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В сенат США вызвали главу национальной разведки для выяснения вероятности применения Россией ядерного оружия

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В сенат США вызвали главу национальной разведки для выяснения вероятности применения Россией ядерного оружия

После украинской беспилотной атаки на Кремль на Западе вновь актуализировали тему вероятного применения ядерного оружия. В Вашингтоне всерьёз начали обсуждать, не сочтут ли российские власти украинский удар тем фактором, который «активирует» основной пункт ядерной доктрины РФ.


Для прояснения этого вопроса в профильный комитет сената США была вызвал Эйврил Хейнс, возглавляющую национальную разведку США. Американские сенаторы поинтересовались у неё относительно вероятности применения Москвой ядерного оружия.

Ответ г-жи Хейнс был таким:

Применение Россией ядерного оружия крайне маловероятно. Это наша оценка на данный момент.

Далее глава нацразведки Соединённых Штатов «заочно» обратилась к властям России с «призывом к сдержанности». Причём трактовка Хейнс была следующей:

Москве необходимо действовать сдержанно, несмотря на тяжёлые потери в войне на Украине
.
Американская «логика» примерно такова: мы и дальше будем поддерживать и вооружать киевский режим без каких-либо рамок и ограничений для себя и него, а вы (Россия) должны действовать непременно сдержанно, даже если ваши потери будут расти.

Напомним, что ранее куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя налёт беспилотников на Кремль, заявил о том, что это не тот случай, когда в ответ нужно применять ядерное оружие.
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5 комментариев
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  1. al3x
    al3x Сегодня, 20:36
    +1
    Для применения повод мелковат, а вот провести натурные испытания было бы можно. Не для нагнетания ради, а для проверки своего арсенала и заявленых характеристик, как бы и тут сюрприз не вылез какой нибудь, коих было много.
  2. Б-15
    Б-15 Сегодня, 20:37
    +1
    Интересно, что они начнут лепетать, если просто повысим уровень готовности ЯО?
  3. зурбаган63
    зурбаган63 Сегодня, 20:37
    +1
    Наглость американцев не имеет границ, но булки они напрягли неплохо.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 20:40
    +1
    Да, нет причин для волнения. Пока мы не даем повода опасаться адекватного ответа. К сожалению, это так.
  5. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 20:42
    +1
    Что то часто в мире пошли разговоры про ЯО, не к добру это. Могут на Украине и одну из АЭС по указанию англосаксов рвануть. Зеленский выполнит, ему терять нечего.