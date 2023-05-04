Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник при попытке атаковать аэродром Бельбек в Севастополе

Очередная атака на Севастополь. Около 19:00 силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек. Никакие объекты не пострадали. Ситуация под контролем

Мы видим, что провокации не прекращаются, которые украинский режим организовывает. Ежедневно практически или через день мы либо отражаем, либо фиксируем беспилотные летательные аппараты