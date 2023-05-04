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Фрегат «Адмирал Григорович» вернётся в Средиземное море после ремонта и возглавит эскадру ВМФ РФ

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Фрегат «Адмирал Григорович» вернётся в Средиземное море после ремонта и возглавит эскадру ВМФ РФ

Российский фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович", отправившийся на Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для прохождения планового ремонта, вновь возглавит Средиземноморскую эскадру ВМФ РФ. Об этом сообщил информированный источник.


В конце апреля этого года появилась информация, что "Адмирал Григорович", возглавлявший постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, сдал вахту и отправился на Балтику для планового ремонта. Флагманом эскадры стал фрегат Северного флота "Адмирал Горшков". По словам источника, через два месяца "Адмирал Григорович" вернется в Средиземное море и снова возглавит соединение.

После ремонта "Адмирал Григорович" примет вахту во главе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море у фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" проекта 22350 Северного флота

- приводит ТАСС слова источника.

Как ранее сообщалось, Турция запретила российским и украинским военным кораблям проход через проливы до окончания конфликта, кроме возвращения к месту постоянного базирования. В случае, если "Адмирал Григорович" вернется в Севастополь, то обратно выйти он уже не сможет. Поэтому корабли Черноморского флота, на начало спецоперации находившиеся вне Черного моря, несут службу в Средиземном.

"Адмирал Григорович" является головным фрегатом морской зоны в серии из трех кораблей проекта 11356, построенных для Черноморского флота на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь". Заложен 18 декабря 2010 года, спущен на воду 14 марта 2014 года и передан в боевой состав флота 11 марта 2016 года.

Водоизмещение полное - 4035 тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток. Фрегат вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, может нести палубный вертолёт Ка-27 (или Ка-31). Экипаж — 180 человек (в т.ч. 18 офицеров).
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4 комментария
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 20:01
    +1
    Ну и отлично... 7 футов под килем и экипажу безаварийного дежурства
  2. Галеон
    Галеон Сегодня, 20:10
    +5
    В Средиземном море сейчас находятся 2 мрк и 3 БДК. На бригаду еле-еле тянет, 5 вымпелов. Но эскадра так эскадра.
    1. next322
      next322 Сегодня, 20:37
      +1
      Цитата: Галеон
      сейчас находятся 2 мрк и 3 БДК

      и откуда там БДК взялись,и еще 1 мрк?
  3. HattinGokbori88
    HattinGokbori88 Сегодня, 20:41
    +1
    Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей ЛЮБОЙ СТРАНЫ (включая военные корабли НАТО), пока война не закончится.