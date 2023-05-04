Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник при попытке атаковать аэродром Бельбек в Севастополе

Украина снова попыталась атаковать аэродром Бельбек в Севастополе с помощью беспилотника и снова неудачно, украинский дрон был сбит российской ПВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.
Украинский беспилотник уничтожен в районе аэродрома Бельбек, никаких разрушений на земле нет, как и пострадавших. Дрон был перехвачен противовоздушной обороной на подлете к объекту. До этого ВСУ пытались атаковать Севастополь 1 мая, украинский беспилотник был сбит при атаке со стороны моря.
Очередная атака на Севастополь. Около 19:00 силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек. Никакие объекты не пострадали. Ситуация под контролем
- сообщил Развозжаев.
По словам губернатора Севастополя, киевский режим устраивает провокации чуть ли не каждый день, запуская различные беспилотники и пытаясь атаковать не только военные, но и гражданские объекты. Накануне российская ПВО перехватила два беспилотника ВСУ над юго-восточной частью полуострова.
Мы видим, что провокации не прекращаются, которые украинский режим организовывает. Ежедневно практически или через день мы либо отражаем, либо фиксируем беспилотные летательные аппараты
- добавил он.
Основной целью Украины является Севастополь, поскольку именно он является главной базой Черноморского флота России.