельбе раскачиваться начнёт -- мама не горюй.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 19:03
      +1
      Про попасть никто не говорил, тут главное - пострелять
    2. Vrotkompot
      Vrotkompot Сегодня, 19:14
      -2
      Были случай и с АК сбивали. С помощью таких герани в основном и сбивают.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 19:34
        +1
        Банками огурцов сбивают. Кстати, по вашему мнению, сбитый под Кропивницким российский ил-76 существовал или звезду героя Украины дали за сбитый су-27 ВСУ?
      2. Аскольд65
        Аскольд65 Сегодня, 19:40
        +1
        Такие случаи имеют случайный характер. Что бы такими установками с дальностью стрельбы в 2 км перекрыть пути подлёта БПЛА, которые заранее неизвестны и по времени и по маршруту, их нужны тысячи и тысячи штук. Я уж не говорю по "попасть в цель". У "Ланцета" попасть по ним куда больше шансов.
        1. 75Сергей
          75Сергей Сегодня, 19:58
          0
          А кто мешает их использовать как тачанки по наземным целям?!
      3. роман66
        роман66 Сегодня, 19:41
        -1
        Из Макарова не сбивали? Или из Стечкина очередями
    3. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 19:22
      +2
      Согласен, думаю Зелëный нам к Параду "подарочек" готовит, раз отодвинул срок наступления.
      Хитрит гадëныш!
  6. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 19:50
    +3
    немедленно уничтожить! good прежде чем что-либо еще будет уничтожено!
  7. PValery53
    PValery53 Сегодня, 19:58
    -1
    А чешский завод по производству этих зениток до сих пор ещё не бомбили? - А - зря.
  8. Наган
    Наган Сегодня, 20:18
    0
    Чехи скрестили советскую ЗПУ-2 с тойотовским пикапом и выдают ЭТО за последнее слово техники в области ПВО. Вот только ЭТО еще в прошлом веке всякие аллах-бабахи в сараях мастерили, даже название вспоминается - "Джихад-мобиль".
  9. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 20:29
    0
    Ich verstehe nicht, wie es möglich ist, dass solche
    offenen Pick-Ups immer noch ohne Schaden beim
    Feind ankommen kann?!?
    Haben wir denn selber keine Sabotage-Truppen...?!?