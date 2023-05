Американские кассетные боеприпасы для Украины: споры продолжаются

Бомбы Mk 20 из арсенала ВМС США. Фото Минобороны США

Желания и реальность



Снаряд серии DPICM - Украина хочет получить такие боеприпасы. Графика Globalsecurity.org

Решительный протест



Иллюстрация из статьи в Defense One. Выстрел для автоматического гранатомета назвали боевым элементом кассетного боеприпаса

Иное мнение



Один из вариантов суббоеприпаса из состава семейства DPICM. Графика Globalsecurity.org

Уже в наличии



Украинская мина ПФМ-1, доставленная кассетным боеприпасом, июль 2022 г. Фото Telegram / "Поддубный"



Противотанковая мина AT2 из кассеты для снаряда MARS 2. Фото Telegram / War Gonzo

Разница в позициях

Киевский режим регулярно обращается к своим американским покровителям с просьбами о предоставлении того или иного вооружения. Не так давно в список желаний вошли кассетные боеприпасы нескольких типов для разных систем. Официальный Вашингтон пока не разрешил их поставку, но и не запрещал ее. Из-за отсутствия четкой и ясной позиции в США начались споры на разных уровнях, в т.ч. с привлечением средств массовой информации.Кассетные боеприпасы появились в запросах киевского режима всего несколько месяцев назад. Как сообщала зарубежная пресса, еще прошлой зимой Украина потребовала предоставить ей 155-мм артиллерийские снаряды типа DPICM. С их помощью планировалось повысить эффективность артиллерии. Кроме того, поступали новости о прибытии партии таких снарядов из Турции, но они не получили подтверждения.В начале марта стало известно, что киевский режим хочет получить американские кассетные авиационные бомбы Mk 20 / CBU-100 Rockeye. Их предлагается разбирать и извлекать суббоеприпасы Mk 118. Кумулятивно-осколочные боевые элементы предлагается использовать по одному в качестве боевой нагрузки для легких беспилотных летательных аппаратов. Применение бомб в исходном виде исключается по причине чрезмерных рисков для самолетов-носителей.Для поставки кассетных снарядов и бомб требуется разрешение от администрации президента. Однако к середине марта стало известно, что Белый дом не собирается одобрять выделение такой помощи в связи с известными военно-политическими рисками. Такая позиция руководства страны вызвала соответствующую реакцию.21 марта группа конгрессменов от Республиканской партии направила в администрацию Джо Байдена официальное письмо с призывом выделить Украине кассетные боеприпасы. Авторы письма раскритиковали президента за нежелание помочь ключевому партнеру по борьбе с Россией. Как стало известно позже, в Белом доме ознакомились с письмом – и не выполнили содержащиеся в нем рекомендации.Отсутствие положительного решения предсказуемо стало стимулом для дальнейших споров и громких заявлений. Законодатели-сторонники киевского режима продолжают говорить о необходимости выделения затребованной помощи. Представители Киева, в свою очередь, призывают американских конгрессменов давить на собственного президента. Кроме того, недавно к спорам подключились общественные организации и средства массовой информации.13 апреля издание Defense One опубликовало статью «Biden Must Resist Calls to Send Cluster Munitions to Ukraine» («Байден должен сопротивляться призывам отправить кассетные боеприпасы на Украину»). Как видно по названию, ее автор Нурия Рауль из организации Friends Committee on National Legislation выступает против поддержки киевского режима поставками определенных видов вооружения.Статья начинается с напоминания о рисках и угрозах, связанных с применением кассетных боеприпасов. Неуправляемое оружие такого рода разбрасывает отдельные элементы по большой площади. Оно относится к системам неизбирательного действия, и потому представляет опасность для гражданского населения, в т.ч. для детей. Поэтому Дж. Байден должен отвергнуть предложения о поставке кассетных боеприпасов на Украину.В качестве доказательства Н. Рауль приводит некие данные о применении кассетных боеприпасов на территории Украины и о результатах таких атак. При этом, в соответствии с актуальной повесткой, вина возлагается на российскую армию и «пророссийских сепаратистов». Украинские действия и преступления в этом контексте фактически замалчиваются.Кроме гуманистических соображений приводится аргумент политического характера. Так, отгрузка кассетных снарядов и бомб негативно повлияет на репутацию США и помешает им продвигать новые соглашения об ограничении вооружений. При этом напоминают, что США является одним из немногих членов НАТО, до сих пор имеющих кассетное вооружение.Актуальное законодательство позволяет американской армии иметь и хранить кассетные боеприпасы. Однако соответствующее решение Конгресса запрещает экспорт подобных изделий, у которых не срабатывает более 1% боевых элементов. Фактический коэффициент отказа имеющихся боеприпасов находится на уровне 2-6 проц. Некоторые организации оценивают этот параметр на уровне 10-40 проц. Из-за недостаточной надежности поставки кассетного вооружения за пределы США фактически исключены на законодательном уровне.В сложившейся ситуации Н. Рауль предлагает отказаться от поставок кассетных боеприпасов на Украину, а также усилить активность в деле борьбы с таким оружием. США должны присоединиться к существующей Конвенции о запрете и стать лидером в деле отказа от кассетных боеприпасов.4 мая в издании Popular Mechanics вышла статья-ответ на публикацию в Defense One. Ее автор, небезызвестный специалист по вопросам обороны Кайл Мизоками, не согласен с предложениями Н. Рауль и считает необходимым помочь киевскому режиму желаемыми боеприпасами.Статья «Most of the World Has Shunned Deadly Cluster Munitions. Should the U.S. Send Them to Ukraine, Anyway?» («Большая часть мира отказалась от смертоносных кассетных боеприпасов. И все же, должны ли США отправить их на Украину?») начинается с общего описания кассетных боеприпасов, их краткой истории и перечисления преимуществ и недостатков. Затем К. Мизоками рассматривает аргументы заочного оппонента.Следуя общей повестке, автор Popular Mechanics пишет о неких постоянных и многочисленных преступлениях российской армии, которые не удосужились вспомнить в Defense One. В их числе он вспоминает и применение кассетных боеприпасов.К. Мизоками считает, что Украина имеет право на любое эффективное оружие, которое поможет ей справиться с противником. Он признает наличие рисков для украинского населения, но считает, что российская армия представляет гораздо большую опасность. При этом, как утверждается, Украина, являясь «защищающейся стороной», имеет возможность более ответственно использовать свое оружие, отмечать районы его применения и затем обезвреживать оставшиеся изделия.Статья в Popular Mechanics завершается выводом о том, что украинские формирования имеют право на кассетное вооружение. Кроме того, ее автор обвиняет Н. Рауль в отсутствии альтернативных предложений в контексте помощи союзнику.Следует отметить, что у Украины уже есть кассетные боеприпасы разных типов. При распаде СССР ей достались большие запасы такого оружия разных типов, а некоторые изделия поступили в недавнем прошлом в порядке иностранной помощи. Все эти образцы регулярно находят применение, причем зачастую с их помощью атакуют населенные пункты и гражданские объекты.Также нужно рассмотреть юридический контекст. Украина до сих пор не присоединилась к Конвенции по кассетным боеприпасам и имеет формальное право хранить и применять их. Однако применение такого оружия с неизбирательным действием в населенных районах нарушает Женевские конвенции и является военным преступлением.В прошлом году украинские ОТРК «Точка-У» неоднократно применяли ракеты 9Н123К с кассетным боевым оснащением. Они несут 50 боевых элементов массой по 1,5 кг. Один из таких боеприпасов использовался при организации провокации в г. Краматорск – киевский режим атаковал собственных граждан.С советских времен на украинских складах присутствует большое количество реактивных снарядов для систем залпового огня с кассетными боевыми частями. Так, ракеты для «Града» или «Урагана» могут нести осколочные, кумулятивные или зажигательные суббоеприпасы. Кроме того, 220-мм снаряды для «Урагана» оснащались кассетами с противопехотными минами ПФМ-1. Такие изделия неоднократно применялись для дистанционного минирования на территориях населенных пунктов Донбасса.В прошлом году Украина получила немецкие РСЗО MARS 2 – европейскую версию американской M270. Вместе с ними были поставлены реактивные снаряды, несущие противотанковые мины AT2 / DM1399. Любопытно, что производитель и основной эксплуатант не считают такое оружие кассетным.Украина также располагала запасом кассетных артиллерийских снарядов. В калибре 152 мм имелись боеприпасы с 8 осколочными или кумулятивно-осколочными элементами. Кассетные снаряды в калибре 203 мм способны нести 24 более крупных осколочных суббоеприпаса. В прошлом году Франция поставила партию 155-мм снарядов BONUS, каждый из которых несет два самоприцеливающихся противотанковых элемента.Теперь же киевский режим хочет получить дополнительные 155-мм снаряды с кассетной боевой частью и авиабомбы. При этом последние не планируется применять по прямому назначению. Их хотят разобрать на запчасти и получить большое количество более мелких боеприпасов для беспилотной авиации. Также нельзя исключать, что в будущем желания Киева вновь вырастут, и список требуемых изделий пополнится.Таким образом, нынешние украинские власти продолжают просить и требовать у зарубежных партнеров и покровителей новое вооружение и технику, и теперь дошли до кассетных боеприпасов. Однако на этот раз США не торопятся выполнять такие просьбы и предоставлять затребованные изделия. Отсутствие желаемой реакции Белого дома привело к началу споров – сначала среди политиков, а затем и на страницах СМИ.Причины сложившейся ситуации вполне понятны. Вследствие российских мероприятий по демилитаризации киевский режим оказался в критическом положении. Его будущее прямо зависит от иностранной помощи, и поэтому он готов на любые меры и более не стесняет себя в требованиях. Партнерам предъявили длинный список желаемых образцов и систем, который к тому же постоянно пополняют.В свою очередь, США решают свои собственные задачи. Они намерены продолжать ослаблять Россию за счет Украины и готовы предоставлять для этого различные средства. Однако такая поддержка не может быть безграничной. Белому дому приходится учитывать различные факторы политического, экономического и иного характера, а также заботиться о собственной безопасности.Очевидно, что на данный момент руководство США не считает необходимым предоставление Киеву кассетных боеприпасов. Существует и иное мнение, причем для его продвижения приходится подключать лоббистов. Прислушается ли Белый дом к таким идеям, пока неизвестно.