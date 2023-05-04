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После сообщений о начале работы в Киеве израильской системы оповещения над городом появились ударные беспилотники

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После сообщений о начале работы в Киеве израильской системы оповещения над городом появились ударные беспилотники

Поступают сообщения об объявлении воздушной тревоги в ряде регионов Украины. По последним данным, над Киевской областью и непосредственно Киевом появились российские ударные дроны. Сообщается о работе украинской ПВО и о прилётах по объектам на земле.


Кличко заявил о пожаре на одном из объектов в Соломенском районе Киева.

Кличко:

Вероятно, упали обломки БПЛА.

В украинских пабликах, комментируя сообщения о беспилотниках над Киевом, пишут, что это может быть «предвестником ракетного удара». В последнее время российские войска активно используют тактику нанесения ударов волнами. Сначала отправляются дроны и ракеты-«обманки», благодаря которым удаётся не только выявить места размещения зенитных ракетных комплексов ВСУ, но и перегрузить их работой. Уже после этого следует ракетный удар, который нечем отразить в конкретный момент времени. Однако через несколько часов украинский генеральный штаб всё равно рапортует о «90% сбитых дронов и ракет», стараясь не говорить ничего о поражении военных объектов на тех или иных территориях.

Буквально за пару часов до первых сообщений о налёте беспилотников на Киев и Киевскую посол Украины в Израиле заявил о том, что эта страна поставила Украине систему раннего оповещения о ракетных ударах, которая начала работу в украинской столице.

Корнийчук:

Хочу отметить личный вклад премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в обеспечение быстрого завершения поставок.

По заявлению украинского посла, «есть надежда на то, что при развитии проекта такая система будет работать во всех крупных городах Украины».

При этом Корнийчук проговорился, сказав, что это важно не только для гражданской, но и для военной инфраструктуры Украины. Это означает, что именно на защиту военной инфраструктуры киевский режим и делает ставку.
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21 комментарий
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 20:58
    +25
    Нетаньяху наградить "орденом Бандеры" за №1, за большой вклад укрепления обороны нацисткой Украины. Видимо ему не слышен плач жертв Бабьего Яра.
    1. termos
      termos Сегодня, 21:16
      +6
      Ему и на Освенцим пофигу, уверен, ведь деньги не пахнут. Есть нормальные евреи, а есть евреи. Вторые, судя по всему, ненавидят первых, ибо в НСДАП вроде как и евреи состояли. По крайней мере, с еврейскими корнями
      1. Комментарий был удален.
    2. алексеев
      алексеев Сегодня, 21:20
      +4
      Израиль поставил бандерлогам
      системы ПВО и ещё кое -что? Забыл про геноцид евреев укронацистами?
      Ну что ж..
      Иран достоин большего.... Учитывая, что территория Израиля плотно накрывается всего лишь десятком ядерных боеприпасов.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 21:39
        +4
        Цитата: алексеев
        Израиль поставил бандерлогам
        системы ПВО

        Таки не системы ПВО, а системы предупреждения о ракетном ударе. "Бандерлоги, к вам крадется северный пушной лисец. Встреча с Бендерой через пять... Четыре.. Три... Два... Один... Щеня вмерла..."
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 22:13
          +3
          Радары ПВО он им поставил, а не уличные громкоговорители.
          Так что и Израиль вляпался в военные поставки нацистам.
          А что "нелетальные" - так все поставщики с этого начинали. Да и эти радары вполне успешно спасают летальные средства для убийства русских
      2. alexoff
        alexoff Сегодня, 22:31
        0
        Израиль давно простил всех коллаборационистов. Да и немцев тоже, одного в Аргентине для вида грохнули и теперь грозные мстюны
    3. Бонифаций
      Бонифаций Сегодня, 21:22
      +2
      "Орденом Сутулого" и ящик в придачу с местом на киевском кладбище! wassat
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 22:32
        +1
        Особо нравится фраза, запускают ракеты обманки.
        Ну т.е. 150-300 КГ тротила настолько дороги, что копеечная крылатая ракета, с системой преодоления ПРО, и системой инерционного позиционирования, может свободно обходится без головной части, имитируя обманку.
        "Специалисты" когда отчеты пишут, народ за кого принимают?
    4. Саша Коблов
      Саша Коблов Сегодня, 22:06
      0
      Как сказал "БРАТ - 2 " , а я куплю всех....
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:00
    +2
    И что тут удивительного, что Киевские прохиндеи не о гражданах своей страны заботятся, а о военных объектах?
    Военные объекты Банковую берегут. Они же собираются атаковать наши новые территории.
    Гады конечно. Но у них или для ихних ВСУ всё использовать, или им самим предлагать нам какое то замирение.
  3. Комментарий был удален.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:11
    +2
    Похоже ,по видео из Киева у ВСУ " Байроктар " взбунтовался и ВСУшники его с перепугу завалили.Честно говоря ерунда какая то.
    1. Комментарий был удален.
    2. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 21:36
      +1
      Цитата: tralflot1832
      видео из Киева

      Вот ссылка на видео:

      [media=https://t.me/boris_rozhin/84710]
      Спасибо hi
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 21:37
      +2
      Судя по киевским (Реальный Киев ) видео ,где они сбивают два разномастных БПЛА ,ВСУ какую-то гадость задумали.Воздушная тревога была объявлена только в Киевской области.
  5. ИсламГ
    ИсламГ Сегодня, 21:17
    +2
    Они уже на одной волне с фашистами. Они давно плевали на память 6 млн убитых фашистами. Главное своя шкура дороже. С палестинцами они и ведут себя как фашисты.
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 21:22
      +6
      Не зря в СССР сионизм и фашизм ставили в один ряд. Если ты какую-то нацию ставишь выше остальных, то это добром не кончится ни для кого.
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:31
    0
    Сразу вспомнился анекдот, где у араба кончились патроны, а еврей -"Не желаете купить ящичек незадорого?".
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 21:59
      0
      Цитата: михаилл
      Сразу вспомнился анекдот,

      Фе... Есть вариант более интересный:
      https://www.youtube.com/watch?v=OhhjN_Sd2oI
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 22:52
        0
        Цитата: Bingo
        Цитата: михаилл
        Сразу вспомнился анекдот,

        Фе... Есть вариант более интересный:
        https://www.youtube.com/watch?v=OhhjN_Sd2oI

        Понятно, что классика вечна. Но, мне еще один анекдот вспомнился, вернее даже два.
        Где, получивший задание распространять листовки, еврей через месяц возвращается в партизанский отряд с пачкой денег- "Извините, больше я такой гешефт делать не буду. Ваши бумаги хорошие, но никто не хочет их покупать."
        И, где еврей пригоняет трофейный танк и получает Героя- "Главное было найти в немецкой армии еврея."
        В принципе, я евреев люблю. У меня дочь- внучка еврея. Жидов ненавижу, так их и так никто не любит.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:56
    +1
    Порадовало)))

    Хотя, конечно, художник им польстил, там морды на порядок тупее
  8. Krasnodar
    Krasnodar Сегодня, 22:12
    +3
    Речь идёт о системе оповещения примерно 8 летней давности. Скачиваешь себе на телефон апликацию. Во время прилёта она даёт вибрацию смартфону, ты на неё нажимаешь и видишь, сколько времени есть до прилёта. На БЛА, по идее, реагировать не должна.
  9. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 22:25
    0
    Макеты ракет, макеты дронов - отличная идея. good
    Картонные дроны легко построить, Австралия поставила Украине такие же беспилотники. спасает от многих потерь от настоящих дронов.