Зеленский покинул Нидерланды, вылетев голландским правительственным бортом в сопровождении истребителей НАТО

Зеленский на приёме у короля Нидерландов
Голландская пресса пишет о том, что президент Украины покинул Нидерланды, вылетев из амстердамского аэропорта Схипхол Восточный на правительственном самолёте. Самолёт принадлежит кабинету министров Нидерландов. Как только самолёт с Зеленским на борту взлетел, его тут же взяли в сопровождение натовские истребители. О том, возвращается ли Зеленский этим бортом на Украину, не сообщается.
Стало известно, что сегодня главу киевского режима приняли король Нидерландов Виллем-Александр и глава правительства Марк Рютте. Оба обещали «всестороннюю поддержку», а Рютте заявил, что «можно было бы поставить и истребители, но пока такого решения не принималось». По заявлению голландского премьера, «каких-то конкретных барьеров для поставки F-16 для ВС ВСУ на сегодняшний день нет».
Сегодня же Зеленский посетил нидерландскую авиабазу Состерберг, где министром обороны Нидерландов была представлена мобильная криминалистическая лаборатория. Зеленский заявил, что такая лаборатория помогла бы Украине «собрать больше фактов о совершённых на Украине военных преступлениях». Ему объяснили, что мобильная лаборатория отличается тем, что провести анализ биоматериалов в ней можно сразу, без необходимости его длительного хранения и консервации».
Для справки: база Состерберг была основной базой ВВС США в Нидерландах в годы холодной войны. На ней хранилось американское тактическое ядерное оружие. В 2008 году база была закрыта, но с недавних пор она в определённой степени вновь функционирует. Остаётся ли на ней американское ТЯО, не сообщается.
Находясь в Нидерландах, Зеленский призвал и эту страну, и соседнюю с ней Бельгию «продолжать поставки необходимого Украине оружия».