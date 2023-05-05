Американские кассетные боеприпасы для Украины: споры продолжаются

Бомбы Mk 20 из арсенала ВМС США. Фото Минобороны США

Снаряд серии DPICM - Украина хочет получить такие боеприпасы. Графика Globalsecurity.org

Иллюстрация из статьи в Defense One. Выстрел для автоматического гранатомета назвали боевым элементом кассетного боеприпаса