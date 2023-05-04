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Зеленский покинул Нидерланды, вылетев голландским правительственным бортом в сопровождении истребителей НАТО

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Зеленский покинул Нидерланды, вылетев голландским правительственным бортом в сопровождении истребителей НАТО

Зеленский на приёме у короля Нидерландов



Голландская пресса пишет о том, что президент Украины покинул Нидерланды, вылетев из амстердамского аэропорта Схипхол Восточный на правительственном самолёте. Самолёт принадлежит кабинету министров Нидерландов. Как только самолёт с Зеленским на борту взлетел, его тут же взяли в сопровождение натовские истребители. О том, возвращается ли Зеленский этим бортом на Украину, не сообщается.

Стало известно, что сегодня главу киевского режима приняли король Нидерландов Виллем-Александр и глава правительства Марк Рютте. Оба обещали «всестороннюю поддержку», а Рютте заявил, что «можно было бы поставить и истребители, но пока такого решения не принималось». По заявлению голландского премьера, «каких-то конкретных барьеров для поставки F-16 для ВС ВСУ на сегодняшний день нет».

Сегодня же Зеленский посетил нидерландскую авиабазу Состерберг, где министром обороны Нидерландов была представлена мобильная криминалистическая лаборатория. Зеленский заявил, что такая лаборатория помогла бы Украине «собрать больше фактов о совершённых на Украине военных преступлениях». Ему объяснили, что мобильная лаборатория отличается тем, что провести анализ биоматериалов в ней можно сразу, без необходимости его длительного хранения и консервации».

Для справки: база Состерберг была основной базой ВВС США в Нидерландах в годы холодной войны. На ней хранилось американское тактическое ядерное оружие. В 2008 году база была закрыта, но с недавних пор она в определённой степени вновь функционирует. Остаётся ли на ней американское ТЯО, не сообщается.

Находясь в Нидерландах, Зеленский призвал и эту страну, и соседнюю с ней Бельгию «продолжать поставки необходимого Украине оружия».
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22 комментария
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 21:22
    +4
    Мария Захарова телеграмм канал !

    Зеленский: «Мы хотим сделать эту войну последней в мире, и мы это сделаем».

    Наркоман бредит о ядерной бомбе.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 21:23
      +2
      Цитата: opuonmed
      Наркоман бредит о ядерной бомбе.

      Наркоман Зеленский говорит именно то, что от него Запад хочет слышать.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 21:48
        +3
        Да он в ловушке, он просто не может не повышать градус накала, от этого зависит финансирование.

        Вот и вынужден то нести агрессивную чушь, то PR -акции устраивать. Вы только погуглите фото его жены в Vogue: сидит на унитазе со спущенными трусами в цветах Украины....

        Это реальное днище, они даже на это вынужденны идти, чтобы свои ничтожные тельца сберечь и ещё немного сытно поесть и сладко поспать...
        А жизни людей, которые поверили, что Зеленский мир на Донбасс вернёт, уже не вернешь. Их сотни тысяч
        1. YuckFou
          YuckFou Сегодня, 22:02
          -1
          Зачем фейки-то постить. Не сидит она ни на каких унитазах, вам просто фотошоп фтюхали, а погуглить вы поленились.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 21:26
    +2
    Да вроде он в Германию намылился. Таки будет бегать по всей Европе, пока не прилетит ответ за Кремль. А потом уж можно возвращаться. Или не возвращаться. А что? Правительство в изгнании. Зеля уже там.
  3. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 21:26
    +2
    а Зеля то оказывается -

    все ясно с ним!
    wassat
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 21:51
      +2
      Цитата: Бонифаций
      все ясно с ним!
      так получше будет
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 21:32
    -1
    Ну и зря... Надо было позвонить Кожугетовичу. Он бы такое " сопровождение" выдал!.. До Кубинки..)
  5. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 21:34
    +5
    Il y a un an j'écrivais que les USA en utilisant la chair à canon Ukrainienne projetaient d'affaiblir la Russie et au moment ou ils estimeront la Russie suffisamment affaiblie, il y aurait une provocation afin de faire entrer l'OTAN dans le conflit...Les provocations se font de plus en plus insistantes (jusqu'au drone sur le Kremlin) afin de susciter une réponse "musclée" qui sera prétexte à faire intervenir l'Otan.
    Et à voir tous ces présidents, rois repérer comme un leitmotiv " nous vous fournirons, plus d'armes, plus grosses, plus de portée, plus plus...Je suis convaincu que la 3eù guerre mondiale a...déjà commencée mais peu se rendent compte ou nous en sommes !
    Dire qu'il suffisait que la France et l'Allemagne fassent respecter les accords de Minsk :-(

    Год назад я писал, что США, используя украинское пушечное мясо, планируют ослабить Россию, и в тот момент, когда они сочтут Россию достаточно ослабленной, будет предпринята провокация, чтобы втянуть НАТО в конфликт...провокации становятся все более настойчивыми (до тех пор, пока они не решат, что Россия достаточно ослаблена). беспилотник над Кремлем), чтобы спровоцировать "жесткий" ответ, который станет предлогом для вмешательства НАТО.
    И чтобы все эти президенты, короли воспринимали это как лейтмотив: "мы предоставим вам больше оружия, больше, больше дальности, больше plus...Je я убежден,что Третья мировая война ... уже началась, но мало кто осознает, где мы находимся !
    Сказать, что Франции и Германии было достаточно заставить соблюдать Минские соглашения :-(
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 21:34
    +1
    у нищеброда даже своего борта нет?
    p.s. размер моего комментария вполне достаточен
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 21:54
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      у нищеброда даже своего борта нет?

      Цеевропа же. Меркель в Афган тоже частным бортом летала - ни один транспортник в ВВС Германии не был способен оторваться от полосы)))
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:36
    +1
    Необычайные приключения...
    Если Зеленский оказался в другой стране, то эта страна и несёт ответственность за его безопасность.
    Мы можем Зеленского называть и обзывать как нам хочется. Но если финны, а затем голландцы приняли его как президента страны - их же и будут стирать на стиральной доске (вдруг кто помнит такое приспособление), если "гость подавится костью".
    А так то да, хорошо б нашёлся добрый самаритянин, поднесший Зеленскому его статуэтку.
  8. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 21:38
    +1
    ..."вылетев голландским правительственным бортом в сопровождении истребителей НАТО"...
    Как же они трясутся за свою марионетку !
    украинцы , вам самим не стыдно быть контрацептивами у Запада?
    negative negative
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:47
    +1
    Фотография хороша!!!
    Каждый гражданин может стать президентом. Но Король даже на фотографии рядом с президентом - Король!
    Хотя бы классический двубортный костюм с белоснежной рубашкой без галстука...
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 22:25
      0
      Цитата: Fangaro
      Фотография хороша!!!
      Каждый гражданин может стать президентом. Но Король даже на фотографии рядом с президентом - Король!
      Хотя бы классический двубортный костюм с белоснежной рубашкой без галстука...

      Монархист?
      Короли и цари такая же беспринципная мерзота, как и демократически избранный гражданин в искусственно пропотевшей майке.
      Только Советы Народных Депутатов! Даешь Советы без коммунистов и демократов! Без политических партий! Мандат дает только Народ!
  10. chingachguc
    chingachguc Сегодня, 21:56
    +2
    По улицам слона водили... Должно быть напоказ
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 22:09
    0
    Да ПОФИГ, если быть откровенным.
    Это их... собачкин сын.
  12. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 22:12
    0
    Шоу Уродцев в кофтах, штанах и кроссовках опять выехало на гастроли в Европу .
    wassat negative
  13. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 22:21
    0
    Элвис покинул здание ... Обязательно с ним носиться, как с писаной торбой? Сами же "этому" делаем пиар.
  14. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 22:25
    0
    Зелёный не спешит на Окраину.
    Но по ходу пакость к 9 мая нам готовит - гаденыш.
  15. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 22:32
    0
    Фашист барражирует над Европой, а нашему президенту никуда нельзя. Хотя честно я бы и сам не полетел)
  16. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 22:46
    0
    до того, как Зеленский сбежал из Нидерландов, Селенский все еще был в Амстердаме, in einem Café и высморкался. laughing