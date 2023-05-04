Военное обозрение
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Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник при попытке атаковать аэродром Бельбек в Севастополе

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Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник при попытке атаковать аэродром Бельбек в Севастополе

Украина снова попыталась атаковать аэродром Бельбек в Севастополе с помощью беспилотника и снова неудачно, украинский дрон был сбит российской ПВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.


Украинский беспилотник уничтожен в районе аэродрома Бельбек, никаких разрушений на земле нет, как и пострадавших. Дрон был перехвачен противовоздушной обороной на подлете к объекту. До этого ВСУ пытались атаковать Севастополь 1 мая, украинский беспилотник был сбит при атаке со стороны моря.

Очередная атака на Севастополь. Около 19:00 силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек. Никакие объекты не пострадали. Ситуация под контролем

- сообщил Развозжаев.

По словам губернатора Севастополя, киевский режим устраивает провокации чуть ли не каждый день, запуская различные беспилотники и пытаясь атаковать не только военные, но и гражданские объекты. Накануне российская ПВО перехватила два беспилотника ВСУ над юго-восточной частью полуострова.

Мы видим, что провокации не прекращаются, которые украинский режим организовывает. Ежедневно практически или через день мы либо отражаем, либо фиксируем беспилотные летательные аппараты

- добавил он.

Основной целью Украины является Севастополь, поскольку именно он является главной базой Черноморского флота России.
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13 комментариев
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  1. parabyd
    parabyd Сегодня, 21:01
    +8
    Это не провокации... Это - война. Надо начинать называть вещи своими именами.

    На провокации ещё можно не поддаваться, а вот во время войны медлить нельзя.

    Может, 9го мая, наконец, разродимся? Очень на это надеюсь, не зря же Путин пока так и не прокомментировал терракт. Надеюсь, отложил до знаменательной даты
    1. GRIGORIY76
      GRIGORIY76 Сегодня, 21:24
      0
      Боюсь что вчера была репетиция, основной удар будет в ночь непосредственно перед парадом.
      Естественно взорвать ничего не получится, но поджечь декорации или каркас вокруг мавзолея вполне.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 21:05
    +3
    А украинцы на аэродромы нацелились. Очень внимательными нужно быть в эти дни. Не расслабляться.
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 21:17
      +2
      Они ещё нефтебазы, нефтехранилища очень любят. Там тоже надо быть бдительными. А вообще, надо побережье быстрее освобождать, без этого ни конца ни края не будет этим попыткам.
  3. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 21:06
    0
    Für jeden ukrainischen Angriff sollte es zehn Angriffe von
    russischer Seite - endlich auch auf zivile Ziele - geben...!!!

    Warum steht die Werchowna Rada immer noch...?!?
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 21:53
      -2
      Цитата: 1erWahrheitsMinister_1984
      в конце концов, и по гражданским объектам...!!!

      По обычным людям бить не будем . Их и так бандеровский режим посылает на убой . А вот военно-административные пора грохнуть в пыль ..
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:25
    0
    Цитата: parabyd
    Это не провокации... Это - война. Надо начинать называть вещи своими именами.

    На провокации ещё можно не поддаваться, а вот во время войны медлить нельзя.

    Может, 9го мая, наконец, разродимся? Очень на это надеюсь, не зря же Путин пока так и не прокомментировал терракт. Надеюсь, отложил до знаменательной даты


    А решение о том, что сейчас, СВО или не СВО, принимаются не тут. Тут, на ВО, даже статистику не собирают, и мнения нашего не спрашивают.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 21:42
      +3
      Собирают, собирают, даже если вы этого не видите. Все более-менее крупные новостные сайты и соц. сети мониторятся постоянно и анализируются автоматически. Как нашими, так и заморскими специалистами.

      На что-то это-то да влияет.
  5. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 21:28
    +1
    не ослаблять ВНИМАНИЕ!
    Ночью вероятно Гады снова попытаются!!! am
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 21:54
      0
      Цитата: Бонифаций
      не ослаблять ВНИМАНИЕ!
      Ночью вероятно Гады снова попытаются!!! am

      Пока , тьфу , тьфу , тьфу. Севастополь отбивает почти все атаки ...
  6. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 21:58
    0
    Основной целью Украины является Севастополь

    На Севастополе весь Крым и держится. Это главная цитадель на Юге России - и по силе Оружия и по силе Духа. Мой дед защищал этот город в 1941-42 г.г., а если придётся и я на старости лет в окоп залезу, вспомню чему на кафедре черных полковников учили, да и с АКМа и ПКМа неплохо попадал. Убегать точно не буду, в том числе потому, что уже бегать не могу soldier
  7. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 22:12
    0
    Хихлы только что грохнули свой блаблактар прямо над Куевом
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 22:14
    +1
    По словам губернатора Севастополя, киевский режим устраивает провокации
    Какие провокации??? Совсем за смыслом высказываний не следят/не думают. Это ни акции, ни провокации ни акты чего там... стандартная военная операция/нападение с целью нанесения разного рода ущерба. ЭТО ВОЙНА!