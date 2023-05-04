ВС РФ уничтожили станцию контрбатарейной борьбы ВСУ производства США в районе села Каменское

Артиллерийские подразделения Вооруженных сил Российской Федерации сегодня продолжали обстрел позиций украинских формирований на ряде направлений. Кроме того, на Артемовском, Марьинском, Авдеевском и Красно-Лиманском направлениях продолжались бои с участием пехоты. Это следует из сообщений военкоров, данных Минобороны РФ и отчетов украинского командования.Как сообщил пресс-центр группировки войск ВС РФ «Восток», минометная батарея на Южно-Донецком направлении накрыла огнем разведывательную группу ВСУ, четверо боевиков были ликвидированы. Кроме того, на данном направлении, а также на Запорожском направлении, были уничтожены несколько артиллерийских орудий противника.В районе населенного пункта Шахтерское расчет РСЗО БМ-21 «Град» поразил гаубицу американского производства, в районе населенных пунктов Бурлацкое и Дорожнянки были уничтожены гаубица и миномет соответственно. Под Новоивановской была уничтожена САУ «Гвоздика» украинского формирования.Расчеты САУ «Мста», «Гиацинт» и «Гвоздика», выполняя боевые задачи, также уничтожили станцию контрбатарейной борьбы ВСУ американского производства, находившуюся в районе населенного пункта Каменское. Это большая удача, поскольку каждое уничтожение станции контрбатарейной борьбы снижает возможности артиллерии противника наносить ответные удары по позициям российских войск.Кроме того, Минобороны РФ сообщило об уничтожении противотанковыми управляемыми ракетами опорных пунктов украинских формирований, которые были обнаружены в районах Левадного и Каменского. Во время ударов по опорным пунктам были уничтожены семь украинских военнослужащих.Согласно традиционной вечерней сводке украинского генерального штаба, сегодня, как и вчера, наиболее ожесточенные бои происходили в Артемовске (Бахмуте) и Марьинке. В Артемовске штурмовые группы ЧВК «Вагнер» предпринимают постоянные атаки украинских позиций. В Марьинке также продолжаются городские бои.Украинская сторона также сообщает об атаках в районе юго-западной окраины Спорного на Красно-Лиманском направлении. Общее количество атак российских войск на всех основных направлениях в зоне проведения специальной военной операции командование ВСУ оценивает в 50.