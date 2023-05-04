В сенат США вызвали главу национальной разведки для выяснения вероятности применения Россией ядерного оружия

После украинской беспилотной атаки на Кремль на Западе вновь актуализировали тему вероятного применения ядерного оружия. В Вашингтоне всерьёз начали обсуждать, не сочтут ли российские власти украинский удар тем фактором, который «активирует» основной пункт ядерной доктрины РФ.
Для прояснения этого вопроса в профильный комитет сената США была вызвал Эйврил Хейнс, возглавляющую национальную разведку США. Американские сенаторы поинтересовались у неё относительно вероятности применения Москвой ядерного оружия.
Ответ г-жи Хейнс был таким:
Применение Россией ядерного оружия крайне маловероятно. Это наша оценка на данный момент.
Далее глава нацразведки Соединённых Штатов «заочно» обратилась к властям России с «призывом к сдержанности». Причём трактовка Хейнс была следующей:
Москве необходимо действовать сдержанно, несмотря на тяжёлые потери в войне на Украине.
Американская «логика» примерно такова: мы и дальше будем поддерживать и вооружать киевский режим без каких-либо рамок и ограничений для себя и него, а вы (Россия) должны действовать непременно сдержанно, даже если ваши потери будут расти.
Напомним, что ранее куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя налёт беспилотников на Кремль, заявил о том, что это не тот случай, когда в ответ нужно применять ядерное оружие.