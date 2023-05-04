После сообщений о начале работы в Киеве израильской системы оповещения над городом появились ударные беспилотники

Поступают сообщения об объявлении воздушной тревоги в ряде регионов Украины. По последним данным, над Киевской областью и непосредственно Киевом появились российские ударные дроны. Сообщается о работе украинской ПВО и о прилётах по объектам на земле.
Кличко заявил о пожаре на одном из объектов в Соломенском районе Киева.
Кличко:
Вероятно, упали обломки БПЛА.
В украинских пабликах, комментируя сообщения о беспилотниках над Киевом, пишут, что это может быть «предвестником ракетного удара». В последнее время российские войска активно используют тактику нанесения ударов волнами. Сначала отправляются дроны и ракеты-«обманки», благодаря которым удаётся не только выявить места размещения зенитных ракетных комплексов ВСУ, но и перегрузить их работой. Уже после этого следует ракетный удар, который нечем отразить в конкретный момент времени. Однако через несколько часов украинский генеральный штаб всё равно рапортует о «90% сбитых дронов и ракет», стараясь не говорить ничего о поражении военных объектов на тех или иных территориях.
Буквально за пару часов до первых сообщений о налёте беспилотников на Киев и Киевскую посол Украины в Израиле заявил о том, что эта страна поставила Украине систему раннего оповещения о ракетных ударах, которая начала работу в украинской столице.
Корнийчук:
Хочу отметить личный вклад премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в обеспечение быстрого завершения поставок.
По заявлению украинского посла, «есть надежда на то, что при развитии проекта такая система будет работать во всех крупных городах Украины».
При этом Корнийчук проговорился, сказав, что это важно не только для гражданской, но и для военной инфраструктуры Украины. Это означает, что именно на защиту военной инфраструктуры киевский режим и делает ставку.